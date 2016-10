NOZ: Preis des Westfälischen Friedens für König Abdullah: Jury verteidigt Wahl

Osnabrück. Vor der Verleihung des Internationalen Preises des

Westfälischen Friedens an diesem Samstag hat die Jury die Wahl des

jordanischen König Abdullah II. als Preisträger verteidigt. In einem

Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte der

Jury-Vorsitzende Reinhard Zinkann, "wenn wir alle Länder als

Gesprächspartner ablehnten, die sich nach unseren Maßstäben nicht in

jeder Hinsicht demokratisch verhalten, blieben nur noch wenige

übrig".



Ferner sei zu bedenken, dass in Jordanien Menschen lebten, die den

Konfliktparteien in Syrien und dem Irak angehören. "Wenn Abdullah

alles so frei handhaben würde, wie wir es in Deutschland kennen, wäre

es mit dem Frieden im Land womöglich schnell vorbei", sagte Zinkann.

Er bewundere den "persönlichen Mut des Königs und ebenso der

Königin". Auch halte Abdullah II. seine Grenzen offen für

Flüchtlinge, "allein etwa für 1,3 Millionen aus Syrien". Setze man

die Zahlen in Relation zu denen in Deutschland, "bekämen wir es hier

mit mehr als 20 Millionen Flüchtlinge zu tun", sagte Zinkann.



Abdullah II. komme eine stabilisierende Rolle in einer Region

voller Konflikte zu. Er wende sich konsequent gegen Fundamentalismus.

"König Abdullah II. vertritt die Position, dass Sicherheit und

Frieden von der Koexistenz aller Religionsgemeinschaften abhängen",

so Zinkann. "Gerechter und dauerhafter Frieden ist seiner Meinung

nach die stärkste Waffe gegen Extremismus."



Abdullah II. nimmt den Preis am kommenden Wochenende im Rathaus

von Münster persönlich entgegen. Jugendpreisträger ist die Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste. Deren Wahl versteht die Jury auch als



aktuelles Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.



Die mit 100.000 Euro dotierte Ehrung erinnert an den in Osnabrück

und Münster geschlossenen Westfälischen Frieden von 1648, der den

Dreißigjährigen Krieg beendete. Letzte Preisträger waren die

Besatzung der Internationalen Raumstation (ISS) und der frühere

Bundeskanzler Helmut Schmidt.



Neben Zinkann, geschäftsführender Gesellschafter des

Haushaltswarenherstellers Miele, gehören der Jury

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker an, Bundesaußenminister

Frank-Walter Steinmeier, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und Georg

Friedrich Prinz von Preußen, Oberhaupt des Hauses Hohenzollern.







