AENGEVELT analysiert überdurchschnittlichen Flächenumsatz am Düsseldorfer Büromarkt

Bilanz I.-III. Quartal 2016

(firmenpresse) - Der Büromarkt der Region Düsseldorf (inkl. Umland mit Erkrath, Hilden, Ratingen, Neuss) erzielte in den ersten drei Quartalen 2016 nach Analysen von AENGEVELT-RESEARCH einen Büroflächenumsatz (inkl. Eigennutzer) von rd. 298.000 m². Er liegt damit zwar rd. 34.000 m² bzw. rd. 10% unter dem Spitzenergebnis des Vorjahreszeitraums (I.-III. Q. 2015: ca. 332.000 m²), indessen 11% über dem Mittelwert der jüngsten Dekade (2006-2015: Ø 269.000 m², jeweils I.-III. Quartal).

Für Michael Fenderl, Leiter AENGEVELT-RESEARCH, ein überdurchschnittliches und angesichts der internationalen Krisenszenarien sehr gutes Ergebnis: „Nachdem im Vorjahreszeitraum vier Abschlüsse in der Größenordnung über 10.000 m² - Telekom, Trivago, L´Oréal und Rheinbahn - mit insgesamt rd. 83.000 m² getätigt wurden, ist im aktuellen Jahr mit der Anmietung des Bankhauses HSBC (rd. 28.000 m²) in der geplanten Neubebauung im ehemaligen Rheinbahn-Areal an der Hansaallee nur ein Vertragsabschluss in diesem Größensegment zu verzeichnen. Der regionale Düsseldorfer Büroflächenmarkt präsentiert sich dennoch mit seinen überdurchschnittlichen Flächenumsätzen und der Diversität der Nachfrage insgesamt sehr robust.“



(Die Grafik können Sie hier als PDF-Datei herunterladen.)



Prognose 2016

• Für das Gesamtjahr 2016 prognostiziert AENGEVELT-RESEARCH einen Büroflächenumsatz um 400.000 m². „Dieser Wert“, so Fenderl, „läge rd. 8% über dem mittleren Umsatzvolumen der letzten Dekade (2006-2015: ca. 371.000 m² p. a.).“



Verteilung der Büroflächenumsätze nach Lagen

Innerhalb der Region Düsseldorf kam es zu markanten Umsatzver­schiebungen:

• Im Düsseldorfer Stadtgebiet erreichte das kontrahierte Büroflächenvolumen in den ersten drei Quartalen 2016 mit ca. 277.000 m² wieder nahezu das Ergebnis des Vorjahreszeitraums (-2%), die Marktquote am Gesamtumsatz zog auf 93% an (I.-III. Q. 2015: ca. 283.000 m² bzw. 85%).

• Der Büroflächenumsatz im Umland (Erkrath, Hilden, Ratingen, Neuss) ging mit rd. 21.000 m² gegenüber dem Vorjahreszeitraum markant zurück, der Anteil am Gesamtabsatz sank auf rd. 7% (I.-III. Q. 2015: ca. 49.000 m² bzw. 15%).



• Schwerpunkte des Büroflächenumsatzes innerhalb des Düsseldorfer Stadtgebietes waren die Cityrandbereiche. Auf sie entfielen bis Ende September 2016 rd. 178.100 m² bzw. 60% des regionalen Gesamtbüro­flächenumsatzes (I.-III. Quartal 2015: 161.900 m² bzw. 43%).

• Der Büroflächenumsatz in den Stadtrandbereichen war mit 76.200 m² markant geringer als im Vorjahr (I.-III. Q. 2015: 122.800 m²). Die Umsatzquote sank dementsprechend von 37% im Vorjahr auf aktuell 25%.

• Demgegenüber analysierte AENGEVELT im Citykern (inkl. “Königsallee“, “Bankenviertel“) einen Anstieg der Vermietungsaktivitäten: Die Nach­frage zog gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 16.900 m² auf nunmehr 22.700 m² an. Die Marktquote erhöhte sich auf rd. 8% (I.-III. Q. 2015: 5%).



Verteilung der Büroflächenumsätze nach Branchen

• Den größten Marktanteil erreichte in den ersten drei Quartalen 2016 mit rd. 118.200 m² bzw. 40% des Gesamtumsatzes die Gruppe der beratenden und sonstigen Dienstleister (I.-III. Quartal 2015: 99.700 m² bzw. 30%).

• Mit einer auf rd. 67.000 m² reduzierten Umsatzleistung (I.-III. Q. 2015: 107.700 m²) ging die Marktquote der „sonstigen Nutzer“, in die vor allem Verkehrs-, Industrie-, und Handelsunternehmen einfließen, binnen Jahresfrist auf ca. 22% (I.-III. Q. 2015: 32%) zurück.

• Den größten „Bedeutungsgewinn“ in der Region Düsseldorf konnten in den ersten drei Quartalen 2016 die Finanzdienstleister mit einem markanten Umsatzzuwachs verbuchen. Sowohl der absolute Flächenumsatz mit rd. 51.900 m² als auch die Quote (18%) stiegen deutlich an (I.-III. Quartal 2015: 15.900 m² bzw. 5%).

• Auch die Nachfragegruppe der öffentlichen Hand und Verbände zeigte sich mit 24.400 m² bzw. einer Quote von 8% stärker als im Vorjahreszeitraum (I.-III. Q. 2015: 16.400 m² bzw. 5%).

• Medien-, IT- und EDV-Unternehmen mieteten in der Region Düsseldorf mit 36.500 m² rd. 60% weniger Fläche als wie im Vorjahreszeitraum (I.-III. Q.: 92.300 m²). Die Markquote sank binnen Jahresfrist von 28% auf aktuell 12%.



Geringe Neubautätigkeit

• Nachdem in Düsseldorf 2014 der Umfang der Bürofertigstellungen (Neubau und umfassende Sanierung) mit rd. 121.000 m² überdurchschnittlich war, hat sich dieser im Jahr 2015 auf rd. 69.000 m² nahezu halbiert und lag somit rd. 34% unter dem Dekadenmittel (2006-2015: Ø 100.000 m² p. a.). Auch 2016 wird mit insgesamt rd. 81.000 m² eine unterdurchschnittliche Neubautätigkeit zu verzeichnen sein.



Büroflächenangebot

• Ende September 2016 stellt sich der Angebotssockel auf rd. 850.000 m² Bürofläche und liegt damit rd. 13% unter dem Vorjahreswert (Ende September 2015: rd. 975.000 m²).

• Auf das Düsseldorfer Stadtgebiet entfallen davon rd. 615.000 m², auf das Umland rd. 235.000 m² (Ende September 2015: 755.000 m² bzw. 220.000 m²).

• Die Leerstandsquote für die gesamte Büromarktregion (einschl. Umland) stellt sich damit bei einem Gesamtmietflächenbestand von rd. 9,27 Mio. m² auf ca. 9,2% Ende September 2016 (2015: 10,4%).

• Im Düsseldorfer Stadtgebiet beträgt die Leerstandsquote Ende September 2016 rd. 8,1%, im Umland rd. 14,2% (Ende September 2015: 8,6% bzw. 13,6%).

• Bis zum Jahresende 2016 rechnet AENGEVELT-RESEARCH im Rahmen der überdurchschnittlichen Flächennachfrage und des moderaten Fertigstellungsvolumens mit einem weiteren Rückgang der Angebotsreserve auf ca. 820.000 m².



Mietpreise für Büroflächen

• Nachdem die gewichtete Spitzenmiete in den letzten zwei Jahren konstant bei EUR 26.-/m² geblieben war, konnte sie aufgrund hochpreisiger Anmietungen um EUR 0,50/m² auf nunmehr EUR 26,50/m² ansteigen.

• Die mittlere Miete in Citylagen stieg binnen Jahresfrist von rd. EUR 16,90/m² auf aktuell EUR 18,10/m² an.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aengevelt.com



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

Kommentare zur Pressemitteilung