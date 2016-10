Auf der Seite der Zukunft

Viele Anwendungen, ob mobil oder fest installiert, benötigen heutzutage gute und sichere Stromversorgungen. Seit jeher setzt FRIWO mit seinen I.T.E.-Netzgeräten (Information Technology Equipment) Maßstäbe.

FOX Wechseladaptersystem

(firmenpresse) - Mit der neuen Plattform-Generation FOX wird die gewohnt hohe Qualität nochmals verbessert: FOX-Netzgeräte sind kleiner, leistungsfähiger und effizienter als ihre Vorgänger. Die neuen technischen Konzepte von FRIWO bedeuten eine nochmalige Steigerung der Energiedichte.

Dank patentierten Wechseladaptersystems sind die Geräte auch unter schwierigsten Bedingungen und Umwelteinflüssen einsetzbar. Neu: Mit optional erhältlichen IP42-Adaptern bietet FRIWO einen zusätzlichen Schutz für den Einsatz von Wechsel­adaptersystemen in feuchten Umgebungen.

Die Geräte sind, wegen der minimalen Ableitströme, auch für den Einsatz in der Messtechnik prädestiniert: Ungewollte Einflüsse, die Messergebnisse verfälschen, werden verhindert.

Die Gerätefamilie FOX ist schon jetzt konform mit den hohen US-Energieeffizienzstandards gemäß DoE 2016 (Department of Energy). Diese Richtlinie stellt deutlich strengere Anforderungen an Wirkungsgrad und Standby-Verluste von Stromversorgungen. Eine Anpassung der europäischen Grenzwerte im Jahre 2017 an den US-Standard wird diskutiert. Somit bietet FRIWO Geräte, welche bereits heute zukünftige gesetzliche Anforderungen übertreffen und sichert damit den weltweiten Betrieb ihrer Anwendung. Wer heute auf FOX setzt, investiert damit in die Zukunft und ist auch morgen auf der sicheren Seite.







FRIWO, ein Tochterunternehmen der im General Standard notierten FRIWO AG, ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumergeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen.



FRIWO Gerätebau GmbH

