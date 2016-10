Haaranalyse Drogen - Vortest für MPU, Arbeits- und Sorgerecht

Sorgerechtsstreitigkeiten, betrieblich bedingte Abstinenznachweise, MPU und

private diskrete Haaranalysen auf Drogen und Alkohol.

Haaranalyse Drogen und Alkohol, Bild @Fotilia

(firmenpresse) - BAVARIAN LIFESCIENCE ist seit über 10 Jahren spezialisiert auf Haaranalysen für Drogen und Alkohol und bietet jedem Interessierten eine umfangreiche Beratung an. Gerade viele MPU Betroffene möchten vorab wissen, ob eine Haaranalyse dem Urinscreening zu bevorzugen ist. Viele entscheiden sich vorab für ein privates Haarscreening , um vor der offiziell anstehenden MPU sicher zu gehen, dass in den Haaren keine Drogen oder Alkohol mehr nachweisbar sind.



Viele Arbeitgeber gehen immer häufiger dazu über von den Mitarbeitern und bei Neueinstellungen einen Abstinenznachweis einzufordern. Einen schnellen und zuverlässigen Abstinenznachweis liefert hier eine Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol. Die Haarentnahme erfolgt dabei durch den Betriebsarzt, um die Identität sicherzustellen.

Der Befund ist in 5 Tagen fertig und gibt mit einer 100% Sicherheit Auskunft, ob der Mitarbeiter ein ernsthaftes Drogen- oder Alkoholproblem hat.



Bei Sorgerechststreitigkeiten ist die Haaranalyse ebenfalls bestens geeignet, um einen zuverlässigen Abstinenznachweis bezüglich Alkohol und Drogen zu führen. Die Haaranalyse ist auch hier für einen privaten Precheck geeignet, um einen ersten Verdacht auf Drogen und Alkohol zu erhärten.



Wichtig ist die Diskretion, die bei BAVARIAN LIFESCIENCE zu 100% sichergestellt ist. Eine unverbindliche Beratung bekommt jeder auch telefonisch unter: 08031 39 12 660.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.drogendetektive.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bavarian Lifescience

Leseranfragen:

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407555

Anzahl Zeichen: 1649

Kontakt-Informationen:

Firma: Bavarian Lifescience

Ansprechpartner: Claudia Beitsch

Stadt: Stephanskirchen

Telefon: 08031-391 2529



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.