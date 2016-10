EUROPEAN METALS erhält von seinem größten Aktionär 3 Million $



European Metals Holdings Limited (European Metals oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über eine Kombination aus Platzierung und Ausübung von Optionen einen Gesamtbetrag von 3 Millionen $ von seinem größten Aktionär - Rare Earth Minerals Plc (REM) - erhält.



Platzierung



Im Rahmen der Platzierung wird über die Ausgabe von 5 Millionen CDIs zum Ausgabepreis von 0,52 $ pro CDI ein Erlös von 2,6 Millionen $ erzielt. Der Preis entspricht dem Schlusskurs, den die Wertpapiere des Unternehmens an der ASX am Freitag, den 30. September 2016 erzielten, und beinhaltet einen Aufschlag auf den volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis an jeweils 5 bzw. 10 Tagen. Der Preis ist gegenüber der letzten Kapitalerhöhung, die im März 2016 zum Preis von 13,5 Cent durchgeführt wurde, um knapp das Vierfache höher.



Die Platzierung bedarf der Genehmigung durch die Aktionäre, die bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens Ende des Monats eingeholt werden wird.



Aufbringung weiterer Mittel



Darüber hinaus hat REM das Unternehmen über seine Absicht informiert, 2 Millionen nicht gelistete Optionen, die am 19. Oktober 2016 fällig werden, ausüben zu wollen. Durch diese Ausübung können weitere 400.000 $ durch das Unternehmen aufgebracht werden. Mit der Ausgabe der CDIs im Rahmen der Platzierung und der Ausübung der Optionen erhöht sich REMs relevante Beteiligung an European Metals auf 20,92 %.



Verwendung der Gelder



Die aufgebrachten Mittel werden für die weitere Erschließung des Projekts Cinovec, die Durchführung der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) des Unternehmens sowie für betriebliche Zwecke verwendet. Wie den Börsenaufsichten von ASX und AIM bereits bekannt gegeben wurde, werden in sämtlichen Bereichen der PFS positive Fortschritte erzielt. Ebenso erfolgreich verläuft das aktuelle Bohrprogramm, wo die Investitionskosten vor Produktion um rund 85 Millionen USD gesenkt werden konnten (siehe Meldung vom 13. September 2016). Das Unternehmen freut sich bereits darauf, über zusätzliche Optimierungen im weiteren Verlauf der PFS berichten zu können.





Über Rare Earth Minerals Plc



REM ist ein strategisches Investment-Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios an Beteiligungen an Lithium- und Seltenerdlagerstätten spezialisiert hat.



REM ist seit Juli 2015 der größte Aktionär von European Metals und erhöht seine Beteiligung kontinuierlich über Platzierungen und Marktkäufe. REM verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von rund 93 Millionen AUD.



Keith Coughlan, Geschäftsführer von European Metals, meinte zur Kapitalerhöhung:



Es freut uns sehr, dass uns Rare Earth Minerals sowohl aus finanzieller als auch technischer Sicht dauerhaft unterstützt. Durch einen so starken Hauptaktionär, der unsere Vision bezüglich des Potenzials unseres Projekts Cinovec teilt, sind wir in der Lage, die Kontrolle über unser ausgegebenes Kapital zu behalten. Außerdem konnte sich European Metals damit strategisch optimal im Lithiummarkt positionieren. Wir freuen uns auf das zukünftige Wachstum, das wir damit erzielen werden. Diese Finanzierung stellt sicher, dass die Finanzposition des Unternehmen auch nach der PFS solide bleiben wird.



Hintergrundinformationen zu CINOVEC



Cinovec Lithium-/Zinnprojekt



Die Lithium-/Zinnlagerstätte Cinovec in der Tschechischen Republik befindet sich zu 100 % im Besitz von European Metals. Das Projekt Cinovec umfasst eine historische Mine mit einer bedeutenden unerschlossenen Lithium-Zinn-Ressource mit zusätzlichen potenziellen Nebenprodukten (u.a. Wolfram, Rubidium, Scandium, Niob, Tantal und Kali). Cinovec beherbergt eine weltweit bedeutsame Hartgestein-Lithiumlagerstätte mit einer angezeigten Mineralressource im Umfang von insgesamt 49,1 Mio. Tonnen mit 0,43 % Li2O und einer abgeleiteten Mineralressource im Umfang von 482 Mio. Tonnen mit 0,43 % Li2O, was zusammen 5,7 Millionen Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent entspricht.



Dementsprechend ist Cinovec die größte Lithiumlagerstätte in Europa und die viertgrößte Hartgesteinlagerstätte (keine Sole) in der Welt.



Diese Ressource umfasst eine der weltweit größten unerschlossenen Zinnlagerstätten mit einer angezeigten Mineralressource im Umfang von 15,7 Mio. Tonnen mit 0,26 % Sn und einer abgeleiteten Mineralressource im Umfang von 59,7 Mio. Tonnen mit 0,21 %, was insgesamt 178.000 Tonnen Zinn entspricht. Die Mineralressourcenschätzungen wurden erstmals am 18. Mai 2016 veröffentlicht. Im Zuge eines Probetiefbaubetriebs wurden bereits mehr als 400.000 Tonnen Erz aus der Lagerstätte gefördert.



Laut einer von unabhängigen Fachberatern angefertigten Rahmenbewertung (Scoping Study) könnte sich die Lagerstätte für einen Untertagebau mit großen Fördermengen eignen. Im Zuge von metallurgischen Testarbeiten konnte sowohl Lithiumcarbonat in Batteriequalität als auch ein hochgradiges Zinnkonzentrat mit hervorragenden Gewinnungsraten produziert werden. Cinovec ist im Hinblick auf die europäischen Endverbraucher günstig gelegen und verfügt über gute Infrastrukturanbindung: Unweit der Lagerstätte befindet sich eine Asphaltstraße, während 5 km nördlich bzw. 8 km südlich der Lagerstätte Eisenbahnstrecken verlaufen. Die historische Mine ist an eine aktive 22-kV-Stromleitung angebunden. Da sich die Lagerstätte in einer aktiven Bergbauregion befindet, ist die starke Unterstützung durch die Gemeinde gewährleistet.



Weitere Informationen



SACHVERSTÄNDIGER



Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Datenmaterial, das von Dr. Pavel Reichl, einem Director von European Metals, zusammengestellt wurde. Dr. Reichl ist ein Certified Professional Geologist (zertifiziert vom American Institute of Professional Geologists), ein Mitglied des American Institute of Professional Geologists, ein Fellow der Society of Economic Geologists und ein Sachverständiger (Competent Person) gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) sowie ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß des Leitfadens der AIM zu Bergbau- und Öl-& Gasunternehmen vom Juni 2009 (AIM Guidance Note on Mining and Oil & Gas Companies). Dr. Reichl stimmt der Aufnahme der Inhalte auf Grundlage der von ihm erstellten Informationen in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese Pressemeldung zu. Dr. Reichl ist Inhaber von CDIs von European Metals.



Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf die Mineralressourcen und Explorationsziele beziehen, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurde. Herr Widenbar, ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, ist ein Vollzeitmitarbeiter von Widenbar and Associates und hat die Schätzung auf Grundlage der von European Metals bereitgestellten Daten und geologischen Informationen erstellt. Herr Widenbar hat ausreichende Erfahrung, wie sie für die Art der hier dargestellten Mineralisierung bzw. Lagerstätte und auch für die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich ist. Er hat somit die entsprechenden Qualifikationen, die ihn zum Sachverständigen gemäß den einschlägigen australischen Richtlinien der Berichterstattung (Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves, Ausgabe 2012) befähigen. Herr Widenbar stimmt der Aufnahme der Inhalte auf Grundlage der von ihm erstellten Informationen in der erscheinenden Form und dem Zusammenhang in diese Pressemeldung zu.



WARNHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN



Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen sind diese zukunftsgerichteten Aussagen häufig, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie könnten, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, rechnen mit, fortsetzen und Leitfaden oder ähnlichen Wörtern zu erkennen. Sie umfassen - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen zu Plänen, Strategien oder Zielen des Managements, dem voraussichtlichen Beginn der Produktion oder des Baus und den erwarteten Kosten oder Fördermengen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens von jeglichen Erwartungen zu den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen bewirken können. Zu den relevanten Faktoren gehören unter anderem - jedoch ohne Einschränkung - Rohstoffpreisänderungen, Wechselkursschwankungen und allgemeine Wirtschaftsbedingungen, erhöhte Kosten von - und gesteigerter Bedarf für - Produktionsmittel, der spekulative Charakter der Exploration und Projekterschließung - einschließlich der Risiken hinsichtlich des Erhalts notwendiger Lizenzen und Genehmigungen sowie rückläufiger Reservenmengen oder -gehalte -, politische und gesellschaftliche Risiken, Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen, die für das Unternehmen aktuell gelten oder in Zukunft gelten werden, Umwelteinflüsse einschließlich extremer Wetterbedingungen, Personalgewinnung und -bindung, Arbeitsbeziehungen und Rechtsverfahren.



Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den in gutem Glauben getätigten Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf die Finanz-, Markt-, Regelungs- und andere relevante Umfelder, die das Geschäft und die Betriebstätigkeiten des Unternehmens in Zukunft beeinflussen werden. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung ab, dass sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegen, als richtig erweisen werden oder dass das Geschäft und die Betriebstätigkeiten des Unternehmens nicht wesentlich von diesen oder anderen Faktoren, die vom Unternehmen oder dem Management nicht vorhergesehen wurden oder vorhergesehen werden konnten bzw. die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, beeinträchtigt werden.



Das Unternehmen bemüht sich zwar darum, die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der eigentlichen Geschehnisse, Ereignisse oder Ergebnisse von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, aufzuzeigen; es könnte jedoch weitere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die eigentlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele Ereignisse liegen außerhalb der angemessenen Einflussmöglichkeiten des Unternehmens. Dementsprechend werden die Leser vorsorglich darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen keine unangemessene Bedeutung beizumessen. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Veröffentlichungsdatum dieser Meldung. Vorbehaltlich weitergehender Pflichten nach den geltenden Gesetzen oder den einschlägigen Börsenvorschriften ist das Unternehmen durch die Bereitstellung dieser Informationen nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren



oder zu ändern bzw. auf jegliche Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umstände hinzuweisen, auf die sich diese Aussagen stützen.



Lithiumklassifizierung und Umwandlungsfaktoren



Lithiumgehalte werden üblicherweise als Prozentwerte oder Teile pro Millionen (Parts per Million; ppm) angegeben. Die Gehalte von Lagerstätten werden ebenfalls als Prozentsatz der Lithiumverbindungen - beispielsweise als Prozent Lithiumoxid (Li2O) oder Prozent Lithiumcarbonat (Li2CO3) - ausgedrückt.



Lithiumcarbonatäquivalent (Lithium Carbonate Equivalent; LCE) ist der branchenübliche Begriff für - und entspricht - Li2CO3. Mit der Verwendung von LCE soll der Vergleich mit Branchenberichten ermöglicht werden. LCE entspricht der äquivalenten Gesamtmenge an Lithiumcarbonat unter der Annahme, dass der Lithiumgehalt in der Lagerstätte gemäß den Umwandlungsfaktoren in der nachstehenden Tabelle zu Lithiumcarbonat umgewandelt wird, um so einen äquivalenten Li2CO3-Prozentwert zu erhalten. Die Verwendung von LCE unterstellt, dass eine Ausbeute von 100 % erreicht wird und keine Prozessverluste bei der Extraktion von Li2CO3 aus der Lagerstätte erzielt werden.



Lithiumressourcen und -reserven werden gewöhnlich in Tonnen LCE oder Li angegeben.



Zur Umwandlung der abgeleiteten Mineralressource im Umfang von 532 Mio. Tonnen mit 0,20 % Li (gemäß des Berichts des Sachverständigen vom Mai 2016) in Lithiumoxid (Li2O) wurde der gemeldete Lithiumgehalt von 0,20 % mit dem üblichen Umwandlungsfaktor von 2,153 multipliziert, was einen entsprechenden Li2O-Gehalt von 0,43 % ergibt.



Die üblichen Umwandlungsfaktoren sind in der nachstehenden Tabelle angeführt:



Tabelle: Umwandlungsfaktoren für Lithiumverbindungen und -minerale



Ausgangsstoff-Umwandlung zu Li Umwandlung zu Li2O-Umwandlung zu Li2CO3

Lithium-Li-1,000-2,153-5,323

Lithiumoxid-Li2O-0,464-1,000-2,473

Lithiumcarbonat-Li2CO3-0,188-0,404-1,000



Anfragen richten Sie bitte an:



European Metals Holdings Limited

Keith Coughlan, Chief Executive Officer

Tel: +61 (0) 419 996 333

E-Mail: keith(at)europeanmet.com



Kiran Morzaria, Non-Executive Director

Tel: +44 (0) 20 7440 0647



Julia Beckett, Company Secretary-

Tel: +61 (0) 6141 3504

E-Mail: julia(at)europeanmet.com



Beaumont Cornish (Nomad & Broker)

Michael Cornish

Roland Cornish-

Tel: +44 (0) 20 7628 3396



Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen gelten im Sinne von Artikel 7 der EU-Verordnung 596/2014 vor ihrer Veröffentlichung als Insiderinformationen.



Die vollständige Pressemeldung finden Sie unter folgenden Link: http://www.asx.com.au/asxpdf/20161003/pdf/43bp7rjtx8dlrt.pdf



European Metals Holdings Limited



ARBN 154 618 989



Suite 12, Level 1

11 Ventnor Avenue

West Perth WA 6005

PO Box 52

West Perth WA 6872

Phone + 61 8 6141 3500

Fax + 61 6141 3599

Website: www.europeanmet.com



Direktoren



David Reeves

Non-Executive Chairman



Keith Coughlan

Managing Director



Dr Pavel Reichl

Non-Executive Director



Kiran Morzaria

Non-Executive Director







Company Secretary



Ms Julia Beckett



Unternehmensinformationen



ASX: EMH AIM: EMH Frankfurt: E861.F



CDIs on Issue: 121M











