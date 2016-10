GAM: Akquisition von Cantab vollzogen, Lancierung von zwei neuen quantitativen Strategien unter der GAM Systematic-Marke

* Übernahme von Cantab Capital Partners LLP ("Cantab") nach Zustimmung der

Aufsichtsbehörden am 3. Oktober vollzogen



* Cantab bildet den Grundpfeiler der neu geschaffenen GAM Systematic-Plattform



* Mit der Einführung von zwei neuen UCITS-Strategien unter der GAM Systematic-

Marke wurde der erste Meilenstein der Produktentwicklung erreicht



GAM hat die am 29. Juni 2016 angekündigte Übernahme von Cantab Capital Partners

LLP ("Cantab") abgeschlossen. Cantab, ein branchenführender Manager von

systematischen Multi-Strategy-Fonds mit Sitz in Cambridge, Grossbritannien,

verwaltet Vermögen von USD 4,1 Mrd. für institutionelle Kunden in aller Welt

(per 1. Oktober 2016).



Die Akquisition wird voraussichtlich im ersten vollständigen Jahr nach der

Übernahme positiv zum operativen Ergebnis pro Aktie von GAM beitragen. Mit

diesem Schritt erweitert und diversifiziert GAM sein aktives Investmentangebot

auf den Bereich systematische Anlagen - ein Segment mit wachsender

Anlegernachfrage, in dem die Erträge eine geringe Korrelation zu traditionellen

Anlageklassen aufweisen.



Systematische Strategien fällen Anlageentscheidungen mittels komplexer Computer-

Algorithmen und stützen sich für das Risikomanagement auf eine breite Palette

von Informationen, die technische und handelsbasierte Analysen oder auch

Fundamental- und makroökonomische Daten einschliessen.



Cantab wurde 2006 von Dr. Ewan Kirk gegründet und beschäftigt 55 Mitarbeitende,



die auch nach dem Abschluss der Transaktion weiter in Cambridge arbeiten

werden. Die Anlagephilosophie und der Anlageprozess des Unternehmens beruhen auf

rigoroser wissenschaftlicher Forschung zur Entwicklung quantitativer Strategien

und daran wird sich nichts ändern. Dank seiner exzellenten Infrastruktur und

firmeneigenen Technologie ist Cantab in der Lage, seine Modelle in über 150

Märkten und in einem Universum von mehr als 2 500 Aktien anzuwenden. Die Systeme

und die Datenanalyse von Cantab werden durch eine erstklassige, ausserordentlich

effiziente Transaktionsabwicklung komplettiert.



Erfolgreiche Entwicklung von zwei neuen GAM Systematic-Strategien



Die Technologie von Cantab und das Team aus über 30 Wissenschaftlern unter der

Leitung von Dr. Ewan Kirk bilden die Grundpfeiler von GAM Systematic. Diese

Anlageplattform wird gemeinsam von Adam Glinsman, CEO von Cantab, und Anthony

Lawler, Head of Portfolio Management bei der Alternative Investments Solutions

Einheit (AIS) von GAM, geleitet.



GAM Systematic konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung

quantitativer Produkte und Lösungen in den Bereichen liquider alternativer

Strategien sowie in Long-only-Anlageklassen unter Einsatz verschiedener

Instrumente wie Futures, Forwards, Aktien, Anleihen oder Kredite.



Zwei neue UCITS-Fonds auf der Grundlage von Cantabs bewährter Methode wurden

bereits entwickelt. Sie werden vom Cantab-Team verwaltet und nach der

aufsichtsrechtlichen Zulassung mit täglicher Liquidität unter dem Namen GAM

Systematic vertrieben. Beide Fonds sind darauf ausgelegt, Investoren

risikoadjustierte Renditen und einen kostengünstigen Diversifikator für ihr

Aktien- und Anleihenportfolio über einen Marktzyklus zu bieten.



Die systematische marktneutrale globale Aktienstrategie handelt mit

aktienorientierten Modellen, die bereits eine gute Erfolgsbilanz im Rahmen des

quantitativen Flaggschiffprogramms von Cantab vorweisen können, das 2007

lanciert wurde. Sie setzen die firmeneigenen Research- und Handelssysteme ein,

um weltweit in liquide Aktien zu investieren, ohne dabei vom Markt-Beta

beeinflusst zu werden. Mit einer angestrebten Volatilität von 6% bis 8% versucht

die Strategie über einen Marktzyklus von drei Jahren attraktive Renditen zu

erzielen.



Die systematische diversifizierte Makro-Strategie ist ein Anlageklassen

übergreifendes Multi-Asset-Produkt auf Basis des 2013 lancierten Core Macro-

Investment-Programms von Cantab. Sie strebt nach Erträgen, die nicht mit

traditionellen Anlageklassen korrelieren. Hierzu identifiziert sie dauerhafte

und wiederkehrende Ertragsquellen in über 100 Märkten mittels Anlagen in

Währungen, Anleihen, Aktienindizes und Rohstoffen. Das annualisierte

Volatilitätsziel liegt bei 10 bis 12% und auch diese Strategie setzt es sich zum

Ziel, attraktive Renditen über einen Markzyklus hinweg mit geringstmöglicher

Korrelation zu traditionellen Märkten zu generieren.



Zusätzlich zur bestehenden Angebotspalette von Cantab umfasst GAM Systematic

auch die bestehende Strategie für alternative Risikoprämien, die von Dr. Lars

Jaeger verwaltet wird, einem der Pioniere im Bereich alternatives Beta.



GAM Systematic dient als Innovationszentrum der Gruppe für die Entwicklung neuer

Technologien und Ansätze für systematische Strategien. Die Angebotspalette von

GAM Systematic wird im Laufe der Zeit Produkte umfassen, welche die Grundsätze

der systematischen Anlage sowohl auf alternative als auch auf Long-only-

Investmentstrategien anwenden.



Weitere Informationen zu GAM Systematic finden Sie unter:

www.gam.com/en/systematic



Bevorstehende Termine:



20. Oktober 2016 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2016



2. März 2017 Jahresergebnisse 2016



26. April 2017 Zwischenbericht für das erste Quartal 2017



27. April 2017 Ordentliche Generalversammlung







Kontakt für weitere Informationen:



GAM Media Relations:

London: +44 (0) 207 393 86 99



Zurich: +41 (0) 58 426 62 65



GAM Investor Relations:



Zurich: +41 (0) 58 426 31 36



Cantab Media Relations:



Andrew Honnor, Georgiana Brunner or Rob White



Greenbrook Communications +44 (0)20 7952 2000





Besuchen Sie uns auf: www.gam.com

Folgen Sie uns auf: Twitter, LinkedIn and XING



Über GAM



GAM ist eine der führenden unabhängigen, reinen Vermögensverwaltungsgruppen der

Welt. Unter den beiden Marken GAM und Julius Bär Fonds bietet sie aktive

Anlagelösungen und -produkte für Institutionen, Finanzintermediäre und

Privatkunden an. Das Investment-Management-Kerngeschäft der Gruppe wird durch

eine Private Labelling-Sparte ergänzt, die Fondsmanagement- und andere

unterstützende Dienstleistungen für Dritte anbietet. GAM beschäftigt über 1 000

Mitarbeitende in 11 Ländern und betreibt Anlagezentren in London, Zürich,

Hongkong, New York, Lugano und Mailand. Die Vermögensverwalter werden von einem

umfassenden weltweiten Vertriebsnetz unterstützt. Die Aktien von GAM (Symbol

"GAM") mit Sitz in Zürich sind an der SIX Swiss Exchange notiert und Teil des

Swiss Market Index Mid (SMIM). Die Gruppe verwaltet per 30. Juni 2016 Vermögen

von CHF 113.5 Milliarden (USD 116.5 Milliarden).



Über Cantab Capital Partners



Cantab Capital Partners LLP ist ein Asset Manager mit Sitz in Cambridge, UK, und

verwalteten Vermögen von mehreren Milliarden US-Dollar. Die Firma verfolgt einen

rigorosen systematischen, Multi-Strategie-, Multi-Asset-Ansatz, der oft als

,Systematic Macro' bezeichnet wird. Cantab verwaltet Vermögen für einige der

sophistiziertesten insitutionellen Anleger weltweit, inklusive grossen

Pensionskassen, Staatsfonds und Stiftungen. Cantab wurde 2006 durch Dr. Ewan

Kirk gegründet. Cantab verwaltet zwei Programme, das CCP Quantitative- und das

CCP Core Macro-Programm. Die Eckpfeiler von Cantabs Investmentphilosophie ist

die Zusammenführung von Wissenschaft mit innovativer Technologie, einem hohen

Grad an Transparenz und robusten Risikosystemen. Die Mehrheit von Cantabs

Mitarbeiter fokussiert sich auf die Investment- und Technologieforschung und

vereint unter sich verschiedene Kompetenzen. Die meisten stammen aus einem

akademischen Umfeld mit Abschlüssen in Statistik, Mathematik, Physik,

Computerwissenschaften oder anderen quantitativen Disziplinen. Was sie alle

vereint ist das Streben nach wissenschaftlicher Exzellenz und der Teamspirit. Im

Jahr 2015 sprach Cantab eine Spende in der Höhe von £5 Millionen, um das ,Cantab

Capital Institute for the Mathematics of Information' zu etablieren, welches

innerhalb der renommierten mathematischen Fakultät der University of Cambridge

sitzt. Das neue Institut bezieht sich auf fundamentale Techniken der Mathematik,

um die Herausforderung zu meistern, aus den Massen von Daten, die uns umgeben,

schlau zu werden.



www.cantabcapital.com



Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Medienmitteilung der GAM Holding AG («die Gesellschaft») beinhaltet

zukunftsgerichtete Aussagen, welche die Absichten, Vorstellungen oder aktuellen

Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft über ihre zukünftigen

Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage, Liquidität, Leistung, Aussichten,

Strategien, Möglichkeiten sowie über das Geschäftsumfeld, in welchem sie sich

bewegt, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Ereignisse, die

keine historischen Fakten darstellen. Die Gesellschaft hat versucht, diese

Aussagen durch die Verwendung von Worten wie «könnte», «wird», «sollte»,

«erwartet», «beabsichtigt», «schätzt», «sieht voraus», «glaubt», «versucht»,

«plant», «sagt voraus» und ähnlichen Begriffen zu kennzeichnen. Solche Aussagen

werden auf der Grundlage von Schätzungen und Erwartungen gemacht, welche sich

als falsch herausstellen können, obwohl die Gesellschaft sie im jetzigen

Zeitpunkt als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

unterliegen Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu

führen können, dass das tatsächliche Geschäftsergebnis, die finanzielle Lage,

Liquidität, Leistung, Aussichten und Möglichkeiten der Gesellschaft sowie der

Märkte, welche die Gesellschaft bedient oder zu bedienen beabsichtigt,

wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Wichtige

Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind unter anderem:

Veränderungen des Geschäfts- oder Marktumfelds, legislative, steuerliche oder

regulatorische Entwicklungen, die allgemeine wirtschaftliche Lage sowie die

Möglichkeiten der Gesellschaft, auf Entwicklungen in der

Finanzdienstleistungsindustrie zu reagieren. Zusätzliche Faktoren können die

tatsächlichen Resultate, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich

beeinflussen. Die Gesellschaft übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung und

beabsichtigt auch nicht, Aktualisierungen oder Korrekturen irgendwelcher in

dieser Medienmitteilung enthaltener zukunftsgerichteter Aussagen vorzunehmen

oder Änderungen in den Erwartungen der Gesellschaft oder Änderungen von

Ereignissen, Bedingungen und Umständen, auf welchen diese zukunftsgerichteten

Aussagen basieren, mitzuteilen, soweit dies nicht durch anwendbares Recht oder

regulatorische Bestimmungen vorgeschrieben ist.



Dies ist keine Aufforderung zur Anlage in Produkte oder Strategien von GAM.

Anlagen sollten erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts,

des Zeichnungsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der

Satzung sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts (die

"Rechtsdokumente") sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz-

und Steuerexperten getätigt werden.



Dieses Material/diese Präsentation erwähnt möglicherweise Teilfonds von GAM Star

Fund p.l.c., Geschäftssitz: George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2,

Irland, einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und

getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die nach dem Recht von Irland

gegründet wurde und von der Central Bank of Ireland (CBI) gemäß Richtlinie

2009/65/EG als OGAW-Fonds zugelassen ist. Die Verwaltungsgesellschaft ist GAM

Fund Management Limited, George's Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2,

Irland.





Medienmitteilung (PDF):

http://hugin.info/142256/R/2046367/764714.pdf







