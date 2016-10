Von der Schokoladenseite / Weihnachtskarten mit Geschmack

(ots) - "Weihnachtskarten" für Naschkatzen gibt es bei

Sugar-Art. Sie bestehen aus Baumkuchen - bestückt mit einem essbaren

Bildmotiv. Damit kann man die Oma süß anlächeln und ihr nicht nur

"Frohe Weihnachten" sondern gleich auch einen guten Appetit wünschen.

Wer sich bei Geschäftsfreunden bedanken möchte, lässt ein neutrales

Motiv mit Festgrüßen verzieren.



Die Bilderprofis von Sugar-Art drucken jedes Foto mit

Lebensmittelfarbe in Zucker und setzen auf Wunsch gern einen lieben

Spruch dazu.



Die essbaren Grüße werden in festliche, lackrote oder weißgoldene

Geschenkkartons verpackt. Es gibt sie ab vier Stück. Wer selbst

backen möchte, bestellt nur die essbaren Karten mit der passenden

Präsentverpackung- erhältlich ebenfalls zu vier Stück.

Bestellungen, die bis zum 01.12.2016 auf www.zuckerzauber.de

eingehen, werden noch zum Weihnachtsfest ausgeliefert.



Torte, Bild und Worte - Sugar Art wurde 2002 gegründet und hat

sich auf den Druck individueller, essbarer Bilder in allen Größen und

Formen bis hin zur Plakatgröße spezialisiert.



Druckfähiges Foto: http://ots.de/XWjTJ







Fragen der Redaktion bitte an:

Ellen Maldaner-Münst

Torte, Bild und Worte

Sugar Art

Am Kasernbach 21

65719 Hofheim,

Tel: 06192-29380-13

service(at)sugar-art.de

www.sugar-art.de



