Seoul Semiconductor verklagt weltweit agierenden Händler wegen Patentrechtsverletzungen, darunter am Patent eines Nobelpreisträgers

(ots) -



- Seoul Semiconductor macht den Besitz von acht Patenten geltend,

darunter das eines Nobelpreisträgers und Miterfinders einer

grundlegenden Technologie für die Herstellung von LED-Produkten.



- Seit dem Gerichtsverfahren gegen AOT Inc. 2003 hat Seoul

Semiconductor fortwährend und erfolgreich Patentsicherungsprozesse

bestritten.



- Lawrence Gotts, Top-Anwalt bei Latham & Watkins, vertritt Seoul

Semiconductor erneut, nachdem er erfolgreich Klage gegen die

mutwillige Patentrechtsverletzung des LED-Linsen-Hersteller Enplas

geführt hatte.



Das Unternehmen Seoul Semiconductor Co., Ltd. hat am 11. September

mitgeteilt, dass es gemeinsam mit seiner Tochtergesellschaft Seoul

Viosys Co., Ltd. gerichtlich gegen die Kmart Corporation wegen

Patentrechtsverletzungen vorgehen wird. Klage wurde beim

US-Bundesbezirksgericht für den Central District in Kalifornien

eingereicht. Kmart Corporation ist einer der größten weltweit

agierenden Händler mit circa 1.000 Läden in den USA; der jährliche

Umsatz liegt bei 25 Milliarden US-Dollar.



In der Klageschrift macht Seoul Semiconductor geltend, dass Kmart

LED-Produkte verkauft, die die Rechte an acht Patenten verletzen,

welche grundlegende LED-Technologien betreffen. Dazu gehören die

starke Verbesserung des Farbwiedergabeindex mit

Phosphorkombinationen, epitaktisches Wachstum von LED-Chips,

LED-Chip-Herstellung, Einsetztechnologien für Multi-Chips,

omnidirektionale LED-Leuchttechnik in Retrofit LED-Glühbirnen sowie

die "Acrich MJT"-Technologie. Bei dem mutmaßlichen Produkt handelt es

sich unter anderem um eine Glühbirne mit LED-Leuchtfäden, die als

Ersatz für die traditionelle Glühbirne in den USA große

Aufmerksamkeit bei den Kunden erregt hat.



Eines der gesicherten Patente wurde von Professor Shuji Nakamura

entwickelt, der 2014 den Nobelpreis in Physik für seinen beachtlichen



Beitrag in der Entwicklung der blauen LED erhalten hat. Ein weiterer

Mitentwickler ist Dr. Steven DenBaars, Professor für

Ingenieurswissenschaften in Material-, Elektro- und Computertechnik

an der University of California in Santa Barbara.



Seit dem erfolgreichen Patentrechtsverfahren gegen die AOT Inc.

aus Taiwan im Jahr 2003 hat Seoul Semiconductor weitere

Patentsicherungsverfahren stets gewonnen. Letztes Jahr ist Seoul

Semiconductor erfolgreich gegen die Patentrechtsverletzungen durch

mehrere nordamerikanische Fernsehgerätehersteller vorgegangen, was zu

entsprechenden Verurteilungen und/oder Schadenersatzzahlungen führte.



In diesem Jahr hat Seoul Semiconductor ein einstimmiges

Jury-Urteil gegen den japanischen LED-Linsenhersteller Enplas

erreicht. In diesem Verfahren befand die Jury, bestätigt durch das

US-amerikanische Bundesbezirksgericht, dass Enplas mutwillig die

Patentrechte an der Technologie von Seoul Semiconductor verletzt hat

und zu einer Zahlung von vier Millionen US-Dollar verpflichtet sei.

Seoul Viosys, Mitankläger in diesem letzten Gerichtsverfahren, hat

ebenfalls Prozesse wegen Rechtsverletzungen angestrengt, mit dem

Ergebnis, dass es zu Schuldsprüchen und Schadensersatzzahlungen sowie

zu Lizenzgebühren gegen einen US-amerikanischen Hersteller von

UV-Lichtaushärtungsgeräten kam. Kürzlich hat Seoul Viosys Klage gegen

einen UV-LED-Insektenfallenhersteller in den USA eingereicht.



Bestrebt, seine wertvolle patentierte Technologie zu schützen, hat

Seoul Semiconductor Latham & Watkins engagiert, die weltweit führende

Kanzlei, wenn es um Verletzungen des geistigen Eigentums geht.

Verantwortlich für die Klageführung bei Latham ist der Partner Larry

Gotts. Gotts ist seit Langem aufgrund seiner Prozesserfolge bei

führenden Branchenpublikationen wie Chambers Global und Legal 500

anerkannt. Dazu wird sein Name in den USA unter den "10

renommiertesten Rechtsanwälten bei Schutz des geistigen Eigentums"

bei Law360 geführt. Gotts war außerdem der führende Anwalt im

Verfahren Seoul Semiconductor gegen Enplas, in dem Seoul

Semiconductor eine Verurteilung wegen mutwilliger

Patentrechtsverletzungen erzielen konnte.



Ki-bum Nam, Vizepräsident des Geschäftsbereiches Lighting bei

Seoul Semiconductor, sagte: "Wir haben 25 Jahre lang sehr viele

Ressourcen in umweltfreundliche technische Innovationen gesteckt und

haben dadurch eine Vielzahl neu entwickleter Technologien erfolgreich

vermarkten können." Und er fügt hinzu: "Das geistige Eigentum anderer

zu respektieren ist für technische Innovation und faire

Marktbedingungen essenziell, gerade aber sind mehrere LED-Produkte

auf dem Markt, die unser geistiges Eigentum verletzen. Um faire

Marktbedingungen zu erreichen, werden wir weiterhin jeden Schritt

gehen, der notwendig ist, um solche Verletzungen zu verhindern und

unser geistiges Eigentum zu schützen."



Über Seoul Semiconductor



Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt lichtemittierende

Dioden (LED) für die Automobilbranche, für allgemeine Beleuchtung,

Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als fünftgrößter

LED-Hersteller weltweit hält Seoul Semiconductor mehr als 12.000

Patente, bietet eine große Bandbreite an verschiedenen Technologien

sowie eine hohe Produktionsrate von innovativen LED-Produkten an -

darunter "Wicop", die gehäuselose LED; "Acrich", die weltweit

führende direkte AC-LED; "Acrich MJT", die sogenannte Multi-Junction

Technology, eine eigene LED-Familie mit geringem Stromverbrauch bei

hoher Spannung, sowie "nPola", ein neues LED-Produkt auf der Basis

der GaN-Substrattechnologie mit einer zehnmal höheren Leistung als

herkömmliche LEDs.







Anfragen bitte an:

Seoul Semiconductor Europe

el: +49 (0)89 450 3690-11

Email: press.eu(at)seoulsemicon.com



Original-Content von: Seoul Semiconductor Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Seoul Semiconductor Europe GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407566

Anzahl Zeichen: 6435

Kontakt-Informationen:

Firma: Seoul Semiconductor Europe GmbH

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung