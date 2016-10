Kostenlose Plastiktüte verschwindet aus dem Einzelhandel: Was sind die Alternativen?

(ots) - Seit Juli haben sich rund 350 Einzelhändler in

Deutschland dazu verpflichtet, Plastiktragetaschen nur noch gegen

Gebühr abzugeben. Bei vielen Kunden kommt die Umstellung gut an: Die

beteiligten Unternehmen verzeichnen bis dato einen Rückgang der

ausgegebenen Tüten zwischen 50 und 90 Prozent. Zugleich wird

deutlich, dass es nicht in allen Bereichen ohne Tragetaschen geht -

und manche Kunden darauf auch nicht verzichten wollen. Eine

ressourcenschonende Alternative bietet die Permanent Tragetasche der

VICTORGROUP, die schon heute zu mehr als 95 Prozent aus

nachwachsenden Rohstoffen besteht.



Mit einer 2015 verabschiedeten EU-Richtlinie soll der jährliche

Pro-Kopf-Verbrauch erdölbasierter Tüten bis Ende 2025 auf unter 40

Stück sinken. Der deutsche Einzelhandel hat schon jetzt darauf

reagiert: Seit Juli gilt eine freiwillige Selbstverpflichtung, die

zwischen dem Handelsverband Deutschland (HDE) und dem

Bundesumweltministerium vereinbart wurde. Rund 350 Einzelhändler

haben sie bislang unterzeichnet. Hierzu zählen große Ketten wie C&A

oder H&M, aber auch der kleine Händler um die Ecke. Zwischen fünf und

25 Cent erheben die Einzelhändler auf eine Plastiktragetasche - mit

Erfolg: Die Resonanz der Kunden sei bislang überwiegend positiv, so

ein Sprecher des HDE.



Anders sieht es auf dem Wochenmarkt oder beim Gemüsehändler aus.

Hier sind Plastiktüten bislang noch weit verbreitet. Damit wird

deutlich, dass längst nicht alle Händler und Kunden auf den Komfort

von Tragetüten verzichten können oder wollen. Papiertüten, deren

Herstellung äußerst energie- und wasserintensiv ist und die sich nur

wenige Male verwenden lassen, sind keine langfristige Alternative zur

Plastiktüte aus Polyethylen. Die Einzelhändler setzen deshalb

zunehmend auf stabile, lange verwendbare Permanenttaschen.



Doppelt umweltfreundlich: Permanent Tragetasche mit hohem



Bioanteil



Schon heute erfreut sich die Permanent Tragetasche der VICTORGROUP

in Märkten wie Österreich und Frankreich steigender Beliebtheit. Ihr

großes Plus: Sie besteht aus mehr als 95 Prozent nachwachsender

Rohstoffe, überdies ist sie vollständig biologisch abbaubar und

kompostierbar. Die Tragetaschen sind entsprechend der Norm EN 13432

zertifiziert und mit dem Kompostierbarkeitslogo "Keimling"

gekennzeichnet. Der besondere Fokus der Tasche liegt jedoch auf dem

umweltfreundlichen Rohstoffeinsatz: "Mit unserer Permanent

Tragetasche liefern wir dem Einzelhandel eine lange verwendbare,

besonders ressourcenschonende Alternative zur erdölbasierten

Plastiktüte, sodass Händler und Verbraucher nicht auf Hygiene und

Komfort verzichten müssen", erklärt Ursula Weck, Geschäftsführerin

der VICTORGROUP.



Die Permanent Tragetasche besteht aus einem Biokunststoff, der auf

Basis von Tapioka-Stärke aus der Maniokwurzel hergestellt wird.

Dieser fast vollständig biobasierte Kunststoff macht die Tasche so

strapazierfähig wie eine herkömmliche Permanenttragetasche aus

Polyethylen. Die Tasche fühlt sich dabei ähnlich wie ein gewobener

fester Stoff an und kann bei größerer Verschmutzung sogar in der

Waschmaschine gewaschen werden.



"Das große Interesse des Gesetzgebers, des Einzelhandels und der

Verbraucher, umweltfreundliche Lösungen zu finden, erlaubt es uns,

weiter in die Entwicklung biobasierter Kunststoffe zu investieren und

zusätzliche nachhaltige Tragetaschenlösungen auf den Markt zu

bringen", sagt Ursula Weck.



Auch langfristig wird der Einzelhandel nicht ganz auf die Ausgabe

von Tüten verzichten können. Permanent Tragetaschen mit steigendem

Bioanteil liefern hier eine Lösung, die doppelt umweltfreundlich ist:

um einen durch den langen Gebrauch, zum anderen durch das

ressourcenschonende, biologisch abbaubare Material.



Besuchen Sie unsere Webseite für mehr Informationen zur Bio-Tüte:

www.biotuete.eu



Über die VICTORGROUP



Seit 1993 produziert und vertreibt die VICTORGROUP mehr als 1.200

verschiedene Waren des alltäglichen Bedarfs wie Aluminium-, Folien-

und Zellstoffprodukte. Die Herstellung von Kunden-Eigenmarken macht

einen Großteil des Artikelangebotes aus, dazu gehören

Tischdekoration, Folien und Aluminium, Hygienepapiere und

Feuchttücher. 2008 brachte die VICTORGROUP die erste

Schlaufen-Tragetasche aus biologisch abbaubaren Kunststoffen auf den

deutschen Markt, die 2014 durch die biobasierte Permanent Tragetasche

ergänzt wurde. Hauptsitz der VICTORGROUP ist Frechen bei Köln, mit

Produktionen an verschiedenen Standorten. Das Unternehmen beschäftigt

deutschlandweit direkt über 100 Mitarbeiter und erzielt mehr als 125

Millionen Euro Umsatz jährlich. www.victorgroup.eu







Pressekontakt:

FAKTOR 3 AG

Public Relations

Nora Ebbinghaus

Tel.: +49 40 679446 - 6164

Fax: +49 40 679446 - 11

E-Mail: biotuete(at)faktor3.de



Original-Content von: VICTOR G?thoff & Partner GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

VICTOR Güthoff & Partner GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1407568

Anzahl Zeichen: 5478

Kontakt-Informationen:

Firma: VICTOR Güthoff & Partner GmbH

Stadt: Frechen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 65 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung