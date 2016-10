Brazil Resources? gut gelaufen und immer noch günstig?

(PresseBox) - Der Edelmetallexperte und Mitherausgeber des Investmentmagazins Jim Rickards Gold Speculator, Byron King, erläuterte kürzlich noch einmal, warum der kanadische Edelmetall- und Uranexplorer Brazil Resources (ISIN: CA1058651094 / TSX-V: BRI - https://www.youtube.com/watch?v=J25p1T-H4D4 -) mit dem Erwerb des 'Titiribi'-Gold-Kupfer-Projekts in Zentralkolumbien ein echtes Schnäppchen gelandet hat und weshalb er die Aktie noch für günstig hält.

Die Kunst eines Deals, so titelte der Geologe und Edelmetallexperte Byron King Brazils Übernahme des Areals von NovaCopper. Zunächst aber ein paar Hintergrundinformationen zu NovaCopper: Mitte 2015 nutzten die Kanadier eigene Aktien (keine Barmittel) zum Erwerb des angeschlagenen Unternehmens Sunward Resources. Sunward war Eigentümer eines Gold-Kupfer-Explorationsprojekts in Kolumbien mit dem Namen 'Titiribi', das auf bereits viel Explorationsarbeit zurückblicken kann. Als NovaCopper Sunward Mitte 2015 per Aktientausch übernommen hatte, verfügte die angeschlagene Sunward über rund 23 Mio. USD an Bareinlagen. Die damalige Marktkapitalisierung betrug jedoch nur klägliche 13 Mio. USD, was aber an dem desaströsen Marktumfeld im Rohstoffsektor lag. Laut King habe die Marktkapitalisierung von Sunward einige Jahre zuvor noch bei rund 300 Mio. USD gelegen.

Mit dem Kauf von Sunward holte sich NovaCopper also nicht nur diesen kolumbianischen Claim ins Haus, sondern dazu noch einen ordentlichen Batzen an Cash. Allerdings, so King, sollte das Geld nicht in die weitere Exploration des 'Titiribi'-Projekts investiert werden, sondern ausschließlich in die Erschließung von NovaCoppers 'Alaska'-Projekt fließen. Somit wurde 'Titiribi' aufs Abstellgleis gestellt.

Aber 'Titiribi' sei alles Andere als ein uninteressantes Projekt, so der Profigeologe. Denn: es liege im Herzen eines Haupt-Gold-Kupfergürtels, der über das Rückgrat der sogenannten tropischen Andenregion ('Wet Andes') Kolumbiens verläuft. Vor dem Aufkauf durch NovaCopper habe Sunward auf 'Titiribi' bereits über 144.000 Bohrmeter bis in eine Tiefe von 200-300 m niedergebracht. Es gäbe also eine Menge an ausgezeichnetem geologischen und technischen Datenmaterial zu dem Areal, fuhr er fort.



Geologisch gesehen handelt es sich bei 'Titiribi' um einen großen Gold-Kupfer-Porphyr mit zugehöriger epithermaler Goldmineralisierung in neun bis heute identifizierten Zonen. 'Titiribi' verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen in Höhe von 285 Mio. Tonnen bei einem Gehalt von 0,5 Gramm Gold pro Tonne, also etwa 4,6 Mio. Unzen Gold. Die abgeleitete Ressource beträgt rund 6 Mio. Unzen Gold und 650 Mio. Pfund Kupfer.

King führt weiter aus, dass es inzwischen Hinweise darauf gebe, dass die Oberflächenmerkmale Teil eines tief verwurzelten mineralisierten Systems sein könnten, was dem Vorkommen ungeahntes Potential verleihen könnte. Und vermutlich sei das Ende neuer Entdeckungen noch lange nicht erreicht.

Brazil Resources hat die Übernahme des 'Titiribi'-Gold-Kupfer-Projekts mit rund 5 Mio. Stammaktien und 1 Mio. Aktien-Warrants abgeschlossen. Dies entspricht einer Verwässerung der Aktionäre von nicht einmal 5 %. Als einen geschickten Schachzug bezeichnete der Bergbauexperte diese Übernahme, die ohne einen Geldbetrag abgeschlossen wurde. Genauer kalkulierte King, dass sich Brazil Resources für weniger als 10 Mio. USD aus Aktien ein Gold-Kupfer-Asset geholt hat, das vor ein paar Jahren noch annähernd 300 Mio. USD wert war.

So geht der Bergbauexperte davon aus, dass Brazil Resources die Sunward-Bohrergebnisse sowie die geologischen Daten des Unternehmens heranziehen und mit einem neuen Team bestehend aus qualifizierten Experten neu Bewerten werde. Infolgedessen werde Brazil Resources eine neue Ressourcenzahl bekannt geben, die dem bisherigen eigenen Unternehmensbestand von fast 5 Millionen Unzen hinzufügt werden.

Dem Analysten und Bergbauexperten zufolge sei Brazil Resoursce letztendlich beim Unternehmenswert Goldressource pro Unze unterbewertet. Derzeit werde Brazil im Bereich 2,20 USD pro Aktie (an der OTC-Börse) gehandelt und liegt damit sogar unter Jim Rickards Gold Speculators empfohlenen Kauflimit von 2,50 USD. Diese Tatsache mache Brazil Resources zu einem richtigen Schnäppchen, denn man müsse immer im Hinterkopf behalten, dass in Kürze mit den 'Titiribi'-Ressourcen noch einiges an Mehrwert geschaffen würde.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.





