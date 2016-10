Ina Müller: "Mein Hormonhaushalt war früher mal 'ne Bank. Jetzt führt er fast ein Eigenleben" (FOTO)

"Ich bin nicht selbstbewusst" - mit dieser Aussage überrascht Ina

Müller im Interview mit dem Frauenmagazin EMOTION (Ausgabe 11/16 ab

www.emotion.de

steht, ist das Alter. Das meine ich nicht optisch und nicht

kokettierend, sondern dass ich manche Dinge einfach nicht mehr machen

will. Und das selbst, wenn mein Gehirn sagt: 'Jetzt reiß dich mal

zusammen' - ich schaffe es nicht mehr", sagt die 51-Jährige. "Ich

erwarte immer von den Menschen, dass sie mir sagen: 'Ina, du musst

das nicht tun.' Das sagt aber keiner. Und dann werde ich weinerlich",

so die Sängerin. "Das kann natürlich auch immer im Zusammenhang mit

meinem schwankenden Hormonhaushalt stehen. Der war ja früher mal 'ne

Bank. Jetzt führt er fast ein Eigenleben."



Im EMOTION-Interview überrascht die Hamburgerin auch mit ihren

Vorlieben: "Privat schweige ich gern. Ich finde es toll, wenn ich

einfach schweigend Zug fahren kann. Oder schweigend durch die Stadt

schlendern, Blick immer auf die Füße, um dem Selfie-Wahn zu

entkommen. Mich macht das fertig. Ständig kommen mir Leute entgegen,

die in mich reinlaufen. Ich finde mit Kopfhörern auf dem Rad durch

die Stadt fahren schon hart, aber dieses

Gar-nichts-mehr-um-sich-herum-Wahrnehmen..."



Ausgleich findet die erfolgreiche Entertainerin heute in der

Kunst. "Ich habe mir zum Beispiel eine Radierung von Horst Janssen

gekauft und freue mich so! Das ist ein neues Thema für mich. Ich kann

mich morgens mit meinem Kaffee vor das Bild stellen und es immer und

immer wieder angucken. Ich hätte nicht gedacht, dass Kunst mein Herz

so erwärmen kann." Auch ihr Urlaubsglück sieht heute anders aus:

"Seit zehn Jahren will ich nicht mehr im Urlaub auf Malle am Strand

liegen und möglichst braun werden, sondern lieber Städtereisen machen

und mir Kirchen angucken. Komisch, aber es beglückt mich."





