LMAA - besonders am Tag des Lächelns / Aktuelle Empfehlung des Gremiums "Arbeitskreis Umgangsformen International"(AUI)

(ots) - Lächele mehr als andere - das verbirgt sich für

höfliche Menschen hinter dieser Abkürzung. Sie wissen, welche

positiven Auswirkungen ein Lächeln in der Regel hat und zwar für sich

selbst wie für die Kommunikation mit anderen. Es wirkt auf die

Mitmenschen ansteckend wie ein positiver Virus, schafft eine

angenehme, entspannte Atmosphäre. Und das an jedem Tag des Jahres!



Zum einen kann es die eigene Laune heben, wenn diese mal gerade

"im Keller" ist, sich im Spiegel anzulächeln. Zum anderen können Sie

selbst wildfremden Menschen den Tag erhellen, wenn Sie ihnen in

bestimmten Situationen ein Lächeln zukommen lassen. Beispiele: Sie

halten jemandem eine Tür auf, lassen einer Person den Vortritt, etwa

an der Kasse des Supermarkts, grüßen freundlich beim Betreten eines

Geschäfts und Ähnliches. Solche kleinen Höflichkeitsgesten werden

deutlich aufgewertet, wenn sie von einem Lächeln begleitet sind. Es

ist wie ein kleines Geschenk, das nicht einmal etwas kostet, wenn Sie

es spenden und meist sogar Sie selbst bereichert, weil es erwidert

wird.



Selbstverständlich gilt dies ebenso unter flüchtig Bekannten und

sehr vertrauten Personen sowohl beruflich wie privat. Und sogar ohne

eine begleitende Geste oder Worte - was allerdings immer dazugehört,

ist Blickkontakt - kann ein Lächeln Freude bereiten. Etwa als

Aufmunterung, wenn Sie zum Beispiel miterleben, dass Ihre Kollegin am

Schreibtisch gegenüber gerade ein schwieriges Telefonat führt oder

ein Kunde, der vor Ihnen dran ist, einen Verkäufer unhöflich

behandelt. Es ist wünschenswert, sich an den bekannten Satz zu

erinnern: "Ein Tag ohne ein Lächeln ist ein verlorener Tag" und

darüber hinaus den 7. Oktober als Auslöser dafür zu betrachten,

täglich so oft wie möglich zu lächeln.







