Medizinische Stromversorgungen von FRIWO

Robust. Sicher. Langlebig.

Kraftbündel: Diese Beschreibung passt auf die medizintechnischen Netzgeräte von FRIWO in doppelter Hinsicht. Sowohl in der Leistungs- als auch in der Widerstandsfähigkeit setzen die Geräteserien Maßstäbe. Schließlich zählt hier ausschließlich die maximale Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal.



(firmenpresse) - Die Medizin-Serien von FRIWO sind für den Einsatz unter härtesten Bedingungen und zugleich für sensibelste Anforderungen konzipiert. Ob es darum geht, beim Einsatz in der Notaufnahme unbeschadet Stürze zu überstehen, oder aber den Patienten mit geringstmöglichen Ableitströmen zu schonen: FRIWO entwickelt und baut die Netzgeräte des Vertrauens.

Um eine optimale Patientensicherheit zu gewährleisten, verfügen die medizintechnischen Geräte von FRIWO über die Schutzart 2 x MOPP (Means of Patient Protection), minimale Ableitströme von ≤ 10 µA und eine doppelte Verriegelung der Gehäuse. Des Weiteren bietet FRIWO Stromversorgungslösungen, welche schon heute die erhöhten Anforderungen der IEC60601-1-2 4th Edition erfüllen.

Als besonderes Highlight ist für die FOX-Geräteserie ein Wechseladaptersystem mit IP42-Schutz (Schutz gegen Wassertropfen und Feuchtigkeit) als optionales Zubehör erhältlich. Im praktischen Einsatz bedeutet dies, dass sich die Geräte feucht abwischen und reinigen lassen – ein unschätzbarer Vorteil in sterilen Umgebungen. Hier setzt FRIWO Akzente, die den täglichen Umgang mit den Produkten erleichtern.

Auf Nummer sicher gehen, auch bei steigenden Anforderungen: Die Gerätefamilie FOX erfüllt auch im Medizinbereich schon jetzt die hohen Anforderungen an Wirkungsgrad und Standby-Verluste gemäß Level VI DoE 2016 (Department of Energy) und des europäischen Code of Conduct Version 5. Wer heute auf FOX setzt, investiert damit in die Zukunft und ist auch morgen auf der sicheren Seite.







http://www.friwo.de



FRIWO, ein Tochterunternehmen der im General Standard notierten FRIWO AG, ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumergeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen.

FRIWO Gerätebau GmbH

FRIWO Gerätebau GmbH

Michael Rethmann

Ostbevern



