GC Aesthetics präsentiert die Vorlesungsserie "Science For Excellence Educational Series mit Per Hedén"

Erstklassiges Training für Chirurgen weltweit



Ein führender international tätiger Hersteller von

Brustimplantaten hat heute bekanntgegeben, dass er in Zusammenarbeit

mit einem international angesehenen plastischen Chirurgen eine Reihe

wissenschaftlicher Vorlesungen abhalten wird. GC Aesthetics

(http://www.gcaesthetics.com) ist im Begriff, sich zur weltweit

meistverkauften Marke für Brustimplantate zu entwickeln, und setzt

große Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit dem in Stockholm

ansässigen Chirurgen Dr. Per Hedén, die im Rahmen der pädagogischen

Wissenschaftsserie "Science for Excellence" erfolgt, und im nächsten

Monat in den südkoreanischen Städten Busan und Seoul stattfinden

Das in Dublin ansässige Unternehmen GC Aesthetics ist die

Muttergesellschaft des einzigen Herstellers von Brustimplantaten in

Großbritannien, Nagor, sowie der französischen Marke Eurosilicone.

Während der letzten Jahre hat sich das Unternehmen zu einer der

beliebtesten Marken für Implantate entwickelt. Heutzutage ist sie

marktführend in Brasilien, Mexiko und Spanien und wird

voraussichtlich auch in Frankreich bis Ende 2016 zur umsatzstärksten

Marke aufsteigen. Dr. Per Hedén, der für die Entwicklung einer Reihe

neuer, die Verwendung formstabiler, anatomischer Brustimplantate

erleichternder Techniken bekannt ist, hat sich zur Zusammenarbeit mit

GC Aesthetics entschieden, da er die Vision des Unternehmens teilt,

die Patientenzufriedenheit und Ergebnisse chirurgischer Eingriffe zu

verbessern. Die Vorlesungen werden dies zu einem ihrer Schwerpunkte

machen und Teilnehmern außerdem neue chirurgische Fähigkeiten und

Dr. Per Hedén dazu:



"Es ist für mich eine große Freude, mit GC Aesthetics

zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsamen Ziele zu verwirklichen,

nämlich den Auswahlprozess für Brustimplantate, die Markierung vor

der Operation sowie Operationstechniken für Chirurgen zu verbessern.

Ich freue mich schon sehr darauf, im Rahmen der 'Science for

Excellence' eine Reihe von Vorlesungen zu halten. Es ist von größter

Bedeutung, dass Chirurgen stets über neueste Techniken Bescheid

wissen und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie sich Ergebnisse und

die Zufriedenheit verbessern lassen."



Dr. Per Hedén studierte unter dem angesehenen Mikrochirurgen Marko

Godina und wurde im Anschluss zu einer treibenden Kraft für die

Etablierung der Mikrochirurgie in Stockholm. Er hat über 50

wissenschaftliche Arbeiten verfasst und wird häufig gebeten, bei

nationalen und internationalen Konferenzen und Veranstaltungen

Vorlesungen zum Thema plastische Chirurgie zu halten. Dr. Per Hedén

ist der Begründer von Akademikliniken, der größten Privatklinik für

plastische Chirurgie in Skandinavien.



Ayse Kocak, Vorstandsvorsitzende von GC Aesthetics und die

branchenweit erste Frau auf dem Posten eines CEO, merkt an:



"Es ist eine große Ehre für uns, mit einem derart angesehenen

Chirurgen zusammenzuarbeiten, der zudem unsere Produkte für seine

Arbeit verwendet. Was die Bedeutung der Patientenzufriedenheit

anbelangt, so teilen wir eine gemeinsame Vorstellung. Durch die

gemeinsame Präsentation dieser Vorlesungsreihe wird es uns sicher

gelingen, Chirurgen mit neuen Fähigkeiten auszustatten."



Über GC Aesthetics



Das Unternehmen GC Aesthetics hat sich dem Ziel verschrieben, die

vorrangige Marke des Vertrauens zu werden, und Frauen zur Seite zu

stehen, die gesund, jugendlich, vital und schön aussehen und ein

selbstbewusstes Leben führen möchten. Das Unternehmen hat sich auf

die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines der

umfangreichsten Sortimente an Implantaten spezialisiert, in erster

Linie Brustimplantate aus Silikon.







