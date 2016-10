Bei Bisswunden immer zum Arzt - Vor allem bei Katzenbissen ist Vorsicht geboten

(ots) - Bisswunden sind stark infektionsgefährdet und

sollten immer ärztlich behandelt werden. Dabei spielt es keine Rolle,

ob die Wunde durch einen Menschen oder ein Tier zugefügt wurde, wie

das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" berichtet. Besonders bei

Katzenbissen ist Vorsicht geboten. "Katzen tragen in ihrem Speichel

ungünstige Keime, die durch den Biss tief ins Gewebe gelangen", sagt

Dr. Florian Meier, Leitender Notarzt aus Miesbach, und warnt: "Die

scharfen Zähne sind wie Injektionsnadeln, die sich bis zum Knochen

oder zu Sehnen durchbohren können." Um eine Entzündung zu verhindern,

empfiehlt er die Einnahme eines Antibiotikums nach Absprache mit

einem Arzt. Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur

Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2016 A

10/2016 A liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung

zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.







