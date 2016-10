Das neue eBook to Go Konzept

Fortsetzungsromane in neuer Form als E-Book auf deinem Smartphone ohne DRM und Kopierschutz.

Präsentiert wird ein neues Genre unter der Marke eBook to Go S. Verlag JG®.

eBook to Go Romanzyklen

(firmenpresse) - Präsentiert wird ein neues Genre unter der Marke eBook to Go S. Verlag JG®. Basierend auf der Idee, den Feuilletonroman, also einen Roman, dessen einzelne Kapitel in einer Publikumszeitschrift veröffentlicht werden, als Romanzyklus speziell für das Smartphone zu veröffentlichen, werden unter der Marke eBook to Go S. Verlag JG® seit einigen Monaten E-Book Serien von bis zu 12 Folgen angeboten. Mit dem Smartphone kann man zu jeder Zeit von jedem Ort der Welt bequem Unterhaltung zwischendurch erwerben, ohne gleich das ganze Buch kaufen zu müssen. Anstatt einen Preis von 8 EUR, 12 EUR oder 15 EUR zu zahlen, bekommt man bereits ab 0,59 EUR die ersten Kapitel des Buches als Zyklus angeboten und kann bequem wählen, ob es sich lohnt, ob die Geschichte gefällt, um weiter zu lesen oder nicht. Dabei ist der Romanzyklus in der Summer aller Teile oftmals noch günstiger, als das Buch selbst. Das bedeutet spannende Unterhaltung zum kleinen Preis. E-Book Serien ab 59 Cent ohne DRM oder Kopierschutz. Die eBook to Go S. Verlag JG® Serien sind extra als Lektüre für Unterwegs konzipiert worden, um zum Beispiel Wartezeiten beim Arzt, Bus,-und Bahnfahrten zu überbrücken, ohne Langeweile aufkommen zu lassen. Romanzyklen wie: Raumkreuzer ACHAMUR, Alienschiff Paurusheya, P U R P U R N E G Ö T T E R, VENUS Libentina, Mato der junge Sternenkrieger, StarShadow, Tarik Connar, Anno 955 und viele mehr sind bereits Publikumslieblinge. https://elopage.com/s/eBooktoGo-S.VerlagJG







S. Verlag JG hat sich auf das Verlegen von E-book Serien spezialisiert. *anders lesen* bezeichnet die neue Möglichkeit der digitalen Zukunft. *anders lesen* heißt auch, neue Erfahrungen sammeln. Neue Möglichkeiten finden sich zu entspannen, vielleicht nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben.



S. Verlag JG

Weilsteinstraße 3, 35767 Breitscheid

