Deine-Versorger.de - Das faire Vergleichsportal für Energieanbieter geht an den Start!

Der Energiemarkt wurde in den letzten Jahren von zahlreichen Energieanbietern und Tarifen überströmt, die es dem Verbraucher schwer machen, den Überblick zu behalten. Mit Deine-Versorger.de gibt es jetzt ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet und dem Verbraucher dabei hilft, den passenden Energieanbieter zu finden.

Als Verbraucher hat man es inzwischen immer schwerer sich auf dem Energiemarkt zurechtzufinden. Wohin man sieht, findet man immer wieder neue Energieanbieter und Tarifangebote, die auf den ersten Blick fair und günstig erscheinen, aber letztendlich vielleicht doch nicht zu den eigenen Bedürfnissen passen. Je größer das Angebot wird, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten und den passenden Tarif zu finden.

Um den Verbraucher in dieser Situation zu unterstützen, wurde das innovative Vergleichsportal Deine-Versorger.de ins Leben gerufen. Nach einer dreijährigen Testphase geht das Portal jetzt online und ermöglicht Verbrauchern einen transparenten und risikofreien Energieversorgerwechsel. Die Energieanbieter, die im Portal gelistet werden, entsprechen in allen Punkten dem strengen Deine-Versorger.de-Regelwerk. Diese vielseitigen Qualitätskriterien sorgen dafür, dass der Verbraucher nur auf den Preis seines neuen Tarifs achten muss und sich ansonsten keine Gedanken um unseriöse Vertragsbedingungen, einen unzureichenden Kundenservice oder Ähnliches zu machen braucht.



“Das Deine-Versorger.de-Regelwerk sorgt dafür, dass Verbraucher bei uns risikofrei den passenden Tarif finden. Versorger, die bedenkliche Merkmale aufweisen, werden bei uns nicht gelistet.” - Gregor Zens, Geschäftsleitung Deine-Versorger.de



So funktioniert der Tarifvergleich:

Deine-Versorger.de sortiert die Versorger und Tarife anhand der monatlichen Kosten oder der möglichen Ersparnis, sofern der Verbraucher beim Tarifvergleich seinen aktuellen Versorger angegeben hat. Dabei werden ausschließlich die Energiepreise verglichen. Die einzige Filterfunktion ermöglicht die separate Anzeige von Ökotarifen. Weitere Filterkriterien sind nicht nötig, weil das Regelwerk die Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abdeckt.

Um dem Verbraucher einen möglichst einfachen Tarifvergleich zu ermöglichen, ist der Deine-Versorger.de-Tarifvergleichsrechner übersichtlich und besonders einfach in der Handhabung. Um eine Übersicht aller empfehlenswerten Tarife und Versorger, die für seinen Wohnort verfügbar sind, zu erhalten, muss der Verbraucher lediglich seine Postleitzahl und seinen Verbrauch angeben.





http://www.deine-versorger.de



Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.



Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

