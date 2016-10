Wettbewerbsfähige Preisgestaltung auf apomio

Mauves PriceKeeper vergleicht und optimiert automatisch Preise von Mitbewerber-Produkten auf der Preissuchmaschine apomio.de

Christian Mauve, Geschäftsführer Mauve Mailorder Software GmbH& Co. KG

(firmenpresse) - Essen, 04. Oktober 2016*****Wenn Lieschen Müller heute im Internet nach einem nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel sucht, interessiert sie sich in erster Linie für das preiswerteste Angebot. Deshalb nutzt sie Preissuchmaschinen wie apomio.de. Anbieter, die mit ihren Produkten hier preislich nicht ganz oben gelistet sind, haben bei ihr kaum eine Chance. Deshalb können ApoShop-Kunden der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG das Modul M-PriceKeeper jetzt auch auf der Preissuchmaschine apomio.de, die standardmäßig in den ApoShops integriert ist, einsetzen. Das Modul vergleicht und optimiert die Preise für Produkte automatisch mit den Preisen der Wettbewerbsprodukte. Das heißt, der PriceKeeper passt den Preis für verschiedene Produkte oder Produktgruppen sowohl nach unten, wie auch nach oben an. Die Anzahl der beobachtbaren Produkte ist unbegrenzt.



"Jeden Tag verschenken Apotheker tausende von Euro, weil sie die Preise der Mitbewerber nicht ständig beobachten können. Und selbst wenn, könnten sie aufgrund der Vielzahl der Produkte die Preise manuell gar nicht schnell genug anpassen. Die automatische Preisanpassung über den PriceKeeper gibt dem Apotheker die Sicherheit, seine Produkte jederzeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Dabei setzt der Apotheker die Preisober- und Preisuntergrenze für jeden Artikel auf der Basis des Verkaufs- und Einkaufspreises bzw. des Markt-/Listenpreises individuell fest", unterstreicht Christian Mauve, Geschäftsführer der Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, die Vorteile des PriceKeepers.



"Derzeit lässt sich beobachten, dass einige große Versandapotheken einen bedeutenden Marktanteil einnehmen. Besonders für die vielen kleinen Versandapotheken, die aktuell in unserem Preisvergleich nicht ganz oben stehen, eröffnet der PriceKeeper ganz neue Möglichkeiten, im Wettbewerb mit den Großen erfolgreich zu bestehen. So können sie z.B. für bestimmte Produktgruppen wettbewerbsfähige Preise mit sehr wenig Aufwand gestalten und diese in Echtzeit überwachen. Mit dem PriceKeeper schaffen wir als Preisvergleich für unsere Partner somit einen zusätzlichen Mehrwert, indem wir zu einer margenoptimierten und wettbewerbsfähigen Preisgestaltung beitragen. Mit dem neuen Service möchten wir weiter an Attraktivität gewinnen und erhoffen uns dadurch, zusätzliche Versandapotheken von unserem Preisvergleich zu überzeugen", erklärt Viktoria Sortino, Projektleiterin von apomio.de





Der PriceKeeper senkt automatisch den Preis des Artikels um die vorher eingestellte Spanne unter den niedrigsten Preis auf apomio.de, wenn das gleiche Produkt auf der Preissuchmaschine preiswerter angeboten wird. Bietet ein preisaggressiver Mitbewerber auf apomio eine Artikel nicht mehr an, da er z.B. abverkauft wurde, nimmt der PriceKeeper eine Margenoptimierung vor, indem er den Preis für die eigenen Artikel entsprechend nach oben anpasst.



Ausführliche Reportings zeigen dem Apotheker an, welche Preise sich für welchen Artikel geändert haben und zeichnen die tägliche Preisverlaufskurve eines jeden Artikels auf. Damit hat der Apotheker nicht nur eine ständige Kontrolle über die Preis- und Margenentwicklung seiner Artikel, sondern auch über die generelle Preisentwicklung eines jeden Artikel im Kontext der allgemeinen Markt- und Wettbewerbsentwicklung





Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christan Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, ist laut der Studie "Online Apotheken-Versandhandel 2013" der Marktführer bei Softwarelösungen für den Apotheken-Versandhandel. Beim M-Aposhop Local und M-Aposhop Enterprise handelt es sich um modulare Cloud-basierte Apotheken-Lösungen zur Abwicklung von Versandhandelsaufträgen mit direkter Anbindung an das von Trusted Shops vorzertifizierte Mauve Webshop System. Die speziell auf die Bedürfnisse von Apothekern zugeschnittenen, intuitiv zu bedienenden eCommerce-Lösungen sind einserseits für einen schnellen und einfachen Einstieg in den regionalen Apothekenversand/Botendienst und andererseits durch den hohen Automatisierungsgrad, die modulare Erweiterbarkeit, die Möglichkeiten des Multi-Channel-Vertriebs und Multi-Channel-Marketings für einen professionell betriebenen bundesweiten Versandhandel konzipiert. Die Mauve eigene Virtual Private Cloud garantiert im Rahmen der Webhosting-Architektur eine hohe Verfügbarkeit und Performance der gehosteten Webshops. Zu den Kunden zählen u.a. Zalando, n-tv-Testsieger EU Versandapotheke, Bodyguard Apotheke, Ayvita, CuraVendi, Delmed, omp Versandapotheke und die Bahnhof Apotheke Kempten.

