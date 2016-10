Spanien – mehr als nur Sonne und Strand

Spanisch Sprachschüler wandern durch das Gebirge um Benicassim

(firmenpresse) - Valencia. Spanien und vor allem die Küstenstadt Valencia sind bekannt für Strände, Sonne und Erholung, die man am Rande des Meers finden kann. Wer sich aber ein bisschen umschaut, entdeckt, dass hier noch weitaus mehr Naturschönheiten warten: Das durften die Spanisch Sprachschüler einer Sprachschule nun auf eigene Faust erkunden, denn sie fuhren nach Benicassim und nutzten den Tag, um im anliegenden Gebirge wandern zu gehen. Eingeführt wurden sie von einem spanischen Guide, der ihnen ihren Weg erklärte und auf die Besonderheiten verwies, die auf sie warten würden. Hier konnten die Sprachschüler noch mal ihr erlerntes Spanisch auf die Probe stellen und neue Leute kennenlernen, denn nach einer kleinen, gemeinsamen Stärkung ging es dann schon auf den Weg. Locker plaudernd stiegen die Schüler in immer höhere Lüfte, die Sonne im Nacken und einen angenehmen Wind um die Ohren. Fern von der Hektik der Stadt, mitten in der Ruhe der Natur. Der perfekte Ausgleich für die Sprachschüler nach einer Woche voller intensiver Spanisch Stunden!



An mehreren Stellen hielt die kulturell bunt gemischte Gruppe an, um Fotos zu schießen und die Aussicht über Spanien und die Comunitat Valencia zu genießen. Hier fühlte man sich völlig frei und von allen Sorgen verlassen, nur die anderen Spanischschüler waren da. Lauter interessante Geschichten wurden a zum Besten gegeben und die Truppe hatte sichtlich Spaß.



Das Highlight war ein riesiges Kreuz, das auf einem der Gipfel für einen Mönch gebaut worden war, der damals jeden Tag auf diesen Berg gewandert war, um zu beten. Ein kleines bisschen wurde man hier an Brasilien und Rio de Janeiro erinnert und die Spanisch Sprachschüler zückten schnell ihre Kameras, um später auch die Heimgebliebenen zu beeindrucken.



Auf dem Rückweg zum Bus hatten die Schüler nun die Wahl, ob sie gemütlich der Straße folgen, oder sich zum Abschluss noch mal auspowern wollten: Nach rechts ging ein Trampelpfad ab, den Freiwillige bis zum Ziel entlang joggen konnten. Eine Erfahrung, die es in sich hatte: Über Stock und Stein liefen sie, hoch konzentriert aber dennoch mit viel Spaß an der Sache, und genossen gleichzeitig eine einmalige Landschaft. Fernab von aller Zivilisation gab es hier nur Natur: Pflanzen, Gestein, kleine Tiere, und natürlich ein kleiner Weg für die Läufer. Eine gute Abwechslung zu den Laufwegen, die es in der Stadt Valencia im Turia Park so zahlreich gibt.





Als dann alle Sprachschüler am Bus eingetroffen waren, ging es nach Benicassim, in der eine spanische Familie die Schüler zum Tapas und Paella essen einlud. In typischem Ambiente wurde ihnen eine fantastische Auswahl von drei Paellas (Meeresfrüchte, Fleisch und vegetarisch), Schinken, Käse, Salami, Oliven und mehreren typisch spanischen Getränken wie Tinto de Verano bereitgestellt. Das hatten sie sich nach der Wanderung auch redlich verdient und langten gut gelaunt zu! Auch konnten sie hier in entspannter Atmosphäre die Mitwanderer noch besser kennenlernen und Spanisch in der Umgangswelt üben, denn die Tische waren erfüllt von angeregten Gesprächen über alles mögliche.



Im Anschluss gab es für die Schüler noch die Möglichkeit, sich am anliegenden Strand auszuruhen – denn trotz aller Naturschönheiten im Gebirge, so bietet der Strand in Valencia doch noch genug Vorteile, als dass er auch für die Sprachschüler der Spanisch Sprachschule Costa de Valencia immer einen Besuch wert ist.



Viel zu früh ging es dann mit dem Bus wieder nach Valencia. Müde aber glücklich ließen sich die Schüler in die Sitze fallen und sehnten einem schönen Abend in der Stadt entgegen. Wer zu Anfang nicht vom Wandern begeistert war, konnte sich hier vom Gegenteil überzeugen lassen: jeder hatte ein zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht und wird sich an diesen Tag nur im Positiven zurückerinnern.



Die Sprachschule Costa de Valencia hat sich seit 1995 auf die Vermittlung von Spanisch als Fremdsprache spezialisiert. Die Spanischschule im Herzen von Valencia ist ein anerkanntes Centro Acreditado des Instituto Cervantes und Mitglied in zahlreichen Fachverbänden. Die eingesetzten Unterrichtsmaterialien werden eigens vom Lehrerteam erarbeitet. Wichtigster Aspekt der modernen Unterrichtsmethode ist die individuelle Einbindung jedes Schülers um wirklich Spanisch zu sprechen. Großen Wert legen die beiden Geschäftsführer auf die Unterrichtsqualität und ein breit gefächertes Freizeitprogramm.

