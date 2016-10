Lasershow zur Electrique Baroque 2016, Schloss Ludwigsburg - Epoche trifft Neuzeit

(firmenpresse) - Auf dem Residenzschloss in Ludwigsburg, einer der größten Schlossanlagen Deutschlands, fand am 10. September erstmalig das „Electrique Baroque Festival“ statt. Ein rauschendes Open Air Festival der ganz anderen Art.



Der Anblick der historischen Kulisse des Schlosses aus dem 18. Jahrhundert ist schon ein wahrer Augenschmaus und versetzt den Betrachter in längst vergangene Tage, welche mit der heutigen Zeit wenig gemein hat. Das „Electrique Baroque“ ist ein Zusammenspiel aus geschichtsträchtiger Epoche und Moderne. Ein Festival auf historischem Boden mit Elektronischem Sound, neuester Veranstaltungstechnik und den derzeit angesagtesten Künstlern, wie Fritz Kalkbrenner, Solee, das DJ-Duo Luna City Express, Butch, Marius Lehnert und DJ Karotte.



Die Schlossfassade auf dem Ehrenhof wurde mit einer faszinierenden Projection Mapping Show inszeniert. Auf der Bühne verwandelten die Künstler mit ihren live Acts bei 30° Celsius 13 Stunden mit bestem Entertainment die Elektro-Szene in ein feierndes Partyvolk. Auf dem gesamten Festivalgelände präsentierten Walk-Acts aufwendige Barock Kostüme sowie Venezianische Maskierungen und unterstrichen damit zusätzlich das barocke Ambiente. Zwei Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ergaben ein harmonisches Ganzes und Verlieh dem Event eine irreale Note. Die Veranstalter des „Electrique Baroque“ haben mit ihrer Idee sicherlich ein neues Veranstaltungsformat erschaffen. Über 6000 begeisterte Elektromusik-Fans, feierten das Festivalerlebnis bis zum Ende.



Auch die Firma LPS-Lasersysteme sorgte mit farbenprächtigen Laserbeams für Stimmung. Auf der Bühne und um den Ehrenhof wurden mehrere LPS-Lasersysteme installiert, um den Elektro hungrigen Besuchern kräftig einzuheizen. Die Laserinszenierungen wurden live und synchron zu den fetten Electro-Beats eingespielt und ergaben ein perfektes Zusammenspiel. Zusammen mit dem Mapping der Fassade, verwandelte sich so der Ehrenhof auf dem Residenzschloss Ludwigsburg in ein farbenfrohes Lichtermeer und verlieh der Location einen spektakulären Flair.





LPS-Lasersysteme ist als einer der führenden Hersteller und Anbieter von professionellen Lasershow-Systemen, Lasershows, Lasershow Software, Lasermodule und exklusiver Part bei Multimediashows weltweit bekannt. Namhafte Erlebnis-Gastronomen und Veranstaltungsagenturen, Entscheidungsträger vielerlei Institutionen und Regierungen sowie andere Lasershow-Anbieter auf der ganzen Welt vertrauen dem Unternehmen, welches seit 1993 im Süd-Westen Deutschlands ansässig ist und dort produziert.

Das mehr als 23-jährige Bestehen der Firma LPS-Lasersysteme zeigt sich in vielerlei Hinsicht.

Erfahrung und Umsetzungsmöglichkeiten werden gezielt in Einklang gebracht - das Resultat sind abwechslungsreiche, farbbrillante Lasershows auf großen Veranstaltungen mit mehreren hunderttausend Zuschauern, zuverlässige und innovative Lasershow Systeme die rund um den Globus gekauft werden und nicht zuletzt: zufriedene Kunden weltweit.



