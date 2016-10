Knowhow-Gewinn für unsere Kunden

Erfolgreiches 1. Tagesseminar „Stromversorgung & Ladetechnik“ in Hamburg

(firmenpresse) - Was macht FRIWO eigentlich aus? Zwei wesentliche Unterschiede zu unserem Wettbewerb sind sicherlich die Faktoren Kundennähe und Service. Ganz aktuell konnten sich unsere norddeutschen Kunden davon in Hamburg überzeugen: Gemeinsam mit unserem Distributionspartner Schroeter electronic veranstalteten wir im stilvollen Ambiente des Tagungshotels „Gastwerk“ am 13.09.2016 ein Tagesseminar rund um die Themen Stromversorgung und Ladetechnik.

Im gut gefüllten Seminarraum nutzten viele Kunden die Gelegenheit und ließen sich von unseren Referenten aus Produktmanagement, Vertrieb und Entwicklung ausgiebig über technische Grundlagen, aktuelle Geschehnisse am Markt, neue Produktentwicklungen und sowie anstehende Normen- und Gesetzesänderungen informieren. Begleitet wurde das Seminarprogramm von einer kleinen Fachausstellung, in der Schroeter und FRIWO ihre Produkte und Dienstleistungen präsentierten.

Nach dem gelungenen Auftakt und dem positiven Feedback der Teilnehmer befinden sich eine Pendant-Veranstaltung in Süddeutschland sowie eine Neuauflage des Seminars in Hamburg für das kommende Jahr bereits in Planung.







FRIWO, ein Tochterunternehmen der im General Standard notierten FRIWO AG, ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumergeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen.

FRIWO Gerätebau GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung