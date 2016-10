Maths against Malware - iT-CUBE SYSTEMS auf der it-sa 2016

iT-CUBE SYSTEMS, Full-Service-Provider für IT-Sicherheitslösungen, wird auch dieses Jahr auf der it-sa, Leitmesse für Trends und Innovationen in der IT-Security-Branche, vor Ort sein (Stand 12.0-318). Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung von Künst

(firmenpresse) - Im "Forum Orange" empfängt das Unternehmen interessierte Messebesucher und zeigt, flankiert von abwechslungsreichen Live-Hacks täglich von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr, die neuesten Bedrohungen und deren Abwehr mit intelligenten Lösungen zur Prävention, Erkennung und Abwehr. Maschinelles Lernen und probabilistische Verfahren bilden dabei einen wesentlichen Schwerpunkt.



Als besonderes Highlight wird Andreas Mertz, Gründer & CEO der iT-CUBE SYSTEMS AG, am 19. und 20. Oktober einen Vortrag über die Bedeutung von SOC-Services in der heutigen Geschäftswelt für den Kampf gegen Cyber-Kriminalität halten. Der Vortrag "SOC-Services - Die Cyber Defence Kommandobrücke für Ihr Unternehmen!" findet am 19.10. von 10:45 - 11 Uhr im Forum Blau und am 20.10. von 11:15 - 11:30 Uhr im Forum Rot statt.



"Viele Unternehmen verfügen nicht über die personellen Ressourcen, eine wirkungsvolle Abwehr gegen die immer aggressiveren Cyber-Bedrohungen aufbauen zu können", erklärt Andreas Mertz. "Auf Angriffsabwehr ausgerichtete Managed Security Services, wie iT-CUBE SYSTEMS sie anbietet, sind ein finanziell gangbarer Upgrade-Pfad für Unternehmen aller Größen, ein angemessenes Sicherheitsniveau in kurzer Zeit zu erreichen."



iT-CUBE SYSTEMS verwandelt seinen Messestand in ein virtuelles Advanced Cyber Defence Center und demonstriert an Großbildschirmen die Orchestrierung intelligenter Lösungen zu einer effektiven und zukunftsfähigen Sicherheitsarchitektur. Dabei unterstützen in diesem Jahr hochkarätige Partner wie Anomali, Cylance, Lastline, LogRhythm, Tanium, Tenable und Vectra Networks im Rahmen von innovativen Vorträgen.



Weitere Informationen zur Veranstaltung, dem Rahmenprogramm sowie den Link zur Anmeldung finden Interessenten unter https://www.it-sa.de/.





iT-CUBE SYSTEMS ist ein Full-Service-Provider für IT-Sicherheitslösungen. Unsere Leistungen gliedern sich in die Servicebereiche Professional und Managed Security mit den Schwerpunkten Security Intelligence, People & Processes, Application Security, Network & Endpoint Security sowie Industrial & Production Security. Als Trusted Advisor begleiten wir Projekte über die gesamte Laufzeit von Strategieentwicklung, Konzeption und Proof-of-Concept über Implementierung, Customizing, Training bis hin zu Finanzierung und operativen Betrieb. iT-CUBE SYSTEMS unterhält Technologiepartnerschaften mit weltweit führenden Herstellern von Sicherheitssoftware und ist akkreditierter Integrationspartner und Managed Security Service Provider. Zu unseren Kunden zählen namhafte Großkonzerne, aber auch mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Finanzwirtschaft, Versicherungsbranche, Energieversorgung, Telekommunikation, Anlagenbau, Chemie sowie Pharma. iT-CUBE SYSTEMS unterhält Niederlassungen in München, Augsburg und Frankfurt und ist sowohl in D/A/CH wie auch international tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.it-cube.de.

