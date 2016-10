Sky startet eigene Sky VR App und bietet einzigartiges Virtual-Reality-Erlebnis

- Die App ist ab heute verfügbar in Deutschland, Österreich,

Großbritannien, Italien, Australien, Neuseeland, Frankreich und

den USA und kann kostenlos aus dem Google Play Store und dem App

Store heruntergeladen werden



4. Oktober 2016 - Sky wird mit dem Start der neuen Sky VR App zum

"Home of Virtual Reality" (VR). Die App kann ab sofort jeder

kostenlos herunterladen und eine große Bandbreite an verschiedenen

360°-Videos von Sky sowie die besten Inhalte von Partnern mit

Highlights wie z.B. "Star Wars: Red Carpet", "Anthony Joshua -

Becoming World Champion" und Ausschnitte von Disneys "The Jungle

Book" sehen.



Gleichzeitig enthüllt Sky zwei neue VR-Erlebnisse: Zum einen "Sky

Sports: Closer" mit David Beckham, der einen Sky VR Simulator betritt

und seine Zuschauer per Knopfdruck auf eine Reise zu den größten

Sportevents der Welt mitnimmt. Das Material wurde inhouse von Sky VR

Studios in Kooperation mit Google produziert. Die Nutzer bekommen das

Gefühl, direkt an der Rennstrecke in Silverstone oder am Boxring von

Anthony Joshua zu sitzen.



David Beckham sagt dazu: "Es war großartig, mit Sky und Google für

diese Produktion zum Start der Sky Virtual Reality App

zusammenzuarbeiten. Das Team vom Sky VR Studio hat ein tolles Konzept

erstellt, um die komplette Bandbreite des Sky Sportangebots zu

zeigen. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, andere Sportfans auf

die Reise zu einigen der weltgrößten Sportevents mitzunehmen."



Darüber hinaus startet im Oktober die erste einer ganzen Reihe an

Sky Produktionen unter dem Label "Sky VR Exclusives" in Form von

"Giselle" - aufgeführt vom English National Ballet noch vor ihrer

Tour durch das Vereinigte Königreich. Die Reihe wird sowohl inhouse

von den Sky VR Studios als auch von Partnern produziert und

beinhaltet unter anderem "Sky News - US Elections" und "Tutankhamun



Tomb -The Search for Nefertiti".



Die erste Version der App ermöglicht den Nutzern ein einzigartiges

360°-Erlebnis und wird über die kommenden Monate mit neuen Features

ausgebaut, die das Erlebnis weiter verbessern. Zum Start stehen rund

20 verschiedene 360°-Videos zur Verfügung mit Inhalten von Sky,

Disney, Fox Innovation Lab, Warner Brothers, Baobab Studios, Jaunt,

Innerspace und Surround Vision.



Highlights zum Start:



- "Star Wars" (Sky Cinema) - Stars hautnah erleben auf dem roten

Teppich bei der Premiere von "Star Wars: Das Erwachen der Macht"

- "Anthony Joshua - Becoming World Champion" - begleitet den Boxer

auf dem Weg zum IBF-Champion

- Disney - zwei VR-Erlebnisse von "The Jungle Book" bringen

Zuschauer ganz nahe an King Louie und Kaa heran

- Fox Innovation Lab - "The Martian Sneak Peek" - transportiert

Zuschauer auf den Mars, um den Hauptdarsteller Mark Watney zu

begleiten

- Warner Brothers - "Suicide Squad - Squad 360" - vermittelt das

Gefühl, in einer Filmszene Teil der Suicide Squad zu sein

- "Team Sky - Journey to the Tour" - verfolgt das Rad-Team bei der

Vorbereitung zur dritten Tour de France

- "F1® - Team Williams" - die Zuschauer werfen einen Blick hinter

die Kulissen der Williams Boxengasse und gehen mit an Bord des

Rennboliden

- "Sky News - Calais: The Jungle" - gewährt Einblicke in ein

Zentrum der Flüchtlingskrise mit Bildern aus "The Jungle"

- Baobab Studios - "Invasion" - eine VR-Animation über zwei

Aliens, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen, aber erst

zwei furchterregende weiße Kaninchen überwinden müssen

- Jaunt - "Paul McCartney: Dance Tonight" - begleitet Paul

McCartney bei der Entstehung des Songs und des Musikvideos



Gary Davey, Managing Director Content bei Sky plc: "Das Interesse

an Virtual-Reality-Inhalten steigt zunehmend, sie ruft jeden Tag mehr

Begeisterung hervor. Wir stehen erst am Anfang unserer VR-Reise bei

Sky und beschreiten mit dem Start von Sky VR Studios Anfang dieses

Jahres und der VR App neue Wege. Nun wartet die kreative Aufgabe auf

uns, dieses neue Erlebnis zu nutzen, um fesselnde Geschichten zu

erzählen. Und ich glaube fest an den Erfolg."



Sky hat seine VR-Expertise über mehrere Jahre aufgebaut und 2013

in Jaunt investiert, ein amerikanisches Unternehmen, das

Pionierarbeit in Sachen Virtual Reality leistet und ebenfalls Inhalte

für die App beisteuert. Seither hat Sky verschiedene Tests in

unterschiedlichen Bereichen umgesetzt.



Die App ist ab heute verfügbar im Vereinigten Königreich, in

Italien, Deutschland, Österreich, Australien, Neuseeland, Frankreich

und den USA und kann aus dem Google Play Store und dem App Store

heruntergeladen werden. Die Sky VR App bietet Virtual-Reality-Inhalte

fürs Smartphone (iOS 8.1 oder aktueller, Android 5.0 Lollipop oder

aktueller) in Verbindung mit einem Google Cardboard

(https://vr.google.com/intl/de_de/cardboard/get-cardboard/) oder in

2D (360°) ohne Headset. Darüber hinaus funktioniert die App auch mit

Samsung Gear VR und Oculus Rift.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,6 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2

Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und Österreich

Pay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,

Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky

Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von

Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 21,8 Millionen Kunden

in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer

und wo immer sie wollen (Stand: 30.6.2016).







