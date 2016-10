Hackathon: Zurich lädt zum ersten InsurHack (FOTO)

(ots) -

Die Zurich Gruppe Deutschland veranstaltet vom 18. bis 20.

November 2016 den ersten "InsurHack", einen Hackathon für die

Versicherungswirtschaft. Der Zurich InsurHack findet im

RheinEnergieSTADION in Köln statt. Im Rahmen des Hackathon werden

interdisziplinäre Teams aus Entwicklern, Programmieren, Designern und

Ideengebern innerhalb von 48 Stunden neue Softwarelösungen und

Geschäftsideen entwickeln. Zurich will damit vor allem ihre neue

Versicherungsplattform, die 2017 eingeführt wird, validieren und

darüber hinaus neue kundenorientierte Geschäftsideen jenseits des

klassischen Versicherungsgeschäftes sammeln. Mit dem InsurHack macht

Zurich das neue System bereits sehr frühzeitig einer ausgewählten

Öffentlichkeit zugänglich. Damit folgt der Versicherer dem Ansatz

großer Anbieter im Consumer Markt, welche zuerst Beta Versionen an

Entwickler heraus geben, um frühes und wichtiges Feedback

einzusammeln. Zurich ist damit Vorreiter innerhalb der

Versicherungswirtschaft.



Interessierte Teams und Start-ups können sich ab sofort mit ihren

InsurHack-Ideen bis zum 30. Oktober 2016 auf der Seite

www.insurHack.com für die Teilnahme am InsurHack bewerben.



Kreative Ideen gesucht



Hackathons haben sich in verschiedenen Branchen als kreative

Ideenschmiede für Software-basierte Lösungen etabliert.

Entwicklerteams beschäftigen sich über mehrere Tage im freien Spiel

und Wettbewerb mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen mit dem Ziel

eine lauffähige Lösung zu präsentieren. Die beste Idee wird

schließlich von einer Expertenjury gekürt. Zurich sucht im Rahmen des

InsurHack insbesondere kreative Ideen und Lösungen auf Basis der

neuen Zurich Versicherungsplattform. Die Entwicklerteams erhalten

Zugang zum Zurich API* (Application Programming Interface). Diese

Schnittstelle ermöglicht es, neuartige Produkte für die



Versicherungskunden zu entwickeln, die sogar über das bisherige

Leistungsspektrum der neuen Plattform hinausgehen. Dabei garantiert

die API einen sicheren Austausch von Daten mit externen Partnern. Die

Teams arbeiten ausschließlich mit Testdaten; reale Kundendaten kommen

nicht zum Einsatz.



Jetzt bewerben!



Den konkurrierenden Teams winken beim Zurich InsurHack Preisgelder

von insgesamt 15.000 Euro, die von einer hochkarätigen Fachjury

ausgelobt werden. Bewerbungsschluss für eine Teilnahme am Zurich

InsurHack ist am 30. Oktober 2016 unter www.insurHack.com. Offizielle

Partner des Zurich InsurHack sind die Stadt Köln, InsurTech.VC,

Axway, Guidewire, IKOR, itestra und GitHub.



Zurich treibt strategische Digitalisierung voran



Die Zurich Gruppe Deutschland treibt die Digitalisierung mit

Hochdruck voran und beschäftigt sich derzeit mit einem der

umfassendsten Transformationsprojekte in der Versicherungswirtschaft.

Ziel ist es, die Kundenorientierung im Unternehmen deutlich zu

stärken. Dies wird bei Zurich sowohl durch technische Entwicklungen,

wie etwa durch den Einsatz von Software-Robotern, als auch durch

moderne, agile Arbeitsmethoden erreicht. Dabei setzt der Versicherer

auf die "Design Thinking"-Methodik, die ein schnelleres und

effizienteres Entwickeln und eine marktfähige Umsetzung von Ideen

ermöglicht.



*Durch die Anbindung eines Softwaresystems an andere Programme

sowie durch den kontrollierten Austausch von Daten ermöglicht die

technische Schnittstelle API (Application Programming Interface) das

Zusammenspiel und interagieren verschiedener Anwendungen.



Die Zurich Gruppe in Deutschland gehört zur weltweit tätigen

Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2015) von über 6,9

Milliarden EUR, Kapitalanlagen von mehr als 47 Milliarden EUR und

rund 5.200 Mitarbeitern zählt Zurich zu den führenden Versicherungen

im Schaden- und Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland. Sie

bietet innovative und erstklassige Lösungen zu Versicherungen,

Vorsorge und Risikomanagement aus einer Hand. Individuelle

Kundenorientierung und hohe Beratungsqualität stehen dabei an erster

Stelle.







Pressekontakt:

Zurich Gruppe Deutschland

Unternehmenskommunikation

Bernd O. Engelien

Poppelsdorfer Allee 25-33

53115 Bonn

Deutschland



Telefon +49 (0) 228 268 2725

Telefax +49 (0) 228 268 2809

bernd.engelien(at)zurich.com

www.zurich.de/presse

www.zurich-blog.de

twitter: (at)zurich_de

(at)InsurHack



Original-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Zurich Gruppe Deutschland insurack-zurich.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 10:09

Sprache: Deutsch

News-ID 1407685

Anzahl Zeichen: 4976

Kontakt-Informationen:

Firma: Zurich Gruppe Deutschland insurack-zurich.jpg

Stadt: Bonn





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung