Fachveranstaltungen im Oktober

Treffen Sie uns persönlich: FRIWO mit drei Messeauftritten im kommenden Monat

Herbstzeit ist Messezeit – so auch für FRIWO. Im Oktober sind wir deutschlandweit auf drei Fachveranstaltungen präsent, nutzen Sie die Gelegenheit und statten uns einen Besuch ab:



(firmenpresse) - Innovationsforum für Medizintechnik in Tuttlingen, 11.10.2016

Das TechnologyMountains Innovationsforum ist eine Plattform zur Präsentation innovativer Ideen, Konzepte, Technologien, Prototypen, Produkte und Produktionstechniken in der Medizintechnik. Das Forum richtet sich an Experten und Interessierte aus Industrie und Wissenschaft: Geschäftsführer, Manager, (Entwicklungs-) Ingenieure, Wissenschaftler und Investoren.

In der Stadthalle in Tuttlingen werden an diesem Tag Entscheidungsträger aus der Medizintechnikbranche sowie nationale und internationale Wissenschaftler bekannter Forschungsinstitute aus diesem Bereich erwartet.



Power Kongress in Würzburg, 25.-26.10.2016

Der Power Kongress ist ein Fachkongress zu Entwicklung und Auswahl von Stromversorgungen. Begleitet wird der Kongress von einer Fachausstellung mit neuesten Power-Komponenten & Lösungen.

Veranstaltet von der Fachzeitschrift ELEKTRONIKPRAXIS, wendet sich die Veranstaltung an Hardwareentwickler, Systemdesigner, Geräte- und Anlagenbauer in den Bereichen Industrieelektronik und Automation, Telekommunikation und Computertechnik sowie in Medizin, Energie, Luft- und Raumfahrttechnik.



Battery Experts Forum in Hamburg, 26.10.2016

Das Battery Experts Forum mit begleitender Fachausstellung hat sich längst zu einem etablierten Treffpunkt für die mobile Stromversorgungsbranche entwickelt. Am 26.10. bietet sich wieder die Gelegenheit, in den direkten Dialog mit den anwesenden Experten zu treten und sich über alle wesentlichen Trends und Neuentwicklungen zu informieren.

Die diesjährigen Themenschwerpunkte bilden die Bereiche:

-Batterie- & Ladetechnologien

-Power Management & Sicherheit

-Fortschrittliche Batteriekonfektionierung

-E-Bikes / EV / Automotive HEV

-Rohstoffe / Energiespeichersysteme



Wir würden uns freuen, Sie auf einer der Veranstaltungen am FRIWO-Stand begrüßen zu dürfen!







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.friwo.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

FRIWO, ein Tochterunternehmen der im General Standard notierten FRIWO AG, ist ein internationaler Hersteller von technisch führenden Ladegeräten, Akkupacks, Stromversorgungen und LED-Treibern für die unterschiedlichsten Branchen. Mit seinen Produkten bedient das Unternehmen anspruchsvolle Kunden in den Segmenten Elektromobilität, Powertools, hochwertige Konsumergeräte, Medizintechnik, Industrieautomatisierung und LED-Beleuchtungstechnik. Außerdem bietet FRIWO seinen Kunden ausgereifte Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen (E²MS). Das Leistungsspektrum reicht hierbei vom Engineering über die Gerätemontage bis hin zur Produktion kompletter Baugruppen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

FRIWO Gerätebau GmbH

Datum: 04.10.2016 - 10:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1407687

Anzahl Zeichen: 2273

Kontakt-Informationen:

Firma: FRIWO Gerätebau GmbH

Ansprechpartner: Michael Rethmann

Stadt: Ostbevern



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung