Eigenkapitalquote für die Baufinanzierung erhöhen

(ots) - Fast jeder Deutsche träumt vom Eigenheim. Dabei

reicht meist das Eigenkapital nicht aus, und der Traum rückt in weite

Ferne. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Eigenkapitalquote

zu erhöhen.



Je mehr Eigenkapital zukünftige Häuslebauer besitzen, desto

günstiger und wahrscheinlicher wird das Immobiliendarlehen. Denn

Banken setzen es voraus, wenn Kreditnehmer eine gewisse Geldsumme

selbst in das Bauvorhaben mitbringen. "Gerade seit der im März in

Kraft getretenen Wohnimmobilienkreditrichtlinie achten Banken noch

mehr auf die Höhe des Eigenkapitals. Eine hohe Eigenkapitalquote

mindert das Risiko und damit die Zinsen und erhöht die

Wahrscheinlichkeit auf eine Zuteilung des gewünschten Kredits",

erklärt Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer des

Baufinanzierungsportals Baufi24.de (https://www.baufi24.de).



Vorteil für Bauherren ist, dass ihnen günstigere Konditionen

gewährt werden, sobald sie zu einem höheren Teil die Immobilie selbst

finanzieren. Bei einer Kaufsumme von 200.000 Euro, einer Laufzeit von

10 Jahren und einer Tilgung von 2 Prozent beträgt, bei einem

Eigenanteil von 40 Prozent, der Zinssatz 0,75 Prozent. Dies bedeutet,

dass der Kunde während der Zinsbindungsphase Zinsen in Höhe von

8.085,15 Euro zahlen muss. Bringt der Bauherr nur 20 Prozent

Eigenkapital ein, liegen die Zinsen im gleichen Zeitraum bereits bei

12.642,58 Euro (Zinssatz hier: 0,88 Prozent). Am teuersten wird es

für den Kreditnehmer, wenn er 90 oder sogar 100 Prozent seines

Vorhabens finanzieren lässt. Bei der 100 Prozent Finanzierung muss

der Kunde Zinsen in Höhe von 26.873,22 bei einem Zinssatz von 1,5

Prozent zahlen.



Folglich wird der Berg an Zinsen größer, wenn der Beleihungswert

höher ist. Somit gilt es, die Baufinanzierung mit möglichst viel

Eigenkapital zu bestreiten. Wer über keine oder nur eine kleine



Geldsumme verfügt, sollte prüfen, inwieweit er die eigenen Mittel

anderweitig erhöhen kann. Zukünftige Eigenheimbesitzer können

beispielsweise durch die Auflösung länger bestehender Bauspar- oder

Kapitallebensversicherungsverträge die Finanzierung aufstocken. Die

Höhe des Sparguthabens des Bausparvertrags ergibt sich aus dem

letzten Kontoauszug. Der Verkauf lohnt sich dann, wenn die für

Immobilienfinanzierung eingesparten Zinsen über dem Ertrag, den die

Versicherung in der Restlaufzeit noch einbringen würde, liegen. Eine

weitere Möglichkeit ist der Geldverleih innerhalb der Verwandtschaft

zu günstigen und flexiblen Konditionen.



"Kunden die handwerklich bewandert sind und sich zutrauen selbst

anzupacken, können nochmals sparen", erklärt Scharfenorth. Zu

Arbeiten, die Kunden selbst durchführen können, zählen: Tapezieren,

Streichen oder je nach Erfahrung auch Teppichboden verlegen. Aber wer

nun denkt, dass er durch eine hohe Eigenleistung automatisch viel

Geld sparen kann, irrt. Denn es wäre grob fahrlässig als Laie bei

umfangreicheren Arbeiten selbst Hand anzulegen. Zwar erkennen Banken

häufig bis zu 15 Prozent der Baukosten als Eigenleistung an. Maximal

können jedoch nur fünf bis zehn Prozent der Bausumme durch

Eigenleistung eingespart werden - oft sogar wesentlich weniger. Wie

monatliche Raten aus Zins, Tilgung und Sondertilgung bei

unterschiedlichen Finanzierungsbeträgen und Beleihungssätzen

ausfallen, ermitteln Interessierte schnell und einfach mit dem

Baufinanzierungsrechner

(https://www.baufi24.de/baufinanzierung-rechner/) von Baufi24.de.



Über Baufi24



Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr

eines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.

Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationen

rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zur

Verfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht das

Unternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000

zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mit

Beratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unter

https://www.baufi24.de/







