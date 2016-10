Deutsche Umwelthilfe misst Renault Captur Diesel mit 16-facher Stickoxid-Grenzwertüberschreitung bei Straßenmessungen

(ots) - Neuer negativer Spitzenreiter bei Messungen des

Dieselabgasgiftes NOx unter realen Bedingungen - Messreihe

dokumentiert eindrucksvoll die von Renault praktizierte Abschaltung

bei Außentemperaturen von unter +17 Grad Celsius



English version: http://l.duh.de/1mlte



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in Zusammenarbeit mit dem

französischen Fernsehsender France 2 (zum Beitrag:

http://l.duh.de/wtdpn) das Abgasverhalten eines Renault Captur 1.5

dCi 110 Euro 6 untersucht. Die Messungen, die vom

Emissions-Kontroll-Institut (EKI) der DUH vom 21. bis 24. September

2016 durchgeführt wurden, ergaben sehr stark erhöhte Emissionen des

giftigen Diesel-Abgases Stickoxid (NOx) (zu den Messergebnissen:

http://l.duh.de/1mlte). Insgesamt führte die DUH zehn Tests an dem

Pkw durch, der mit einem Speicherkat ausgerüstet ist. Alle Messungen

erfolgten mit mobilen Geräten (Portable Emission Measurement System,

kurz PEMS) im normalen Straßenverkehr mit festgelegten Anteilen von

Stadtverkehr, Landstraße und Autobahn.



Bei drei dieser Messungen wurden bei Außentemperaturen unterhalb

von 17 Grad Celsius Stickoxidemissionen von mehr als 1.300 mg/km

gemessen. Damit überschreitet der Renault Captur 1.5 dCi 110 den

geltenden Grenzwert von 80 mg/km um das mehr als 16-fache. Weitere

Messungen bei Außentemperaturen oberhalb von 17 Grad Celsius ergaben

geringere Emissionen von durchschnittlich 674 mg/km. Der Durchschnitt

über alle insgesamt zehn Tests der DUH lag bei 866 mg/km.



"Wenn unter den Augen der für Luftreinhaltung und Abgasstandards

zuständigen Bundesminister Dobrindt und Hendricks Diesel-Pkw mit

derart hohen Grenzwertüberschreitungen die Atemluft in unseren

Städten vergiften, müssen die Bundesländer Dieselfahrverbote

verfügen. Bei den nun sinkenden Temperaturen werden wir weitere

Messungen durchführen und dokumentieren, wie ungeniert die



Vorstandsvorsitzenden deutscher wie europäischer Autokonzerne gerade

im Winterhalbjahr die Gesundheit von Kindern und Kranken gefährden.

Die Verantwortungslosigkeit der Hersteller paart sich mit der

Untätigkeit der Behörden, die nicht willens sind, uns von diesen

Giftschleudern zu befreien", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

der DUH.



Auch die im Rahmen der vom Bundesverkehrsministerium

eingerichteten "Untersuchungskommission Volkswagen" im Frühjahr 2016

durchgeführten Messungen zeigten bei einem anderen Renault-Modell,

dem Kadjar 1.6 dCi beziehungsweise 1.5 dCi, vergleichbar hohe Werte

insbesondere der Abgasemissionen im realen Fahrbetrieb (englisch:

real driving emissions, kurz RDE) sowie bei Straßenmessungen im

Prüfzyklus. Nach Informationen der DUH aktiviert Renault bei

Temperaturen unterhalb von +17 Grad Celsius eine temperaturgesteuerte

Abschalteinrichtung. Dies bedeutet, dass zu 81 Prozent der

Jahresstunden in Deutschland (Daten des Deutschen Wetterdienstes)

Renault mit einer illegalen Abschalteinrichtung (defeat device) die

ohnehin schlechte Dieselabgasreinigung weiter reduziert.



Als Grund für die Abschalteinrichtung nannte Renault den Schutz

des Motors. Der Hersteller kündigte Verbesserungen der

Emissionsminderungsstrategie an. Bislang sind jedoch weder die dazu

eingeleiteten Maßnahmen bekannt, noch eine konkrete Forderung von

Seiten der deutschen oder französischen Behörden, die eine

verbindlich umzusetzende und wirksame Nachbesserung der Fahrzeuge

sicherstellen würden.



"Die Argumentation von Renault ist unglaublich. Dieses Fahrzeug

hat den Anspruch Euro 6 zu erfüllen, aber auf der Straße ist es ein

Euro 0 Auto. Wenn ich ein solches Fahrzeug hätte, ich würde es

Renault mit Schadenersatzansprüchen zurückgeben", führt der

internationale Verkehrsexperte Axel Friedrich aus. "Wir brauchen eine

sofortige Änderungen der Zulassungsvorschriften, damit solche

'Dreckschleudern' nicht mehr die Menschen und die Umwelt belasten."



Links:



Bericht der DUH zum Abgasverhalten des Renault Captur 1.5 dCi 110

Euro 6: http://l.duh.de/1mlte



Fernsehbeitrag von France 2 vom 26.9.2016: http://l.duh.de/wtdpn



Weitere Informationen zu den DUH-Messungen: http://l.duh.de/i1sdu







Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer

0171 3649170, resch(at)duh.de



Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsberater

0152 29483857, axel.friedrich.berlin(at)gmail.com



DUH-Pressestelle:

Daniel Hufeisen, Ann-Kathrin Marggraf, Laura Holzäpfel

030 2400867-20, presse(at)duh.de, www.duh.de

www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe



Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsche Umwelthilfe e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 04.10.2016 - 10:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1407694

Anzahl Zeichen: 5155

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Stadt: -------------------------------------------------------------- Messbericht http://ots.de





Diese Pressemitteilung wurde bisher 26 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung