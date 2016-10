Merck unterstützt Paare bei der Kinderwunschbehandlung durch zwei neue innovative Technologien

- Gavi(TM) ermöglicht das Einfrieren von Eizellen und Embryonen in

allen wichtigen Stadien

- Nährmedium Geri(TM) Medium fördert ungestörtes Embryowachstum

- Markteinführungen reflektieren die Healthcare-Strategie von Merck

und sorgen mit Best-in-class-Produkten für Innovationen zum Nutzen

der Patienten



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,

hat heute die Markteinführung von zwei innovativen

Fertilitätstechnologien - einer weiteren Anwendungsmöglichkeit des

Vitrifikationsgeräts Gavi(TM), die jetzt auch das Einfrieren von

Eizellen ermöglicht, und dem Nährmedium Geri(TM) Medium - bekannt

gegeben. Beide Produkte tragen zur Verbesserung wichtiger

Behandlungsschritte in der assistierten Reproduktion (ART) bei, wo

Labortechnologien für den Behandlungserfolg ausschlaggebend sind.



Damit erreicht der Bereich Fertility Technologies bei Merck

bereits die 7. und 8. Markteinführung innerhalb von 18 Monaten und

veranschaulicht, wie die Healthcare-Strategie des Unternehmens mit

Best-in-class-Produkten für Innovationen sorgt. Mit Gavi(TM) können

menschliche Eizellen und Embryonen in allen wichtigen ART-Stadien

konserviert werden, während das Nährmedium Geri(TM) Medium eine

ungestörte Kultivierung von Embryonen ermöglicht.



"Bei der Fertilitätsbehandlung müssen eine Vielzahl individueller

Variablen beachtet werden, um sicherzustellen, dass alles für ein

erfolgreiches Behandlungsergebnis getan wird. Während dieses

Prozesses wollen die Paare sicher sein, dass ihre Ärzte über die

richtigen Technologien verfügen, um diese Variablen zu überprüfen und

ihnen bei der Erfüllung ihres Kinderwunschs zu helfen", sagte Rehan

Verjee, Chief Marketing and Strategy Officer im Biopharma-Geschäft

von Merck. "Mit unseren zwei neuen Produkten geben wir den Laboren

wichtige Instrumente an die Hand, die die Fertilitätsbehandlung je



nach Klinikanforderungen und individuellen Patientenbedürfnissen

unterstützen."



Die Konservierung von Eizellen oder Embryonen für künftige

In-vitro-Fertilisationsbehandlungen und Embryotransfers durch

Abkühlung auf tiefe Minusgrade ist ein entscheidender Schritt im

Labor. Gavi(TM) ist das erste automatisierte Gerät weltweit für diese

als Vitrifikation bezeichnete Konservierungstechnologie. Mit dieser

neuesten Produktinnovation ermöglicht Gavi(TM) zusätzliche

Flexibilität für die Ärzte, wenn sie wichtige

Behandlungsentscheidungen mit und für ihre Patienten treffen.



Das Nährmedium Geri(TM) Medium wurde entwickelt, um einen weiteren

wichtigen Faktor für die erfolgreiche Behandlung mit zu verbessern:

die Kultivierung von Embryonen. Nach der Befruchtung muss der Embryo

wachsen und sich weiter entwickeln, bevor er in die Gebärmutter

eingepflanzt werden kann. Mit dem einstufigen Kulturmedium

unterstützt Merck jetzt die Optionen für eine ungestörte Inkubation

und optimale Embryoentwicklung.



Beide Produkte wurden von Genea Biomedx, einem australischen

Unternehmen für Fertilitätstechnologien, entwickelt und hergestellt.

Merck wird sie in Europa anbieten, Gavi(TM) wird außerdem auch in

Kanada eingeführt, und weitere Regionen folgen bald nach. Ihre

Kommerzialisierung erfolgt im Rahmen einer Partnerschaft zwischen

Merck und Genea Biomedx, die seit 2015 besteht.



Gavi(TM), Geri(TM) und Gems(TM)



Gavi(TM) ist das erste vollautomatische Vitrifikationsgerät

weltweit und wurde mit dem Ziel eines konsistenten und

standardisierten Vitrifikationsprozesses entwickelt.



Geri(TM) ist ein miniaturisierter Inkubator mit individuell

regelbaren Inkubationskammern für jede Patientin, um Störeinflüsse

auf die Embryonen im Frühstadium zu minimieren. In das Gerät ist ein

Kamerasystem integriert, das Bilder von den Embryonen während ihrer

Entwicklung aufzeichnet.



Gems(TM) ist die neueste Generation an Nährmedien von Genea

Biomedx, die eine hochwertige Kultivierung der Embryonen erlaubt.



Gavi(TM), Geri(TM) und Gems(TM) haben bereits die CE-Kennzeichnung

in Europa erhalten und auch die Verbrauchsmaterialien für Gavi(TM)

und Geri(TM) sind zertifiziert. Die drei Produkte sind noch nicht zur

Verwendung in den USA freigegeben.



GaviTM, GeriTM und GemsTM sind Produkte von Genea Biomedx.



Sämtliche Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit der

Publikation im Internet auch per E-Mail versendet. Nutzen Sie die

Web-Adresse http://www.merck.de/newsabo, um sich online zu

registrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Service

wieder zu kündigen.



Über Merck



Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen

in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.

Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien

weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von

biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler

Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung

und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder

LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz

von 12,85 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische

Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute

Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in

Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.

Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD

Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.







