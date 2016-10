Energie AG Iserlohn erhält das Deine-Versorger.de-Siegel

Die Energie AG, unabhängiges Tochterunternehmen der Stadtwerke Iserlohn, wurde mit dem Deine-Versorger.de-Siegel für empfehlenswerte Energieversorger ausgezeichnet. Mit der Vergabe des Siegels wurde dem Unternehmen bescheinigt, dass es alle Kriterien des Deine-Versorger.de- Regelwerks erfüllt.

(firmenpresse) - Als Marke der Stadtwerke Iserlohn arbeitet die Energie AG auf der Grundlage von 160 Jahren Erfahrung und versorgt ihre Kunde bundesweit mit günstigem Ökostrom und Erdgas. Mit den Produkten STROM FÜR ALLE und GAS FÜR ALLE hat das Unternehmen faire, günstige und übersichtliche Energieangebote konzipiert, die Kunden in ganz Deutschland unabhängig von ihrem Verbrauch und ihrem Wohnort in Anspruch nehmen können.



STROM und GAS FÜR ALLE - TÜV-zertifiziert, sicher und günstig



Mit STROM FÜR ALLE erhalten Kunden der Energie AG TÜV-zertifizierten Ökostrom, der zu 100 % aus Wasserkraft besteht. Neben besonders günstigen Preisen und fairen Vertragsbedingungen überzeugt dieser Tarif vor allem durch seine positive Wirkung auf die Umwelt. Kunden, die sich für dieses Angebot entscheiden, beteiligen sich aktiv am Klimaschutz und fördern den Ausbau erneuerbarer Energien.



Auch der entsprechende Gastarif GAS FÜR ALLE bietet Kunden der Energie AG viele Vorteile. Ebenso wie STROM FÜR ALLE zeichnet sich der Tarif durch günstige Preise und übersichtliche sowie faire Vertragsbedingungen aus. Er ist simpel gehalten und eignet sich somit gut für eine besonders einfache Erdgasversorgung. Bei beiden Tarifen garantiert die Energie AG ihren Kunden eine zuverlässige Belieferung und flexible Vertragsbedingungen.





Als Willkommensgeschenk für Neukunden gibt es bei der Energie AG für jeden Wechsel zu STROM FÜR ALLE oder GAS FÜR ALLE einen Media Markt- oder Douglas-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Zertifizierung als empfehlenswerter Versorger

Mit dem Siegel für empfehlenswerte Versorger hat die Energie AG sich für die Aufnahme in das Deine-Versorger.de-Verzeichnis qualifiziert. Diese Aufnahme ist für Verbraucher die Bestätigung, dass es sich bei dem Unternehmen um einen seriösen Versorger handelt, der ausschließlich faire und transparente Produkte anbietet. Dies wird durch das Deine-Versorger.de-Regelwerk garantiert. Anhand der dort enthaltenen Kriterien wurde sichergestellt, dass die Energie AG in Hinblick auf ihre Geschäftsstrukturen, ihren Kundenservice und ihre Produkte empfehlenswert ist. Wie alle Versorger, die bei Deine-Versorger.de gelistet sind, wird auch die Energie AG fortlaufend geprüft, um die gleichbleibende Qualität ihres Angebots zu bestätigen.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.deine-versorger.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Leseranfragen:

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127

wingler(at)deine-versorger.de

PresseKontakt / Agentur:

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127

wingler(at)deine-versorger.de

Datum: 04.10.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1407696

Anzahl Zeichen: 2653

Kontakt-Informationen:

Firma: Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Ansprechpartner: Frauke Bindig

Stadt: Castrop-Rauxel

Telefon: 023059776127



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 42 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung