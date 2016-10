Destiny Media veröffentlicht neues Clipstream®-Video-Streaming und -Hosting-Format mit neuer Kodierung, Projektorganisation und HD Audio-Support



Vancouver, BC - 3. Oktober 2016 - Vancouver, BC - Destiny Media Technologies (TSXV: DSY) (OTCQX: DSNY) hat heute die Markteinführung des neuesten Komprimierungsmoduls für die Clipstream®-Plattform bekannt gegeben. Das neue Komprimierungsmodul entspricht dem modernsten Komprimierungsstandard zur hocheffizienten Videokodierung (High Efficiency Video Coding/HEVC). Es reduziert die Bandbreitennutzung für die Clipstream®-Plattform um mehr als 62 % und steigert die derzeit höchste Auflösung um 78 %. Die Videobranche begann bereits 2004 mit dem HEVC-Standard - auch bekannt als H.265 - zu arbeiten. Als Nachfolger des H.264-Standard ermöglicht er eine höhere Videoqualität bei gleichzeitig geringerer Bandbreite. Allerdings kann sich der Standard in der Branche nur schwer etablieren, weil er von Webbrowsern nur langsam aufgenommen wird. Das geschützte JavaScript-Wiedergabesystem von Clipstream überwindet diese Einschränkung und versorgt jeden beliebigen Browser mit den neuesten Komprimierungstechnologien, ohne dass dafür spezielle Plugins oder Änderungen von Seiten der Browser-Entwickler erforderlich wären.



Zu den weiteren Verbesserungen dieser Neuveröffentlichung zählt auch ein neues Projektorganisations-Feature, das die Verwaltung großer Video-Bibliotheken ermöglicht und die beste verfügbare Audio-Wiedergabequalität der gesamten Branche unterstützt. Die neuen Projekt-Features ermöglichen eine rasche Zuordnung der gehosteten Videos zu unterschiedlichen Projekten und gestalten so die Organisation und Verwaltung für Kunden mit Tausenden von Videos deutlich einfacher und effizienter. Ebenso in die Projektorganisation inkludiert ist ein neues Feature, mit dem es möglich ist, standardmäßig bei allen Videos eines bestimmten Projekts die gleichen Einstellungen anzuwenden, was einen wesentlich effizienteren Video-Workflow ermöglicht und die höchstmögliche Geschwindigkeit und Sicherheit bei der Übertragung bzw. Wiedergabe von Videos gewährleistet. Der Clipstream® HD Audio Support ermöglicht eine doppelt so hohe Samplerate wie bei Konkurrenzprodukten und erlaubt die Wiedergabe von Videos mit einer höheren Audioqualität als bei CDs - eine absolute Neuheit in der Online-Video-Plattform-Branche. Clipstream® HD Audio bietet Inhabern von Inhalten mit hochwertigen Audio-Produkten eine einzigartige Präsentationsplattform, um ihren Kunden ein optimales Videoerlebnis mit maximaler Sicherheit zu ermöglichen.





Die Markteinführung unseres neuen Komprimierungsmoduls mit dem Projektorganisations-Feature und dem HD Audio ist ein echter Meilenstein in der Wachstums- und Entwicklungsstrategie für unser Clipstream®-Service, meint Steve Vestergaard, Chief Executive Officer von Destiny Media Technologies. Das neue Komprimierungsmodul optimiert unser patentiertes JavaScript-Playbacksystem und versorgt Online-Video-Plattformen (OVP) mit neuen Technologien - und zwar um einiges rascher als dies bei den alternativen, auf dem bisherigen Standard basierenden Übernahmevarianten möglich ist. Dank dieser hochmodernen Videokomprimierungstechnik wird die erforderliche Bandbreite enorm reduziert und auch die derzeit auf der Clipstream-Plattform angebotene Auflösung gesteigert. Mit dem neuen Projektorganisations-Feature und dem HD Audio ist es uns möglich, diese Plattform effizient in unterschiedliche Zielvertikalen des OVP-Marktes einzubinden.

Clipstream® ermöglicht auch Nutzern ohne technische Spezialkenntnisse ein Hochladen von Videos, die auf allen modernen Webbrowsern abgespielt werden können - auch auf solchen, die in TV-Geräten, PCs und mobilen Geräten installiert sind. Mit diesem Service werden Videos automatisch von verschiedensten Standardformaten in das Clipstream®-Format umgewandelt. Die Nutzer erhalten dann einen Link, der in eine Website eingebettet und/oder direkt über Email versendet werden kann. Eine kostenlose Testversion des Video-Hosting-Services Clipstream von Destiny Media mit den neuesten Features finden Sie auf der Website clipstream.com/register.html.



Über Destiny Media Technologies, Inc.

Destiny Media Technologies bietet den Inhabern von Inhalten Dienste, die es diesen ermöglichen, ihre Audio- und Video-Inhalte auf sichere Weise und digitalisiert im Internet zu verbreiten. Die beiden Hauptprodukte des Unternehmens sind Clipstream® und Play MPE®. Clipstream (www.clipstream.com) ist ein automatisiertes Selbstbedienungs-Videoportal mit hoher Verfügbarkeit, das um ein patentrechtlich geschütztes Javascript-Wiedergabesystem aufgebaut ist. Dieses durch zwei Dutzend Patentanmeldungen und Patente geschützte Konzept ist wesentlich sicherer und flexibler als Standardvideoanwendungen. Play MPE® (www.plaympe.com) ist ein standardisiertes Verfahren der sicheren und kosteneffizienten Verbreitung von Pre-Release-Musikdaten an Radiostationen und andere Fachleute der Musikbranche vor deren öffentlicher Vermarktung. Es ist durch Sicherheits- und Wasserzeichenpatente geschützt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.dsny.com.



