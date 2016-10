Heckträgeraufnahme für den BMW 6er Gran Coupe bei www.ahk-preisbrecher.de mit Video

Apen, Augustfehn, Oldenburg 04.10.2016 - Aufgrund der hohen Kundennachfrage bietet der Shop nun die Heckträgeraufnahme für den BMW 6er Gran Coupe in vertikal abnehmbarer Form als Nachrüstsatz.

Anhängerkupplung am 6er BMW Gran Coupe F06

(firmenpresse) - Prioritäten des Unternehmens sind eine Top Erstausrüsterqualität, schnellste Lieferungen sowie leicht verständliche und ausführliche Montageanleitungen.

Viele Artikel werden speziell für die Kunden nach Ihren Wünschen gefertigt. Zu diesen Sonderanfertigungen zählen häufig Heckträgeraufnahmen und Anhängerkupplungen bei denen es keine Lösung "von der Stange" gibt.



Die abnehmbare Heckträgeraufnahme für den BMW 6er Gran Coupe ist bei abgenommener Kupplungskugel nahezu unsichtbar. Die Kupplungskugel ist in einer Minute montiert und sofort einsatzbereit für den Fahrradträger. Die Montage der Heckträgeraufnahme erfolgt in der angeschlossenen Werkstatt der Beeken Fahrzeugteile GmbH.



Die Webseite http://www.ahk-preisbrecher.de/BMW-6er-Gran-Coupe-F06-Anhaengelastfreigabe-pruefen-ohne-nur-Hecktraegerbetrieb-Montage-nur-bei-uns-im-Haus-Baujahr-2012::27242.html liefert interessierten Personen detaillierte Informationen über die Heckträgeraufnahme für den BMW 6er Gran Coupe. Bestellt werden kann ganz bequem im Onlineshop an 365 Tagen im Jahr. Das Serviceteam steht werktags von 8:00-19:00 Uhr für eine persönliche Beratung zur Verfügung.



Über Beeken-Fahrzeugteile GmbH:

Die Fa. Beeken-Fahrzeugteile GmbH vertreibt seit über 15 Jahren unter der Leitung von Jens Beeken Autoteile und Zubehör- für PKW, LKW, Wohnmobile, Wohnwagen und Camping. Mit Hauptsitz in Apen bietet das stetig wachsende Unternehmen auf einer Fläche von rund 5000 qm Waren namhafter Hersteller an.







