Vorsicht bei Massenbesichtigungen – Wohnungssuche ein Albtraum?

(firmenpresse) - Berlin, 30.09.2016. Bei der Wohnungssuche in den Großstädten Deutschlands ist es eine große Herausforderung eine passende Wohnung zu finden. Es gehört auch eine Menge Glück dazu. Betrachtet man die Massenbesichtigungen, sieht man neben der großen Nachfrage auch viele Mängel. Das Preisleistungsverhältnis ist vor Ort also noch viel erschreckender. Ungewissheit eine Wohnung zu bekommen hat man von Anfang bis Ende eines solchen Projekts.

Experten raten einen weiteren Besichtigungstermin zu vereinbaren, an dem Sie Lärmpegel zu Werkzeiten in Erfahrung bringen und zusätzlich am Abend einen Spaziergang in der Straße einplanen. Zusätzlich empfehlen wir eine zweite oder dritte Person heranzuziehen: zwei Augen sehen weniger als vier oder sechs. Mängel wie Schimmel an den Wänden, beschädigte Fenster und Türen oder auch nicht funktionierende Wasserhähne sollten spätestens in einem Übergabeprotokoll vermerkt werden.



Das Arbeitsjahr ist kurz und die Arbeit meistens nicht zu schaffen. Ein Umzug oder ein zweiter Wohnsitz erfordert nicht nur Stressresistenz, sondern auch eine Menge Zeit. Sie brauchen jemanden, der von Anfang an für Sie da ist, wenn es darum geht in eine exklusive Unterkunft inmitten Berlins zu ziehen. Massenbesichtigungen gibt es nicht, das Team vereinbart mit Ihnen einen individuellen Termin. Um für sich oder für Ihre Mitarbeiter exklusive Appartements oder auch Büroräume im Herzen Berlins zu finden, müssen Sie nicht lange suchen. Weitere Informationen gibt es unter http://www.rosenthal-estatemanagement.de





