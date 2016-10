Personal Identity Berlin öffnet Career Camp auf Jobmesse Berlin

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Vom 8.-9. Oktober öffnet die Karriereschmiede Personal Identity Berlin auf der Jobmesse Berlin ihr Career Camp mit einem umfangreichen Programm rund um die Themen Persönlichkeit und Karriere. Mit Workshops wie ?Hellet Köppchen und keen Plan? für Berufs- oder Studieninteressierte bis hin zum 10-Schritte-Plan zur Entwicklung der eigenen Personenmarke bekommen Einsteiger, Umsteiger und Wiedereinsteiger hier die richtigen Impulse zum Durchstarten. Sogar an die Eltern junger Karrierewilliger hat das Personal Identity-Team gedacht. ?Mach doch was Vernünftiges? heißt der speziell für sie konzipierte Workshop, der die ganze Familie in die Karriereplanung mit einbezieht und dabei unterstützt.



?Mehr frischgebackene Abiturienten, Studenten oder Hochschulabsolventen gab es in Deutschland noch nie. Doch trotz bester Voraussetzungen teilen die meisten von ihnen das unsichere Gefühl, ohne Orientierung durchs Leben zu gehen. Orientierung fehlt aber nicht allein den Youngsters, sondern auch den Wechselwilligen über 40. Von denen wissen viele, was sie nicht mehr wollen, aber die meisten nicht konkret, wo die Reise in Zukunft hingehen soll. Das Career Camp setzt deshalb bei der Persönlichkeit und eigenen Positionierung an, erst danach kann man über einen gezielten Bewerbungsprozess sprechen?, so Personal Identity-Geschäftsführer Dirk Hoenerbach.



Mit dem Career Camp gibt das Unternehmen für zwei Tage einen tiefen Einblick in das Leistungsspektrum seiner professionellen Coaching- und Trainingsmethoden für die Persönlichkeits- und Karriereentwicklung. In der täglichen Praxis bekommen die Kunden von Personal Identity Berlin eine Rundumbetreuung durch ein Team aus Kommunikations- und Markenberatern, Systemischen Coaches, Psychologen, Personal- und Managementprofis, sowie Mental- und Assessment-Trainern ? je nach Karrierelevel. Über 10.000 Seminarteilnehmer, Studierende und Professionals hat der Gründer und Kommunikationsexperte Dirk Hoenerbach bereits betreut und erfolgreich in die Berufswelt entlassen. Renommierte Hochschulen wie die Frankfurt School of Finance & Management, HWR Hochschule für Wirtschaft und Recht sowie die BSP Business School Berlin setzen seit vielen Jahren auf sein Know-how. Letztere hat das innovative Coaching- und Beratungssystem ?Personal Identity Management? bereits in ihren Bachelorstudiengang Kommunikationsmanagement als Wahlpflichtfach aufgenommen.





Am 8. und 9. Oktober bekommen Interessenten auf der Jobmesse Berlin die Möglichkeit, das innovative Karrierekonzept kostenlos und live zu erleben. Bereits jetzt können sich Interessierte für das individuelle Coaching- und Beratungsprogramm anmelden. Mehr unter www.personalidentity.berlin/leistungen





Personal Identity Berlin ist das erste europäische Beratungsunternehmen mit interdisziplinärer Identity-Akademie, das sich mit einem 360°-Grad-Beratungs- und Trainingssystem dem Aufbau, Erhalt, Management und Erforschung von Personal und Corporate Identities verschrieben hat. Studierende, Abiturienten, Absolventen, Freiberufler, Unternehmer, Politiker und Führungskräfte erhalten hier den Kompass für ihr Personal Identity Management.

Personal Identity Berlin

Personal Identity Berlin

Franka Hönerbach

Seehofstraße 104

14167 Berlin

franka(at)personalidentity.berlin

01777891906

Personal Identity Berlin

Franka Hönerbach

Berlin

01777891906





