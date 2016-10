SchuhXL - Schuhe XXL

(firmenpresse) - Groß gewachsene Menschen können froh sein, dass es ihnen nicht so ergeht wie dem neunzehnjährigen Broc Brown aus Michigan (USA). Dieser junge Mann leidet an genetisch bedingtem Riesenwuchs. Seine Eltern bemerkten bereits, als ihr Sohn im Kindergartenalter war, dass etwas nicht stimmte. Die Ärzte bestätigten die Befürchtung der Browns, dass ihr Sohn ein Riese sein würde. Auch mit seinen derzeit erreichten 2,33 Metern Körpergröße ist der junge Broc Brown noch nicht ausgewachsen. Pro Jahr wird der junge Mann nach Prognose seiner Ärzte weitere 15 Zentimeter zulegen. Bleibt das Wachstum bis an sein Lebensende so rasant, übertrifft Broc Brown den größten Mann der Welt - den Türken Sultan Kösen mit 2,51 Metern - schon bald. Ob das tolle Aussichten sind, steht auf einem anderen Blatt. Ein halbwegs normales Leben ist mit solchen Gardemaßen nicht möglich. Mit einem Beruf wird es schwierig - es sei denn, Broc wird als Basketballer für tauglich befunden. Was die Beziehungsebene angeht, dürfte selbst im "Klub langer Menschen" keine passende Frau gefunden werden.



Riesenwuchs führt nicht nur zu riesengroßen Füßen



Nur 15.000 Menschen weltweit leiden an verschiedenen Formen des Riesenwuchses. Darunter sind bisher 250 Fälle des sogenannten Sotos-Syndroms - eines genetisch bedingten Riesenwuchses - in der medizinischen Literatur beschrieben worden. Zu diesen Menschen gehört auch Broc Brown. Sein Riesenwuchs zieht nicht nur ein außergewöhnliches und möglicherweise nie endendes Wachstum nach sich. Eine ausufernde Körpergröße kann auch zu ständigen Schmerzen, verkrümmten Knochen und Organverlagerungen führen. Der junge Broc weiß, dass die Mediziner nichts gegen seine Schmerzen unternehmen können, da er nur eine Niere hat. Diese durch Schmerzmittel zu schädigen, wäre unverantwortlich. Trotzdem wünscht Broc sich Linderung, denn unter seinen Schmerzen leidet er am meisten.



Häufig sind auch die kognitiven Fähigkeiten von Riesenwüchsigen nicht mit denen normal großer Menschen vergleichbar. Typisch für das Sotos-Syndrom ist, dass alle körperlichen Proportionen stimmen. Nur eine Proportion tut es aus Sicht der Familie nicht: Der Kostenfaktor, den ein solcher Riesenwuchs nach sich zieht, läuft aus dem Ruder. Ob es um Betten geht, um Kleidung oder Schuhe: Alles muss in Maßanfertigung hergestellt werden. Da kein Ende beim Wachstum des jungen Broc abzusehen ist, genügt ein speziell angefertigtes Bett nicht sehr lange. Auch die XXL Schuhe (http://www.schuhxl.de) müssen immer wieder den erneut größer gewordenen Füßen des jungen Mannes angepasst werden.





Mancher SchuhXL Kunde wächst auch in großen Schuhen auf



Manches Leben ist - zumindest aus Sicht der Mediziner - gigantisch. Doch schon relativ normale Größenverhältnisse können betroffene Menschen vor ungewöhnliche Herausforderungen stellen. Davon können viele der Kunden von SchuhXL wegen großer Füße und körperlicher Gardemaße ein Liedchen singen. Doch bei SchuhXL können solche Menschen auf eine große Auswahl an bequemen Sneakers in Übergrößen (http://www.schuhxl.de/herrenschuhe/sneakers/) zurückgreifen. 100 verschiedene Sneaker - Modelle in Übergrößen allein für Herren machen das Salzbergener Fachgeschäft zum europäischen Top-Anbieter in diesem Segment. Inhaber Peter Feldmann und sein Team bieten Kunden mit großen Füßen beispielsweise Long John Übergrößen Schuhe in Größe 50, 51, 52 und 53 an.



Der groß gewachsene Salzbergener erzählt, dass er mit seinem Angebot an Schuhen in großen Größen bereits viele Menschen in ganz Europa glücklich machen konnte. Die Nachfrage nach Schuhen in Übergrößen steigt ständig. Üblicherweise kann man Schuhgrößen jenseits der Größe 48 nur in Spezialgeschäften kaufen - und diese langen preislich gleich in doppelter Höhe hin. Bei SchuhXL hingegen haben die Preise keinen Riesenwuchs. Jeder Europäer kann sich in den deutschen oder englischsprachigen Onlineshops des Anbieters davon überzeugen, dass man trotz großer Füße nicht immer auf teure Maßanfertigungen angewiesen ist. Doch es kommt noch viel besser.



Werden noch mehr Schuhe in Übergrößen (http://www.schuhxl.de) gewünscht?



Über die sozialen Netzwerke und das Internet kommen viele Betroffene in Kontakt mit dem Salzbergener Spezialversender. Bei SchuhXL reagiert man aufgrund vieler Kundenanfragen und regen Austausches mit Betroffenen in ganz Europa mit attraktiven Eigenmarken in Übergrößen auf die steigende Nachfrage nach großen Schuhgrößen. Die neuen Inhouse-Kollektionen von SchuhXL in Übergrößen sollen 2017 auf den Markt kommen. Bei den Herrenschuhen ist mit den ersten Vertretern der hauseigenen Übergrößen-Kollektion Long John (http://www.schuhxl.de/marken/longjohn/) bereits die erste Eigenmarke von SchuhXL zu haben.



Über neue Eigenmarken sowie über Schuhe in Übergrößen im Allgemeinen und Besonderen informiert SchuhXL jetzt auch über eine eigene App für mobile Geräte. Dadurch können Kunden, die regelmäßig neue Schuhe in Übergrößen benötigen, sich jederzeit per Smartphone oder Tablet PC über neue Trends und aktuelle Übergrößen-Modelle informieren. Zusätzlich bietet das für Apple und Android erhältliche "Mobile SchuhXL" einen aktuellen Nachrichtendienst an. Über eine Push-Nachricht wird jeder Interessierte zeitnah über kurzfristige Sonderaktionen und günstige Angebote an Übergrößen-Schuhen oder XXL Sneakers informiert. Diese Möglichkeit wurde schon von vielen Interessierten begeistert angenommen.



Zukünftig, so SchuhXL-Inhaber Peter Feldmann, soll es Menschen mit großen Füßen keine Schmerzen mehr bereiten, an passende Schuhe in XXL Formaten zu kommen. Der engagierte Salzbergener ist selbst mit großen Füßen geschlagen. Er weiß, welche Nöte seine Leidensgenossen ausstehen müssen. "Wenn namhafte Schuhhersteller nicht hinreichend dafür sorgen, dass attraktive Schuhe in Schuhgrößen über 50 erhältlich sind, nehmen wir es eben selbst in die Hand, unseren Kunden mit entsprechenden Schuhen zu dienen.", sagt Feldmann.





http://www.schuhxl.de



SchuhXL ist ein in Europa führender Multichannel Online Shop Anbieter für Schuhe in Übergrößen. XXL Damenschuhe werden in den Größen 42 bis 46 geführt, Herrenschuhe von Größe 47 bis 54. Sportschuhe von Größe 42 bis Größe 53. Neben dem Onlineverkauf gibt es auch einen Internet-Direktverkauf in 48499 Salzbergen, Neuenkirchener Strasse 18 in dem ehemaligen Möbelhaus Rautland, nah an der A30 und A31.



