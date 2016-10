H&D und DigiFors schließen Partnerschaft zu digitaler Forensik

Jan Schendel, Competence Group IT Security H&D (li.); Nico Müller, Geschäftsführer DigiFors (re.

(firmenpresse) - Digitale Forensik "Made in Germany" vom Leipziger Forensik-Spezialisten DigiFors: Damit erweitert die H&D International Group jetzt ihr Leistungsportfolio. Die Kooperation versetzt beide Unternehmen in die Lage, Großprojekte im Enterprise-Umfeld zu realisieren.



"Die Unternehmens-IT wandelt sich und damit auch die Bedrohungsszenarien: Digitalisierung und Cloud Services erfordern neue Methoden und Handlungsansätze von den Sicherheitsverantwortlichen. Digitale Forensik ist hier ein wichtiger Baustein", so Jan Schendel, Leiter Competence Group IT Security der H&D International Group. "Die Partnerschaft mit DigiFors macht unsere Kunden im Ernstfall schneller handlungsfähig. Heute geht es nicht mehr nur um Prävention, sondern verstärkt um Aktion, Analyse und Beweissicherung in puncto Daten- und Informationssicherheit."



"Wir profitieren von der langen Erfahrung der H&D International Group als Full Service IT-Dienstleister vor allem in der Automobilbranche", so Nico Müller, Geschäftsführer von DigiFors. "Gerade die Herausforderungen und neuen Gefahrenpotenziale von Industrie 4.0 machen die Industrie verstärkt zu potenziellen Angriffszielen für Cybercrime und Datendiebstahl."



Gemeinsam werden die beiden Unternehmen digitalforensische Analysen und Auswertungen bei Datenmissbrauch, Wirtschaftskriminalität, Steuerdelikten, Hackerangriffen und Datendiebstahl sowie die Erstellung von gerichtsverwertbaren Gutachten für Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden anbieten.





H&D IT Solutions GmbH

Die H&D IT Solutions bietet intelligente Lösungen für einen zuverlässigen und sicheren Betrieb Ihrer Applikationen und Systeme. Hier fassen wir alle Aktivitäten für Software/-entwicklung, Application Management Services, IT Security sowie alle dafür relevanten Services wie Qualitätssicherung und Testmanagement zusammen. In diesen Kompetenzbereichen bündeln wir umfangreiches Know-how und wertvolle Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten innerhalb einer Gesellschaft. Auf diese Weise schaffen wir wertvolle Synergien zu Ihrem Vorteil.



H&D International Group

Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH ist ein IT- und Engineering-Dienstleister mit Hauptsitz in Wolfsburg und bildet mit ihren verbundenen Unternehmen die H&D International Group. Seit 1996 erfolgreich am Markt, beschäftigt sie heute mehr als 1.400 Mitarbeiter an weltweit über 20 Standorten. Die Hönigsberg & Düvel Datentechnik GmbH ist nach ISO 9001:2008, ISO 20000-1, ISO 14001 sowie ISO/IEC 27001 zertifiziert.



DigiFors GmbH

Die DigiFors GmbH mit Sitz in Leipzig ist ein hochspezialisiertes Beratungsunternehmen für Digitale Forensik und IT-Sicherheit. Die Kernkompetenzen des Unternehmens finden sich in der Digitalen Forensik. Das forensische Leistungsspektrum umfasst dabei die Ermittlung, Analyse und Auswertung in Fällen von Datenmissbrauch, Wirtschaftskriminalität, Steuerdelikten, Hackerangriffen, Datendiebstahl, Kinder- und Jugendpornographie sowie rechtsextremen und gewaltverherrlichenden Schriften.

