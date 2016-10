„Stoaberg Advent“ in Leogang: Genussvolle Auszeit und der erste Schnee in den Bergen

Langlaufen

(firmenpresse) - Wo ist der Advent schöner als in den verschneiten Bergen? Leogang ist ein idyllisches Dorf im Salzburger Land. Von dort starten Skifahrer in den Vorweihnachtstagen zu den ersten Skiausflügen der Saison. Am 2. Dezember 2016 öffnet der Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn – eines der größten Skigebiete Österreichs – wieder seine Pisten. Schlaue Skifahrer nützen die Vorsaison, um in aller Ruhe sensationelle 280 Pistenkilometer auszukosten. Der „Stoaberg“ Advent in der Region Saalfelden-Leogang ist eine Zeit des Brauchtums, besinnlicher Weihnachtsmärkte, stimmungsvoller Veranstaltungen und kulinarischer Genüsse. Ein Haus, das wie gemacht ist, um sich ein paar ruhige, genussreiche Tage zu gönnen, ist das Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei****“ in Leogang. Ein exklusives Adults only-Spa zählt ebenso zum Urlaubsprogramm im Löwen wie eine von Falstaff in den höchsten Tönen gelobte Bar und luxuriöse Großzügigkeit in den exklusiven Lebe frei-Suiten mit Privatsauna und offenem Kamin. Weihnachtsstress hat im Leonarium-Spa über den Dächern des Ortes keinen Zutritt. Vielmehr übernehmen wohltuende Behandlungen für Körper, Geist und Schönheit, exklusive Saunagänge und viel Ruhe die Regie. Alpine Gourmetküche verwöhnt die Feinschmecker. Wer abends in der Lions Lounge vorbeischaut, erlebt beste Weine, Whiskeys, Grappas, regionale Brände, Cocktails und feine Zigarren in einem einzigartigen Ambiente (90/100 Punkte und drei Gläser bei Falstaff). Der Löwe ist ein Haus für mehr Lebensgenuss. Familien profitieren von einem separaten Family-Spa, wo kleine Wasserratten und Wellnessfreunde herzlich willkommen sind. Für Kinder gibt es direkt hinter dem Hotel einen Familienlift mit Übungshang. Der kostenlose Hotelshuttle bringt die Skifahrer in wenigen Minuten zur Talstation der Bergbahn. Auch für Winterwanderer, Langläufer und Skitourengeher ist Leogang eine vielseitige Adresse.



Adventzauber (08.–23.12.16) – Skipass inklusive

Leistungen: 3 Nächte inkl. Alpine Verwöhnpension PLUS, Family Spa mit Hallenbad und Saunen, Adults only Spa – Leonarium, hausgemachte Weihnachtsbäckerei, Lebe Frei Anwendungsgutschein im Wert von 30 Euro, 1 gemütlicher Fondue-Abend, 2-Tages-Skipass für den gesamten Skicircus, Late Check-Out bis 16 Uhr – Preis p. P.: ab 460 Euro





2.358 Zeichen

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten!





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.loewe.at



Dies ist eine Pressemitteilung von

mk Salzburg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“****

Der Löwe Lebe Frei GmbH & Co. KG

Barbara und Rupert Madreiter

A-5771 Leogang 119

Tel.: +43/(0)6583/7428-0

Fax: +43/(0)6583/7428-5

E-Mail: lebefrei(at)loewe.at

www.loewe.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Datum: 04.10.2016 - 12:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1407810

Anzahl Zeichen: 2384

Kontakt-Informationen:

Firma: mk Salzburg



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 86 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung