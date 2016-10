ARD-Köchin Jacqueline Amirfallah mischt Dithmarschen auf

Nach einer grandiosen Auftaktgala Mitte September mit Spitzen-Gastkoch Nils Henkel und Küchenchefs aus den eigenen Mitgliedsbetrieben macht das 30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) voller Energie weiter! Es wurde 1987 ins Leben gerufen, um trendgebende Gastköche aus ganz Europa an die heimischen Herde zu holen, den Tourismus in den umsatzschwachen Wintermonaten zu beleben und die Qualitätsprodukte Schleswig-Holsteins bekannt zu machen. Damit prägt das Festival seit drei Jahrzenten den ‚echten Norden‘ als Feinschmecker-Domizil mit Strahlkraft in ganz Deutschland und über die Grenzen hinaus.

(firmenpresse) - Im November finden in vier Mitgliedsbetrieben spannende SHGF-Genussevents statt: Am 5. und 6. November kommt der Berliner Sternekoch Marco Müller, der schon mit seiner ‚Küchenromantik‘ den Papst entzückte, an die Elbe ins Schulauer Fährhaus. Zur gleichen Zeit rocken gleich vier Freunde und kulinarische Weggefährten von Gunnar Hesse sein Seeblick Genuss und Spa Resort auf Amrum. Das 4-Sterne-Hotel ist bereits an beiden Tagen restlos ausgebucht.

Plätze gibt es hingegen noch im Ringhotel Landhaus Gardels, wo Jacqueline Amirfallah die Kohlregion um St. Michaelisdonn mit ihren orientalischen Gewürzen verzaubern möchte. Die Halb-Iranerin aus dem Restaurant ‚Gauß am Theater‘ in Göttingen präsentiert am 12. und 13. November ihre spannende Mischung aus norddeutschen und persischen Aromen. Als ARD-Köchin einem großen Publikum ans Herz gewachsen, freut sich die bodenständige Köchin auf das moderne 4-Sterne-Hotel mit neuer Hightech-Küche. 1960 in Göttingen geboren, wuchs sie im Iran auf und kehrte 1980 als Studentin nach Deutschland zurück. Ihre Passion ließ sie eine Kochlehre und Stationen in Top-Restaurants wie ‚Im Schiffchen‘ Düsseldorf anschließen. Seit 1998 verwöhnt die 56-Jährige die Gäste in ihrem eigenen Restaurant mit saisonalen Top-Produkten, die sie zu akzentreichen, beherzten Kreationen verfeinert. Amirfallahs Einfallsreichtum und ihre Kreativität schaffen erfrischend unkonventionelle Gaumenfreuden fern ab vom Mainstream. Mit viel Feingefühl fügt sie hochwertige Lebensmittel authentisch zusammen. Familie Peters, Inhaber vom Ringhotel Landhaus Gardels, sind gespannt auf die originelle Gastköchin genauso wie Küchenchef Marc Schlürscheid und sein Team. www.gardels.de

Nachhaltigkeit par excellence bietet die Gutsküche in der Peripherie von Hamburg. Am 12. und 13. November reist 2-Sterne-Träger Hendrik Otto aus dem exklusiven Hauptstadthotel Adlon auf das Bio-Gut Wulksfelde in Tangstedt. Gastgeberpaar Rebecca und Matthias Gfrörer haben sich mit dem 42-Jährigen einen Visionär an den Herd geholt, der seine Reiseeindrücke aus aller Welt nuanciert und effektreich umzusetzen versteht. In der offenen Guts-Küche werden beide den Gästen des SHGF gemeinsam einen originellen, regionalen und saisonalen Küchenstil präsentieren. www.gutskueche.de



Insgesamt bietet das 30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival 33 hochkarätig besetzte Veranstaltungen in den 15 Mitgliedsbetrieben. 17 Gastköche und zwei Gastköchinnen treten vom 18. September 2016 bis zum 12. März 2017 im ‚echten Norden‘ an fremde Herde, darunter aus dem Ausland die Dänen Kenneth Hansen und *René Mammen, **Rolf Fliegauf (Schweiz) und Manuel Liepert (Österreich). Aktuelle Infos zu Terminen, Gastköchen und Arrangements finden Sie unter www.gourmetfestival.de.







Kommentare zur Pressemitteilung