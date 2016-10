Zum Babymoon in die Berge

(firmenpresse) - Ein Baby ist wohl das größte Geschenk der Welt. Grund genug, dass sich werdende Eltern vor der Geburt ihres kleinen Lieblings noch eine wohltuende Auszeit zu zweit gönnen. In Leogang im Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“**** können sich Mama und Papa in aller Ruhe erholen und auf die Zeit als Familie vorbereiten. Das Leonarium über den Dächern des Dorfes ist eine exklusive Wellnesswelt nur für Erwachsene. Wohltuende Behandlungen für Körper, Geist und Schönheit, exklusive Saunagänge und aussichtsreiche Ruheräume laden ein, sich ungestört auszuruhen und bewusst auf den neuen Lebensabschnitt einzustellen. Eine entspannende Kopf-Nacken-Schultermassage löst Verspannungen und lindert Rückenschmerzen. Papa freut sich vielleicht über spezielle Bier-Treatments in der einzigartigen Welt der Rekreation in dem Leoganger Wellnesshotel oder über eine aktivierende Sportmassage. Der Löwe liegt inmitten der Salzburger Berge. Bei gemütlichen Spaziergängen in der frischen Luft hält sich Mama fit. Vielleicht macht Papa noch einen Abstecher in den Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn. Bequem kommen Schwangere mit der Bergbahn in die Berge und genießen dort Höhensonne und eine atemberaubende Aussicht. Der Löwe ist ein Genusshotel. Alpine Gourmetküche verwöhnt die Feinschmecker. In der Lions Lounge – laut Falstaff eine der besten Bars Österreichs – verbringen Paare gemütliche Abendstunden in einem exklusiven Ambiente, schmieden Pläne für die Zukunft und genießen ihre Zeit unter vier Augen. Neben feinen Tropfen werden selbstverständlich auch alkoholfreie Cocktails serviert. Ein besonderes Erlebnis für zwei sind die neuen Lebe frei-Suiten im Löwen. In der Privatsauna der luxuriösen Wohnwelten und am offenen Kamin knistert es. Sind Mama und Papa entspannt, überträgt sich dies auf das Baby – und das kann nur gut sein.



Babymoon

Leistungen: 4 Tage/3 Nächte inkl. Verwöhnpension PLUS, 1 x romantisches Dinner zu zweit, Babymoongeschenk bei der Abreise, Mami Verwöhnpaket mit entspannender Kopf-Schulter-Nackenmassage u. wahlweise Pediküre od. indiv. Gesichtsbehandlung, Papi Verwöhnpaket mit aktivierender Sportmassage und Gesichtsbehandlung speziell für Männerhaut – Preis p. P.: ab 775 Euro





Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei"****

Der Löwe Lebe Frei GmbH & Co. KG

Barbara und Rupert Madreiter

A-5771 Leogang 119

Tel.: +43/(0)6583/7428-0

Fax: +43/(0)6583/7428-5

E-Mail: lebefrei(at)loewe.at

www.loewe.at



PresseKontakt / Agentur:

Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



