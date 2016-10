Kinder finden Löwen stark

Ruheraum im Family Spa

(firmenpresse) - Familien, die den Schnee lieben, gerne auf Ski unterwegs sind und am liebsten nach Herzenslust genießen, werden von dem Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“**** in Leogang begeistert sein. Im Herzen der Salzburger Bergwelt abseits vom Pistentrubel führt Familie Madreiter ihr Genusshotel, in dem sich Groß und Klein wohlfühlen können. Eltern finden Ruhe und exklusive Wellness, Kinder ein familienfreundliches Urlaubszuhause. Bei dem Anblick der Berge, zieht es aktive Familien hinaus auf die Piste. Nur fünf Minuten sind es mit dem kostenlosen Hotelshuttle zum Ausgangspunkt in den atemberaubenden Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn – eines der größten Skigebiete Österreichs. Der Familienlift mit einem Übungshang liegt direkt hinter dem Löwen. Drei Skischulen und Leo’s Kinderland erwarten die kleinen Schneehasen. Die Kinder staunen nicht schlecht, dass Löwe Leo, das Maskottchen des Kinderlands, sogar Ski fahren kann. Ab drei Jahren sind kleine Skifahrer in den Kinderskikursen herzlich willkommen. Spielerisch und lustig geht es auf der Märchenwiese, im Skikindergarten oder auch schon im großen Skigebiet zu. Kinder ab zwei Jahren werden in der Villa Kunterbunt an der Talstation der Leoganger Bergbahnen professionell betreut. Zudem hat das Löwe-Team im Hotel mit den Kids (drei bis acht Jahre) wochentags viel vor (16 bis 20 Uhr): rutschen am Schanteilift, Schneemannbauen, spielen, basteln u. v. m. Direkt beim Hotel „Der Löwe“ steigen die Langläufer in ein vielfältiges Loipennetz ein. Schneeschuhwandern, Skitouren, Eislaufen, Familien-Kutschenfahrten – es gibt viel zu erleben rund um den Löwen. Im Family Spa baden und saunieren Groß und Klein nach Herzenslust. Das Hallenbad ist mit Grander-Wasser gefüllt und mit 29°C perfekt für kleine Wasserratten. Die Erwachsenen sind im „Leonarium“ unter sich. „Adults only“ und ungestört entspannen, heißt es in der exklusiven Welt der Ruhe, Vitalität und Schönheit über den Dächern von Leogang. In großzügigen Familienzimmern und Appartements wohnen Eltern und Kinder gemeinsam in komfortablen Wohnwelten. Wenn die kleinen Skifahrer abends müde in die Betten fallen, entspannen Mama und Papa in der Lions Lounge. Sie ist laut Falstaff eine der besten Bars Österreichs. Ein Ausblick ins Neue Jahr: Ab 18. März 2017 erhalten alle Kinder (bis Jahrgang 2001) einen gratis Skipass, wenn ein Elternteil mindestens einen Vier-Tages-Skipass kauft. Zusätzlich gibt es 50 Prozent Ermäßigung auf die Kinderpreise im Hotel „Der Löwe“.





Kommentare zur Pressemitteilung