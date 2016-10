Erfolgreich handeln mit Experten

ag-frisch.de

(firmenpresse) - Erfahrungen aus 10 Jahren erfolgreicher Tätigkeit im China Import sind die Grundlagen für den Erfolg der Agentur Frisch. Das Unternehmen wurde 2005 vom ausgebildeten Betriebswirt und China-Experten David Frisch gegründet und hat sich auf den Einkauf aus China spezialisiert. Heute bietet die Firma ihre Erfahrungen im Handel mit der aufstrebenden Wirtschaftsmacht ihren Kunden bei der Geschäftsabwicklung, Produktion und Logistik beim Import aus China an.



Von der Auftragsabwicklung bis zur Lieferung erhalten die Kunden hier Unterstützung aus erster Hand. Beim Import aus China stehen potenzielle Auftraggeber nicht selten vor Problemen, die erst einmal gelöst werden müssen. China Import heißt immer auch Warenhandel mit einem Land, das sich in vielen Dingen von Europa unterscheidet. Mit dem erfahrenen Team des Berliner Unternehmens steht den Kunden ein Unternehmen zur Seite, welches sich in Sprache und Besonderheiten des Landes bestens auskennt. Mit den Erfahrungen aus vielen Jahren China Import sind die Mitarbeiter unter David Frisch in der Lage, alle anfallenden Aufgaben im Handel mit der Volksrepublik China problemlos zu lösen.



Einkauf aus China bedeutet neben Optimierung von Kosten bei der Einfuhr und der Logistik auch Qualitätskontrolle und Beachtung der Zollvorschriften. Mit dem Unternehmen haben die Kunden deshalb einen Ansprechpartner zur Seite, der praktisch von der Herstellung der Waren bis zur Lieferung an die Zieladresse ein kompetenter Partner für die unterschiedlichsten Anforderungen ist. Die Fachleute der Agentur Frisch sind Ansprechpartner für alles, was den Import von Waren aus China betrifft. Ob komplizierte Einfuhrbestimmungen oder Probleme bei der Seefracht, hier finden die Kunden Lösungen für jedes Problem.



Der Service der Agentur erstreckt sich von der Ermittlung des seriösen Geschäftspartners bis hin zu Übersetzungen und nicht zuletzt die Verbundenheit mit dem Land macht den Erfolg so möglich. Qualität, Zahlung und Logistik gehören auch im Handel mit China zu den Grundvoraussetzungen einer erfolgreichen Geschäftsabwicklung und stehen im Vordergrund des Unternehmens. Dass Verträge nicht immer einfach auszuhandeln sind, kann im Handel mit China auch aufgrund der Sprache ein Problem darstellen. Die Agentur Frisch übernimmt deshalb praktisch von der Recherche über die Qualitätssicherung bis zum Transport alle Aufgaben zur erfolgreichen Geschäftsabwicklung des Auftraggebers. Als kompetenter Begleiter ist das Unternehmen mit seinem erfahrenen Team deshalb in allen Belangen der ideale Ansprechpartner, wenn es um den Handel mit China geht.



Interessierte Kunden erhalten auf der firmeneigenen, vor kurzem relaunchten Website einen sehr detaillierten Überblick über die zu beachtenden Dinge und einen ersten Einblick die Arbeitsweise des Unternehmens. Weiterführende Infos wie beispielsweise Handelskontakte runden das Gesamtbild des Internetauftritts ab.





http://www.ag-frisch.de/



Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG

Edisonstr. 18

12459 Berlin

email: info(at)ag-frisch.de

Firma: yoursmartweb



