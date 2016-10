Akute Sehnsucht nach der Sonne?

Bahn in Port de Soller

(firmenpresse) - Wer die Sonne sucht: die ist auf Mallorca. Im Herbst ist es auf der Mittelmeerinsel noch wunderschön. Menschen, die sich am liebsten outdoor bewegen, nützen das angenehme Klima und die herbstliche Ruhe. Wandern, Radfahren, Golfen – all das hat auf Mallorca immer Saison. Bis November hält das Hotel Espléndido in Puerto de Sóller geöffnet. In einer traumhaften Bucht, direkt am Meer gelegen, empfängt das Vintage-Hotel die Genießer. Zum Entspannen gibt es ein exklusives Spa mit Saunen, Indoor-Pool, Wasserbetten, Thermalduschen, Beautyanwendungen und einem top ausgestatteten Fitnessraum. Das milde Herbstklima lässt es zu, sich wohltuende Massagen, Maniküre und Pediküre unter freiem Himmel mit Meerblick zu gönnen. Bei Yoga und Pilates halten sich Gäste fit. Direkt von Puerto de Sóller führt ein ehemaliger Pilgerweg an der Küste entlang zur wildromantischen Bucht Cala de Deià. Wer sich lieber auf ortskundige Führer verlässt, nimmt an den geführten Wander- und Radtouren des Hotels teil. Freunde des Wassersports stechen mit einem Kayak oder Boot in See, „stürzen“ sich beim Canyoning ins Abenteuer oder tauchen an einem der zahlreichen sehenswerten Tauchplätze unter. Mit der alten Straßenbahn fahren Nostalgie-Freunde bis nach Palma. Dort lässt es sich im Herbst entspannt shoppen, und die Sehenswürdigkeiten sind längst nicht so überlaufen wie in den Sommermonaten. Das Espléndido ist ein kleines Hoteljuwel mit einem einmaligen Flair, geprägt von einem gelungenen Mix aus Mediterranem und modernem Design. Auch im Herbst locken noch die idyllischen Plätzchen auf den Sonnenterrassen und am privaten Hotelstrand. Die Küche des Espléndido begeistert mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten.



Hotel Espléndido

E-07108 Puerto de Sóller, Mallorca

Tel.: +34/971/631850

Fax: +34/971/633019

E-Mail: info(at)esplendidohotel.com

www.esplendidohotel.com



