Sehnsucht nach Lebensgenuss?

Außenansicht im Winter

(firmenpresse) - Leogang im Herzen der Salzburger Bergwelt ist ein Platz, an dem Genießer sich mit Herz und Seele auf Winterfreuden einlassen – die Skifahrer im Skicircus Leogang Saalbach Hinterglemm Fieberbrunn (eines der größten Skigebiete in Österreich), aber auch jene, die den ruhigen Wintergenuss abseits der Skipisten suchen. Die sanften Grasberge der Region, die Leoganger Steinberge und das Steinerne Meer bieten Routen für Skitouren in unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden. Auch für Langläufer ist Leogang geradezu ideal. Sie ziehen auf 150 Kilometern Loipen ihre Spuren. Jeder genießt in dem malerischen Dorf die „weiße Jahreszeit“ nach seinem Geschmack: im Pferdeschlitten, auf verschneiten Winterwanderwegen, mit Schneeschuhen in den Wäldern, beim Eislaufen oder bei Kufengaudi auf den Rodelbahnen. Das Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“**** im ruhigen Zentrum von Leogang, abseits vom Pistentrubel, ist ein perfekter Ausgangspunkt zu den Wintererlebnissen. Das Genusshotel stellt seinen Gästen staatlich geprüfte Berg- und Skiführer zur Seite, die auf die schönsten Gipfel und zu den genussvollsten Tiefschneehängen führen. Direkt beim Löwen steigen die Langläufer in das Loipennetz ein. Die WM-Loipe und die auf 1.000 Metern gelegene Höhenloipe sind nur zehn Minuten entfernt. Family-Wellness und exklusives Adults only-Spa zählen ebenso zum Urlaubsprogramm im Löwen wie eine von Falstaff in den höchsten Tönen gelobte Bar und luxuriöse Großzügigkeit in den exklusiven Lebe frei-Suiten mit Privatsauna und offenem Kamin. Nach aktiven Stunden in den verschneiten Bergen schmecken die alpinen Gourmetkreationen der Löwe-Küche, die mit vielen regionalen Produkten raffiniert zubereitet werden. Termine für noch mehr Winterfreuden: 18. Dezember 2016 Knappenadvent im Schaubergwerk, 31. Dezember 2016 Silvesterparty im Hotel „Der Löwe“, 9. bis 24. Dezember 2016, 7. bis 28. Januar und 4. März bis 16. April 2017 Völkl-Skitestwochen, 27. Januar 2017 White Style Bikecontest im Schnee, 4. bis 5. Februar 2017 Skimarathon Saalfelden, 8. bis 19. Februar 2017 Biathlon WM Hochfilzen, ab 18. März 2017 Oster-Familienbonus im Hotel „Der Löwe“ mit 50 Prozent Ermäßigung auf die Kinderpreise und gratis Skipass, wenn ein Elternteil mindestens einen Vier-Tages-Skipass kauft.





http://www.loewe.at



mk Salzburg

Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei"****

Der Löwe Lebe Frei GmbH & Co. KG

Barbara und Rupert Madreiter

A-5771 Leogang 119

Tel.: +43/(0)6583/7428-0

Fax: +43/(0)6583/7428-5

E-Mail: lebefrei(at)loewe.at

www.loewe.at



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



mk Salzburg



