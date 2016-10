Unterstützung in der Logistik mit China

(firmenpresse) - Seit mittlerweile über 10 Jahren ist das Berliner Unternehmen Frisch International Consulting GmbH & Co KG Spezialist auf dem Gebiet des globalen Handels. Einst als Einzelunternehmen von David Frisch gegründet, ist die Agentur heute auf den weltweiten Handel insbesondere mit dem Wirtschaftsfaktor China spezialisiert. Hier können Kunden praktisch ihre gesamte Transportabwicklung über eine erfahrene Agentur laufen lassen. Von der ersten Produktprüfung bis zur Lieferung an die Zieladresse wird alles hervorragend geplant und organisiert.



Ob Fracht aus China oder der Versand aus China, es gibt praktisch nichts, was unmöglich ist. Das Land als eine der größten Wirtschaftsmacht ist schon heute Handelspartner vieler Länder und so werden auch immer mehr Transporte abgewickelt. Die Agentur Frisch International Consulting GmbH & Co KG ist dabei ein zuverlässiger Partner, wenn es um Transportlösungen aller Art geht. Pakete aus China bis zum großen Container, das Unternehmen begleitet seine Kunden von Anfang an mit innovativen Ideen und praktischen Tipps. Ein kompetentes Team ist dabei die Grundlage für Know-how und Leistung. Wer heute als Außenstehender Fracht aus China versenden will, steht schnell vor unliebsamen Überraschungen. Nicht immer geht der Versand aus China reibungslos von statten, ein erfahrener Partner an der Seite kann deshalb viel Zeit und Probleme ersparen. Genau dies bietet das Berliner Unternehmen seinen Kunden an und steht mit seinen Erfahrungen bei zeitraubenden Formalitäten und landesspezifischen Bestimmungen seinen Kunden zur Seite.



Von Berlin aus stellt die Agentur die Weichen für den reibungslosen Transport für Pakete aus China und Container von China oder umgekehrt. Schnell, kostengünstig und sicher wird damit auch jeder Container von China auf den Weg nach Europa gebracht. Im Internationalen Handel steuert die Agentur alle Kundenvorgänge und auch die Herstellung von Waren wird überwacht. Das ein Handelsgeschäft zum Erfolg wird, liegt nicht zuletzt an der engagierten Arbeit des Teams, denn Erfahrung, Fachwissen und Kompetenz gehören bei dieser Arbeit unbedingt dazu.





Mit ausführlicher Beratung und optimierten Transportabläufen stellt das Unternehmen sicher, das Fehlentscheidungen möglichst ausgeschlossen und die Besonderheiten auf dem chinesischen Markt berücksichtigt werden. Betreuung durch das Unternehmen Frisch International Consulting GmbH & Co KG heißt deshalb immer auch hoher Service, perfekte Organisation und eine umfassende Logistik. Vom kleinen Paket aus China, das oft erst einmal nur Mustersendungen umfasst, bis zur kompletten Geschäftsabwicklung über Luftfracht oder Seefracht bietet die Agentur ihren Kunden zahlreiche Möglichkeiten im Handel mit diesem aufstrebenden Land.





