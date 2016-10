Positive Entwicklung des Rüsselsheimer Pneumatik-Spezialisten UNIVER

Vom Teilelieferanten zum Systemanbieter: 10 Jahre Automotive-Expertise in Deutschland

65428

(firmenpresse) - Seit zehn Jahren ist der Rüsselsheimer Pneumatik-Spezialist UNIVER für Automobilhersteller in ganz Europa tätig und liefert individuelle Lösungen für die Produktion, beispielsweise von Karosserieteilen. Vom einfachen Teilelieferanten hat sich das Unternehmen in dieser Zeit zum kompletten Systemanbieter entwickelt und zählt heute zu den erfolgreichsten Zulieferern im Pneumatik-Segment. Großaufträge für OPEL, FORD und AUDI bestätigen die positive Un-ternehmensentwicklung.



„Vor zehn Jahren haben wir mit kleinen Schritten und wenigen Mitarbeitern angefangen“, er-klärt Geschäftsführer Markus Oerder. „Wir haben uns in die Anforderungen der Automobil-hersteller eingearbeitet. Wir wollten wissen, wie Produkte, beispielsweise unsere Teleskopzy-linder oder die bewährte UNIVER-Spanntechnik, bestmöglich verwendet werden können. Dabei haben wir festgestellt, dass viele Hersteller nicht nur einzelne Produkte benötigen, son-dern an Komplettlösungen interessiert sind, die den Lager- und Materialeinsatz im eigenen Werk reduzieren.“ Darauf konnte das Team um Markus Oerder durch individuelle Enginee-ring-Leistungen reagieren. Das hauseigene Greifersystem GR8 steht für ein solches Kom-plettsystem. Die Nachfrage nach dem GR8 steigt kontinuierlich an, mehrere Großaufträge sind bereits angelaufen.



Auch in Zukunft will das Unternehmen verstärkt Lösungen entwickeln, um Produktionsprozesse effektiver zu gestalten. Die Erfahrungen aus der Automobilbranche ließen sich, so Geschäftsführer Oerder, sehr gut auch auf andere Branchen übertragen. „Wir stehen bereits heute zahlreichen Unternehmen aus dem ‚klassischen‘ Industrie-Bereich als Partner zur Seite. In der industriellen Fertigung ist es besonders wichtig, ressourcenschonende Produktionsketten einzusetzen. Mit unseren modularen Systemen bieten wir den Betrieben die Möglichkeit, die Lagerkapazitäten niedrig zu halten. Es müssen nicht länger viele verschiedene Einzelkomponenten bereitgehalten werden. Mit unseren Systemen decken wir eine große Bandbreite ab. Das hilft, die zur Verfügung stehenden Flächen bestmöglich zu nutzen.“ So konnten jüngst UNIVER-Komponenten eingesetzt werden, um eine Fertigungsanlage für MIELE zu konstruieren. Nach zehn Jahren der Konzentration auf den Automotive-Bereich werde UNIVER daher in den kommenden Jahren gezielt weitere Branchen und Unternehmen ansprechen, so Markus Oerder.





UNIVER präsentiert sich mit einem Stand auf der bereits zum 35. Mal stattfindenden Messe „Motek“. Die Internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung findet vom 10. bis 13. Oktober in Stuttgart statt, Dort finden die Besucher das UNIVER-Team in Halle 7, Stand 7426.



Neben der Präsentation der gesamten Pneumatik Produktpalette wird in Stuttgart erstmalig eine von Univer neu entwickelte Ventilserie dem Fachpublikum vorgestellt. Die neue EL Serie zeichnet sich besonders aus durch eine hohe Durchflussmenge bei kompakter, modularen Bauweise. Sie ist energiesparend dank neu entwickelter Pilotventile und Spulen.





Die Univer GmbH ist Teil der Univer Group, einem der weltweit führenden Hersteller in der industriellen Automation. Die Univer GmbH blickt auf über 45 Jahre Erfahrung im Bereich der industriellen Pneumatik zurück. Das Univer-Team in Rüsselsheim versteht sich als Anbieter individueller Services und Lösungen.



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Pressekontakt:



Peter Lohel

UNIVER GmbH

Eisenstraße 51

D-65428 Rüsselsheim

Tel.: +49 (0) 6142-40832-32

Fax: +49 (0) 6142-40832-90

Peter.Lohel(at)univer-gmbh.de www.univer-gmbh.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

UNIVER GmbH

Datum: 04.10.2016 - 12:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1407827

Anzahl Zeichen: 3492

Kontakt-Informationen:

Firma: UNIVER GmbH

Ansprechpartner: Peter Lohel

Stadt: Rüsselsheim

Telefon: 0614240832-0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 04.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung