Zur Frühlingsblüte in das UNESCO Weltkulturerbe Sóller

Sonnenlandschaft in Etagen

(firmenpresse) - Man kann nicht früh genug an den Frühling denken. Eines der beliebtesten Reiseziele ist schon ab Anfang des Jahres Mallorca. Das angenehm milde Klima und die blühenden Mandel-, Orangen- und Zitronenplantagen locken all jene an, die es nicht mehr erwarten können, mit den Wanderschuhen, dem Fahrrad oder dem Golf-Equipment auf Tour zu gehen. Sóller ist ein kleines, beschauliches Städtchen (UNESCO Weltkulturerbe), das vom Massentourismus weitgehend verschont geblieben ist. Naturfreunde und Individualisten fühlen sich dort wohl. Puerto de Sóller ist eine der landschaftlich schönsten Gegenden Mallorcas. Dort öffnet im März das Hotel Espléndido nach der Winterpause wieder seine Pforten. Das kleine, feine Vintage-Hotel ist ein exklusives Refugium direkt am Meer. Am Hotelstrand, an den Pools und auf den Terrassen des Hauses kosten Genießer die Frühlingssonne aus. Eine stylische Wellness- und Fitnessarea gibt dem Espléndido das exklusive Extra. Wohltuende Massagen, Maniküre und Pediküre gönnen sich Gäste open air mit Blick auf das blaue Meer. Nach dem Saunagang wird im Freien unter Palmen geruht. Die Küche des Espléndido begeistert mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten. Jene, die es hinauszieht zum Wandern und Radfahren sind an einer guten Adresse. Das „goldene Tal“ von Sóller ist umringt von einigen der höchsten Berge der Tramuntana – Puig Major, LÓfre, Serra de Alfabia und Teix. Auch die Nachbarorte von Puerto de Sóller sind einen Besuch wert. Fornalutx wurde zum schönsten Dorf Spaniens gekürt und in dem Küstenort Deià (der Wanderweg dorthin gilt als einer der attraktivsten Mallorcas) erfreut seine Besucher mit vielen netten Bars und Restaurants. Der Tren de Sóller, eine nostalgische Eisenbahnlinie, fährt täglich die 27 Kilometer zwischen Palma und Sóller hin und her.



http://www.esplendidohotel.com



Hotel Espléndido

E-07108 Puerto de Sóller, Mallorca

Tel.: +34/971/631850

Fax: +34/971/633019

E-Mail: info(at)esplendidohotel.com

www.esplendidohotel.com



Media Kommunikationsservice Ges.m.b.H.

PR-Agentur für Tourismus

A-5020 Salzburg, Bergstraße 11

Tel.: +43/(0)662/87 53 68-127

Fax: +43/(0)662/87 95 18-5

www.mk-salzburg.at

E-Mail: office(at)mk-salzburg.at



Firma: mk Salzburg



