Neu bei Barracuda: Email Threat Scan for Office 365

Neues Sicherheitstool erkennt versteckte Bedrohungen wie APTs (Advanced Persistent Threats)

Hatem Naguib, General Manager Security Business, Barracuda

(firmenpresse) - Innsbruck, 04. Oktober 2016 - Unternehmen, die Office 365 einsetzen, können ab sofort mit "Barracuda Email Threat Scan for Office 365" Bedrohungen in ihrer E-Mail-Umgebung identifizieren. Barracuda Networks, Inc. (NYSE: CUDA) hat das neue Cloud-basierte Tool erst kürzlich auf der Microsoft Ignite in Atlanta vorgestellt. Es bietet Unternehmen einen sofortigen Überblick über ihre E-Mail-Sicherheitssituation und ist nahtlos in Barracudas Cloud-Service-Suite Essentials for Office 365 integrierbar. Kunden erhalten damit eine vollständige, zentral verwaltete Lösung zur Erkennung, Abwehr und Wiederherstellung gegen Ransomware und andere hoch entwickelte Angriffe. Barracuda Email Threat Scan for Office 365 ist für autorisierte Barracuda-Händler, Managed Service Providers und Kunden für einen begrenzten Zeitraum kostenlos verfügbar.



Die Anzahl hoch entwickelter Bedrohungen steigt ständig und betrifft Unternehmen aller Größenordnungen. Das belegt eine neue Untersuchung, in der Barracuda 20.000 Office-365-Postfächer analysiert hat. Demnach wiesen 93 Prozent der Accounts mindestens einen APT (Advanced Persistent Threat) auf - also einen Angriff, der herkömmliche E-Mail-Sicherheitsfilter umgeht, um in Unternehmensnetzwerke einzudringen und sensible Daten zu stehlen. Im Durchschnitt hat Barracuda pro Account nicht weniger als 125 Bedrohungen identifiziert.



Beseitigung von Ransomware und anderen APTs

Barracuda Email Threat Scan for Office 365 analysiert die E-Mail-Accounts in Unternehmen - mit allen E-Mail-Ordnern einschließlich Posteingang, gelöschten und gesendeten E-Mails und Spam-Ordner - auf APTs wie Ransomware und Phishing. Die Administratoren erhalten einen detaillierten Report über die identifizierten Attacken, die in den Exchange Online-Accounts gefunden wurden. Außerdem erhalten sie Informationen darüber, wie sich diese Bedrohungen möglicherweise über infizierte Benutzer im gesamten Unternehmen ausgebreitet haben, und Empfehlungen zu ihrer Behebung.





Weitere Inhalte der Reports von Barracuda Email Threat Scan for Office 365:

- Bedrohungsübersicht - Anzahl der infizierten E-Mails sowie der Angriffe; Bedrohungsprofil, einschließlich Funktionsweise und näherer Informationen hinsichtlich Ort, Zeitpunkt, Absender und Öffnung der E-Mail; interne Weiterverbreitung von Schadsoftware

- Benutzer-Snapshot - Anzeige der Benutzer mit den schwerwiegendsten Bedrohungen in ihren Postfächern sowie von Benutzern, die infizierte Nachrichten gesendet oder gelesen haben.

- Empfehlung zur Bereinigung - Empfehlungen für die optimale Beseitigung von Bedrohungen sowie für eine künftige Risikoverringerung.



Vollständiger Schutz für Office 365

IT-Administratoren können die von Email Threat Scan for Office 365 gesammelten Informationen verwenden, um besser fundierte Entscheidungen für E-Mail-Sicherheitsstrategien innerhalb ihrer Unternehmen zu treffen. Mit der Einführung des Tools bietet Barracuda eine vollständige, zentral verwaltete Lösung zur Erkennung, Abwehr und Wiederherstellung gegen Ransomware und andere hoch entwickelte Bedrohungen. Während Email Threat Scan latente Infektionen erkennt, stellt Barracuda Essentials for Office 365 die notwendigen Maßnahmen zur Abwehr bereit und sichert kritische Daten. Dies ermöglicht im Falle eines Angriffs eine Wiederherstellung mit nur minimaler Unterbrechung des Geschäftsbetriebs. Barracuda Essentials for Office 365 ist eine Suite von Cloud-Services, in der wichtige Funktionen für die Sicherheit, die Archivierung und Backups kombiniert sind.



Zu den Funktionen von Barracuda Essentials for Office 365 gehören:

- Cloud-basierte Sicherheit für E-Mail - Erweitert den Schutz für Office 365 Exchange Online mit zusätzlichen differenzierten Kontrollmechanismen und bietet mehrstufigen Schutz gegen Bedrohungen aus E-Mails und Datenlecks. Hierzu dienen Verschlüsselung, Schutz vor Datenverlust (Data Loss Protection) und die Untersuchung aller E-Mail-Inhalte.

- Cloud-basierte Archivierung - Unterstützt Unternehmen mit vorschriftsgemäßer Datenaufbewahrung und effektiver, einfacher eDiscovery (Offenlegung digitaler Beweisunterlagen) bei Verwendung mit Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 und anderen lokalen, Cloud-basierten oder hybriden Umgebungen. Der Barracuda Cloud Archiving Service bietet Produktivitätsfunktionen, einschließlich mobiler Anwendungen, mit denen Endbenutzer jederzeit und von jedem Gerät auf archivierte E-Mails zugreifen, sie durchsuchen und sie abrufen können.

- Cloud-basierte Backups und Wiederherstellung - Bietet IT-Administratoren Echtzeit-Backups, die die Wiederherstellung versehentlich oder böswillig gelöschter E-Mails und Dateien in Office 365 vereinfachen können.



"Hoch entwickelte Angriffe nehmen weiter zu", erläutert Hatem Naguib, General Manager

für das Security Business bei Barracuda. "Doch die meisten Personen wissen nicht einmal, dass einige dieser besonders gefährlichen Bedrohungen in ihren Postfächern unterwegs sind. Wir haben Email Threat Scan for Office 365 entwickelt, um Kunden einen umfassenden Überblick über ihre unmittelbare Bedrohungsumgebung zu geben. Außerdem wollen wir den Wert einer zusätzlichen Sandbox-Ebene als Schutz gegen hoch entwickelte Bedrohungen demonstrieren. Viele unserer Kunden wechseln zu Office 365. Mit Barracuda Email Threat Scan und Barracuda Essentials for Office 365 zusammen können Unternehmen Office 365 sicherer einführen. Barracuda bietet Office-365-Kunden eine wirklich umfassende Lösung, mit der sie Angriffe durch bösartige E-Mails erkennen, verhindern oder im schlimmsten Fall eine Wiederherstellung durchführen können."



Michael Osterman, President und CEO, Osterman Research, kommentiert: "Sowohl Phishing als auch Ransomware nehmen in jedem Quartal um mehrere hundert Prozent zu. Und wir gehen davon aus, dass dieser Trend sich mindestens für die nächsten 18 bis 24 Monate fortsetzen wird. In einer aktuellen Umfrage gaben fast 50 Prozent der Teilnehmer an, dass mindestens ein Ransomware-Angriff gegen sie stattgefunden hatte, und bei 34 Prozent war in den vergangenen 12 Monaten ein Phishing-Angriff erfolgreich in das Netzwerk eingedrungen. Barracuda Email Threat Scan for Office 365 ist ein hervorragendes Tool, mit dem Unternehmen ihre Risikoprofil für die E-Mail-Sicherheit besser verstehen können, so dass sie geeignete Maßnahmen zur Risikoverringerung ergreifen können."



Preise und Verfügbarkeit

Barracuda Email Threat Scan ist für autorisierte Barracuda-Händler, MSP-Partner und Kunden für einen begrenzten Zeitraum kostenlos verfügbar. Ein Office 365-Scan kann unter http://cuda.co/ignite angefordert werden.



Barracuda Essentials for Office 365 ist ab sofort erhältlich und umfasst eine einfache benutzerbasierte Lizenzierung pro Benutzer und Monat. MSP-Partner erfragen Preisinformationen bitte von ihren Account-Beratern. Weitere Informationen finden Sie unter http://cuda.co/essentials.



Weiterführende Quellen:

- Office 365 Installed Base Survey Infographic - https://www.barracuda.com/assets/docs/dms/Infographic_NA_Office365_survey3_Barracuda.pdf

- Osterman Ransomware White Paper - https://www.barracuda.com/assets/docs/dms/Best_Practices_for_Dealing_With_Phishing_and_Ransomware_-_Barracuda.pdf

- Barracuda Ransomware White Paper - https://www.barracuda.com/assets/docs/dms/Barracuda_Ransomware_and_Phishing_WP_US.pdf



Bildmaterial:

Einen Screenshot des EST-Reports sowie ein Foto von Hatem Naguib, Senior Vice President & General Manager, Security Business, Barracuda, gibt es unter: https://www.dropbox.com/sh/pq2j2mrn6hznr5c/AAAu-sAXq3SQ8IhFbhtqNlGCa?dl=0





Über Barracuda Networks (NYSE: CUDA)





