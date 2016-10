Vorstand der Rüsselsheimer Volksbank eG feiert 20-jähriges Betriebsjubiläum

Vorstandsmitglied Josef Paul prägt den Erfolg der Rüsselsheimer Volksbank

Vorstand Josef Paul

(firmenpresse) - Am 01.10.2016 wird es feierlich in der Rüsselsheimer Volksbank eG. (https://www.r-volksbank.de/privatkunden.html) Josef Paul,

Vorstandsmitglied der Rüsselsheimer Volksbank eG, kann an diesem Tag auf ein

zwanzigjähriges erfolgreiches Wirken in der Bank zurückblicken.



Seine berufliche Laufbahn begann Paul 1980 als Auszubildender in der

Raiffeisenbank Mainz eG. Von dort führte sein Weg zunächst in den

Genossenschaftsverband, ehe er im Oktober 1996 als Prokurist der

Geschäftsleitung in die Rüsselsheimer Volksbank eG einstieg. Am 01. Januar 1999

wurde Paul in den Vorstand berufen und führt die Rüsselsheimer Volksbank eG

nun zusammen mit seinem Vorstandskollegen Markus Walter.



Josef Paul hat in den vergangenen Jahren maßgeblich die Erfolgsgeschichte der

Rüsselsheimer Volksbank eG mitgeschrieben und persönlich geprägt.



In Anwesenheit seines Vorstandskollegen und der Aufsichtsratsvorsitzenden wird

am 04. Oktober im Rahmen einer kleinen Feierstunde dem Jubilar Dank und

Anerkennung für die engagierte, erfolgreiche Mitarbeit und Betriebstreue

ausgesprochen.



Herr Walter und Aufsichtsrat wünschen Josef Paul für die Zukunft weiterhin viel

Erfolg und alles Gute.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.r-volksbank.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Rüsselsheimer Volksbank ist Ihr kompetenter Finanzdienstleister in Rüsselsheim. Sie unterstützt ihre Kunden mit einem individuell auf sie ausgerichteten Finanzplan bei der Erreichung von finanziellen Wünschen und Zielen. Der persönliche Kontakt zum Kunden steht stets im Vordergrund. Zum angebotenen Produktportfolio gehören Produkte für Privat- und Firmenkunden ebenso wie Existenzgründer. Das genossenschaftliche Credo garantiert dabei verlässliche und sichere Kundenbeziehungen.

Rüsselsheimer Volksbank

