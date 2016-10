OKTOBERFEST-SPAR-TAGE bei FAIE von 12. bis 15. Oktober!

Zum Ende der diesjährigen Erntesaison veranstaltet FAIE für alle Landwirte die FAIE OKTOBERFEST-SPAR-TAGE! 15 % auf den gesamten Einkauf + tolle Angebote für Groß& Klein - NUR vom 12. bis 15. Oktober und NUR im FAIE Fachmarkt!

Mit Festzelt, FAIE Glücksrad, Grillhendl, tollen Aktionen und Attraktionen für Groß & Klein - da ist für jeden etwas dabei! Das besondere Highlight: Während der Oktoberfest-Spar-Tage erhält man vor Ort im Fachmarkt einen Sofort-Rabatt von 15 % - auf den gesamten Einkauf!

Auch für das leibliche Wohl hat FAIE gesorgt! Zur Feier des Tages gibt es ein 1/2 Grillhendl mit Semmel um nur EUR 3,90 sowie Bier und alle anderen Getränke um EUR 1,-!



Als Rahmenprogramm gibt es: tägliche Maschinenvorführungen von Metabo und Aircraft - FAIE Festzelt mit einer großen Abverkaufsecke - beim FAIE Glücksrad gibt es zusätzlich die Chance bis 50% Rabatt auf Aktions- und Abverkaufsartikel zu gewinnen - auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz: KinderSchminken am Freitagnachmittag und Samstag - geschminkt werden wie eine Prinzessin.



Besuchen Sie uns und FAIE"rn Sie mit - das FAIE-Team freut sich auf Ihr Kommen- Es lohnt sich!





http://www.faie.at



Europas umfangreichstes Versandprogramm für die Landwirtschaft seit 1964



Seit 1964 beschäftigen wir uns mit dem Katalogversand von landwirtschaftlichen Bedarfsartikeln. Seit also über 50 Jahren sind wir im Dienste der Landwirtschaft tätig. Wir bieten Europas umfangreichstes Versandprogramm für die Landwirtschaft und sind die Nr. 1 bei unseren Kunden.



Wir bieten Produkte aus den Bereichen: E-Geräte und Maschinen, Werkzeuge, Haus Hof und Garten, Fischereiartikel, Direktvermarktung, Milchwirtschaft, Tierzuchtartikel, Forstartikel, Hydraulikprogramm, Landmaschinenersatzteile, Fahrzeugbau, Haushalt und Spielsachen, Hebezeuge und Werkstatteinrichtung.



Besonders beliebt bei unseren Kunden sind die vielen tollen Einkaufsvorteile wie bis zu 10% Jahresbonus, 30 Tage Rückgaberecht mit Geld-Zurückgabe-Garantie ohne wenn und aber, Bestpreisgarantie, frachtfreie Lieferung ab EUR 150,- und vielem mehr.



Am Standort Regau in Österreich arbeiten über 60 Mitarbeiter, von denen viele auch selbst aus der Landwirtschaft kommen und daher ausgesprochene Experten in landwirtschaftlichen Fragen sind. Fachliche Beratung, das steht bei FAIE an vorderster Stelle und das schätzen täglich viele unserer Kunden.



Am Firmenstandort in Regau betreibt die Firma FAIE auch einen 2.000 m² großen Fachmarkt - Europas größten Fachmarkt für Landwirte.

