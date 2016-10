Geliebte Wechseljahre - selbstbestimmt + glücklich

Nein, dies ist nicht der 1001. Ratgeber für diese oft nicht ganz einfache Zeit. Es ist ein bemerkenswertes und schön gestaltetes Werk, dessen Lektüre lohnt und Mut macht!

Geliebte Wechseljahre - selbstbetimmt und glücklich

(firmenpresse) - Schon der Titel dieses Buches ist ungewöhnlich. Denn wer hat bisher diese Wandlungszeit als geliebt bezeichnet? Für die meisten Frauen sind sie eine Zeit mit mehr oder weniger Beschwerden und fast jede ist froh, wenn sie vorbei sind. Ariadne De Saxon ist da ganz anderer Meinung.



Noch vor das Titelblatt setzt die Autorin ein Zitat der französischen Revolutionärin und Frauenrechtlerin Olympe de Gouges:

"Frauen, wacht auf! Was auch immer die Hürden sein werden, die man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr müsst es nur wollen."

Und damit bezieht sie schon recht eindeutig Stellung.

Für die Autorin sind die Wechseljahre eine wertvolle Lebensphase und eine phantastische Zeit. Sie setzt sich mit verschiedensten Themen von Freiheit, Attraktivität und Fitness über Sexualität, Selbstfindung, Fremdgehen, Enttäuschung bis zum Loslassen und den Chancen, die dieser Zeitabschnitt birgt, auseinander. Besonders interessant ist das Thema Asexualität, zu dem sich die Autorin aus ganz eigenen Blickwinkeln äußert.



Es ist ein sehr persönliches Werk, da die Autorin viele eigene Erfahrungen mitteilt und sie Frauen Mut macht, zu sich und ihren Bedürfnissen zu stehen. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, ihr eigensinniges und rebellisches Wesen dringt durch die Zeilen.



Ihr Werk ist kein klassischer Ratgeber, sondern eine Sammlung von Gedanken, Meinungen, Sichtweisen, Zitaten, Gedichten, Erfahrungen und Fotos. Es ist ehrlich und klar, schonungslos offen mit einer gehörigen Portion Provokation. Die Texte sind auf der rechten Buchseite, auf der linken finden sich ausgewählte Gedichte und Zitate, die zu den jeweiligen Themen passen. Sehr ansprechende Fotografien, auf denen zum Teil auch die Autorin selbst zu sehen ist, visualisieren und verdichten einzelne Themen, regen zum Nachdenken und Nachträumen an.



Mit Herzblut geschrieben und gestaltet, wurde das Buch im 2014 gegründeten Brigitte Meyer-Simon Verlag veröffentlicht (www.leben-trifft-dich.com).





Nicht nur für Frauen in den Wechseljahren, sondern auch bzw. GERADE auch für jüngere Frauen, die frühzeitig und damit rechtzeitig die Weichen für SELBSTBESTIMMTE und GLÜCKLICHE Wechseljahre stellen wollen. Nicht weniger interessant ist es für Männer, denn diese sind ja oft unmittelbar von diesen Jahren mitbetroffen und erfahren so unverblümtes Insiderwissen.



Ariadne de Saxon ist ein Pseudonym für Brigitte Meyer-Simon. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin schwebt sie noch immer gern in den Lüften - als Flugbegleiterin - und lebt in Hanau.



Ariadne De Saxon

Geliebte Wechseljahre - selbstbestimmt + glücklich

Brigitte Meyer-Simon Verlag, Hanau

PB, 168 S., ? 11,90, 2016







http://www.geliebte-wechseljahre.com



Brigitte Meyer-Simon ist Verlegerin und Autorin. Sie lebt in Hanau und steht gerne für ein Interview zur Verfügung



