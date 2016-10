Hifficiency® - "Die schnellste Bratpfanne der Welt"

Weltneuheit für Gastronomie und Bäckereibedarf: Neuartige, energiesparende Beschichtungen auf Bratpfannen, Pfannen, Backbleche, GN-Behälter, Grillroste oder Pizzableche.

Neue Antihaftbeschichtungen für Pfannen, Backbleche, Grillroste, Pizzableche.

(firmenpresse) - Unter der Marke Hifficiency werden Weltneuheit-Produkte wie hochwertig beschichtete Pfannen, Backbleche, Grillroste, Pizzableche und GN-Behälter für Gastronomie und Bäckereibedarf produziert. DURAPEK und DURAQUARZ sind namhafte und langlebige Beschichtungen der acs-coating GmbH aus Wilhelmshaven.



Neueste Technologien schaffen außergewöhnlich hochwertige und langlebige Produkte "Made in Germany". Ideal für kreatives Braten, Backen und Kochen! Hifficiency Produkte, abgeleitet von "High Efficiency", stehen für höchste Effizienz in der Benutzung und im Energieverbrauch.

Optimale Funktion durch Innovation - Zeitersparnis - Niedriger Energieverbrauch und hohe Kostenersparnis - Gesundes Kochen durch lösungsmittelfreie Beschichtungen - Robust und langlebig, z.B. die "Schnellste Pfanne der Welt".



Die völlig neuentwickelte Hifficiency® Pfanne löst in idealer Weise den bisherigen Widerspruch zwischen einerseits leichten, aber nicht stabilen Pfannen und andererseits schweren stabilen Bratpfannen mit guter Wärmeverteilung.



Mit dem neuartigen leichten und verzugsfreien Boden aus MultiSpeedMetal erreicht die Hifficiency® Pfanne außerordentlich schnell die gewünschte Temperatur - "Die schnellste Pfanne der Welt" - und hat dabei eine gleichmäßige Temperaturverteilung wie bei einer schweren Pfanne. Mit ihrer Schnelligkeit lässt sie sich im Gebrauch besonders wirksam und einfach in der Temperatur regulieren. Und obendrein spart sie Energie!



Die Hifficiency® Pfanne ist geeignet bis 500°C, komplett antihaftbeschichtet, mit fest angeschweißtem Gastrogriff oder optional mit abnehmbarem Kunststoffgriff versehen, alles "Made in Germany".



Vorteile

?Neuartiger Boden aus MultiSpeedMetal

?Extrem schnelle Reaktion! Einfache Temperatursteuerung

?Besonders stabil und gleichzeitig leicht



?Sehr gute Wärmeverteilung

?Hervorragendes Handling

?Wahlweise DURAPEK® oder DURAQUARZ® Beschichtung



Hifficiency Produkte sind aus Aluminium oder Edelstahl und mit der neuen außergewöhnlich robusten und langlebigen Hochleistungsbeschichtung DURAPEK® versehen - mit einzigartigen Antihafteigenschaften. Für Anwendungstemperaturen über 300 Grad gibt es die völlig neuentwickelte Beschichtung DURAQUARZ mit deutlich besseren Langzeiteigenschaften als bei herkömmlichen Keramikbeschichtungen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.hifficiency.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bei der acs Coating Systems GmbH werden auf den neuesten, für große Serien ausgelegten und vollautomatisierten Beschichtungsanlagen, Hochleistungsbeschichtungen lösemittelfrei und mit minimalem Materialverbrauch auch unter ökologischen Gesichtspunkten einwandfrei produziert.



acs Coating Systems GmbH verfügt über jahrelange, breite Erfahrungen in der industriellen Oberflächenveredelung mit Kunststoffen und Keramik und arbeitet eng zusammen mit wichtigen Lack- und Polymerherstellern. Dadurch kann der Kunde optimal beraten und die für seine Erfordernisse beste Lösung erarbeitet werden, sowohl mit verschleißfesten Antihaftbeschichtungen, Gleitbeschichtungen als auch für Korrosionsschutz und Isolation mittels Kunststoff und Keramik.



Dies ist eine Pressemitteilung von

acs Coating Systems GmbH

Leseranfragen:

Buttelweg 21, 26121 Oldenburg

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 04.10.2016 - 14:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1407904

Anzahl Zeichen: 2732

Kontakt-Informationen:

Firma: acs Coating Systems GmbH

Ansprechpartner: K. Kugelmeier

Stadt: Wilhelmshaven

Telefon: 044184435



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.